 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Times: истинная угроза для Европы - это Китай, а не Россия
22:06 18.09.2018

В долгосрочной перспективе истинная угроза для Европы исходит не от "полуразрушенной империи Владимира Путина", а из гораздо более мощного источника - от Китая. Как пишет The Times, Пекин избегает открытой конфронтации, однако если он видит слабость или разногласия, то обязательно пользуется ими.

Грузины, эстонцы, поляки, украинцы и другие пограничные народы обеспокоены сегодня из-за разногласий и излишней самонадеянности, характерных для сильных стран старого Запада, к которым они обращаются за защитой. По их мнению, истинная линия фронта пролегает не через их территории, а через те места, где влияние России особенно велико, - через Берлин, Брюссель, Рим и, как это ни странно, Вашингтон. Однако, как пишет The Times, в долгосрочной перспективе истинная угроза исходит не от России, а от гораздо более мощного источника - от Китая.

Издание отмечает, что, несмотря на площадь территории России и ее ядерный арсенал, эта "полуразрушенная империя Владимира Путина" очень слаба. По своим объемам ее экономика едва дотягивает до экономики Италии. Несмотря на модернизацию армии, объемы расходов на оборону снижаются. Политическая система становится все более хрупкой и устаревшей, и Кремлю удается давать отпор Западу только благодаря политической воле, а не реальной дипломатической, экономической, политической или военной мощи.

Чтобы понять масштабы влияния Китая, стоит вспомнить о Далай-ламе. Мало кто из известных деятелей теперь решается встретиться с этим некогда почитаемым 83-летним духовным лидером, опасаясь преследований со стороны Китая. Хотя Далай-лама полностью ушел из политики и признал, что его страна должна остаться в составе Китая, Пекин продолжает видеть в нем опасного распространителя идей сепаратизма и феодальных предрассудков.

"Для подхода Китая характерен оппортунизм. Он избегает открытой конфронтации, но, если он видит слабость или разногласия, он обязательно пользуется ими", - пишет автор статьи.

По его мнению, политика Китая уже приносит дипломатические дивиденды. В июле 2016 года Венгрия и Греция попытались ослабить позиции Евросоюза в вопросе территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. В марте 2017 года Венгрия отказалась подписать письмо, в котором страны - члены Евросоюза подвергли резкой критике пытки китайских юристов, оказавшихся в тюрьме. По мнению Мартина Хала, чешского эксперта по тактике Китая, долгосрочная цель Пекина заключается в том, чтобы экспортировать в Европу китайскую модель государственного капитализма, в рамках которой рыночные механизмы - это всего лишь инструменты в руках всесильного однопартийного государства.

"Хотя Россия и Китай сейчас пытаются внушить мировому сообществу, что связи между ними укрепляются, по-настоящему серьезный альянс между ними невозможен из-за огромного дисбаланса в их экономической силе. Поэтому для таких стран, как Грузия, налаживание связей с Китаем - это шанс сбалансировать влияние России в регионе, где влияние Запада постепенно уменьшается", - заключает автор материала.

Источник - ИноТВ
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