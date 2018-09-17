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Туркменистан все еще не пропускает машины с таджикскими грузами
22:26 18.09.2018

Ситуация с застрявшими на границе Туркменистана таджикскими грузами остается неизменной: туркменские таможенники не пропускают на свою территорию грузы, предназначенные для Таджикистана или экспортированные из Таджикистана, сообщает "Азия-Плюс".

Фуры с таджикскими грузами стоят на туркменско-иранской и туркменско-узбекской границах с конца августа. "Ситуация не изменилась, грузовики остаются на границе Туркменистана, а некоторые из них двигаются в сторону границы Азербайджана, чтобы доехать до Таджикистана по территории Казахстана и Узбекистана", - сообщили в министерстве транспорта РТ.

Ранее таджикское транспортное ведомство рекомендовало водителям грузовиков воспользоваться альтернативными маршрутами: доехать до Баку, оттуда через Каспий на пароме до казахского порта Актау и через Казахстан и Узбекистана до Таджикистана.

"Эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет", - говорилось в официальном сообщении Минтранса.

Между тем, сотни автомашин с таджикскими грузами остаются у границы Ирана с Туркменистаном, а еще десятки на туркменско-узбекской границе.

По словам руководителя компании по перевозке грузов "Реал Транс" Хайрулло Абидова, четыре машины этой компании с грузами застряли на территории Ирана, а еще две на территории Узбекистана.

Он отметил, что две машины компании с грузами развернулись в сторону границы Азербайджана, чтобы доехать до Таджикистана по рекомендованному Минтрансом маршруту. Во сколько обойдется компании такой поворот, Абидов пока затрудняется ответить.

Водители других грузовиков, по его словам, вернулись домой, оставив свои машины на автостоянках у туркменской границы.

Общую численность находящихся там машин он не может сказать, так как, по его словам, машины с таджикскими грузами ежедневно прибывают, а некоторые отбывают от туркменской границы, направляясь в Азербайджан.

Тем временем, по некоторым данным, нескольким грузовикам, все-таки удалось добраться до Таджикистана через территорию Туркменистана. Каким образом туркменские таможенники пропустили отдельные машины с таджикскими грузами, не удалось выяснить

Минтранс Таджикистана посредством внешнеполитического ведомства страны еще в начале сентября обратился за разъяснением причин задержания грузовиков к туркменской стороне. Официальные структуры Таджикистана не подтверждают, но и в то же время не отрицают получения ответа от туркменских коллег, воздерживаясь, в целом, от любых комментариев по данному вопросу.

Однако, в соответствующих структурах Таджикистана на условиях анонимности сообщили, что туркменская сторона сразу же ответила на обращение и связывала ограничение продвижения грузовиков по своей территории с вопросами безопасности.

"На самом же деле, - сказал он, - здесь могут быть политические моменты. Таджикистан заявляет о своих предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана, с которым в настоящее время находится в теплых отношениях. Это могло не понравиться туркменским властям".

При этом, в ведомстве подчеркнули, что машины с грузами других стран, кроме Таджикистана, пропускаются через туркменскую территорию без каких-либо задержек.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537298760
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