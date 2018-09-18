 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 18.09.2018
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10:10  В Узбекистане откроют филиалы четырех украинских IT-академий. Мирзиеев обеспечил себе сетевой майдан
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Понедельник, 17.09.2018
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18:23  Новым министром юстиции Киргизии двинули М.Джаманкулова, министром по аппарату - Ш.Асымбекова, предом Госкомпромэнерго - Э.Осмонбетова
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Рахмон послал новых Тадж-послов: Халифазода - в Англию и Гайратшо - в Германию
22:49 18.09.2018

Указы Президента Республики Таджикистан
Сентябрь 18, 2018

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении и освобождении судей

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

1. Освободить Додихудозода Давлатмо Бахтибек от должности председателя суда Горно-Бадахшанской автономной области в связи с переходом на другую работу
2. Назначить Усмонзода Шогуфрона председателем суда Горно-Бадахшанской автономной области, освободив его от должности первого заместителя председателя суда Горно-Бадахшанской автономной области.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1096

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Неъматова М.М.
от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

Освободить Неъматова Маликшо Махмадшоевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Польша и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Чешской Республике в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1097

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Халифазода М.
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

Назначить Халифазода Масуда Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1098

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Гайратшо С.К.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Таджикистан в Федеративной Республике Германия

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

Назначить Гайратшо Сохибназара Каноатшо Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1099

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Источник - khovar.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537300140
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