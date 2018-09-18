Рахмон послал новых Тадж-послов: Халифазода - в Англию и Гайратшо - в Германию

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22:49 18.09.2018
Указы Президента Республики Таджикистан
Сентябрь 18, 2018
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении и освобождении судей
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
1. Освободить Додихудозода Давлатмо Бахтибек от должности председателя суда Горно-Бадахшанской автономной области в связи с переходом на другую работу
2. Назначить Усмонзода Шогуфрона председателем суда Горно-Бадахшанской автономной области, освободив его от должности первого заместителя председателя суда Горно-Бадахшанской автономной области.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1096
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Неъматова М.М.
от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
Освободить Неъматова Маликшо Махмадшоевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Польша и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Чешской Республике в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1097
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Халифазода М.
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
Назначить Халифазода Масуда Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1098
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Гайратшо С.К.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Таджикистан в Федеративной Республике Германия
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
Назначить Гайратшо Сохибназара Каноатшо Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
18 сентября 2018 года
№1099