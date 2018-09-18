Рахмон послал новых Тадж-послов: Халифазода - в Англию и Гайратшо - в Германию

22:49 18.09.2018

Указы Президента Республики Таджикистан

Сентябрь 18, 2018



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении и освобождении судей



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :



1. Освободить Додихудозода Давлатмо Бахтибек от должности председателя суда Горно-Бадахшанской автономной области в связи с переходом на другую работу

2. Назначить Усмонзода Шогуфрона председателем суда Горно-Бадахшанской автономной области, освободив его от должности первого заместителя председателя суда Горно-Бадахшанской автономной области.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

18 сентября 2018 года

№1096



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Неъматова М.М.

от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла

Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :



Освободить Неъматова Маликшо Махмадшоевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия и по совместительству Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Польша и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Чешской Республике в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

18 сентября 2018 года

№1097



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Халифазода М.

Чрезвычайным и Полномочным Послом

Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве

Великобритании и Северной Ирландии



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :



Назначить Халифазода Масуда Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

18 сентября 2018 года

№1098



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Гайратшо С.К.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики

Таджикистан в Федеративной Республике Германия



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :



Назначить Гайратшо Сохибназара Каноатшо Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

18 сентября 2018 года

№1099