Охота пуще неволи. Почему глава Лесхоза Киргизии сохранил свой пост

00:46 19.09.2018 11 сентября 2018 года Абдыкалык Рустамов был вновь назначен главой Лесхоза - Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызстана, или ГАООСЛХ. То, что Рустамов сохранил свой пост, тем более удивительно, что именно к Лесхозу у правоохранительных органов и у депутатов парламента Киргизии уже который год возникают вопросы, которые так и остаются без ответа.



После "грибного" дела



После статьи "Ферганы" "Чага высшего уровня. Как российский гриб по киргизским документам в Китай продавали" о коррупции в Лесхозе многие решили, что власть предпримет решительные и заметные меры в отношении героев публикации.



Речь в статье шла о выдаче незаконного разрешения на вывоз из Кыргызстана 4 млн кг березового гриба (чаги) в Китай. В реальности редкий медицинский гриб был собран на территории России и вывозился оттуда же по поддельным разрешениям ГАООСЛХ: в Киргизии собрать такое количество чаги невозможно.



На заседании киргизского парламента 7 июня 2018 года вопрос по контрабанде чаги озвучил лидер фракции "Республика – Ата журт", депутат Жыргалбек Турускулов, который сделал достаточно жесткое заявление:



"Необходимо возбудить уголовные дела по статьям "Злоупотребление служебным положением" и "Незаконное использование служебного положения при осуществлении лицензионно-разрешительной деятельности" Уголовного кодекса КР. Все материалы будут переданы в компетентный орган для дальнейшего расследования".



На том же заседании спикер парламента Дастан Жумабеков даже попросил лидера фракции передать ему эти документы, чтобы незамедлительно дать поручение соответствующим правоохранительным органам. Что и было сделано. Парламентарии поручили Генеральной прокуратуре республики "изучить данный вопрос".



11 июня по факту по факту подделки документов об экспорте березового гриба было возбуждено уголовное дело.



А дальше - тишина.



Все все знают



Тема коррупции в Лесхозе –не новая. В этом году, еще до скандала с чагой, в стенах парламента депутаты Алмазбек Токторов (партия "Кыргызстан") и Улукбек Ормонов требовали начать реальную борьбу с коррупцией непосредственно с главы Госагентства охраны окружающей среды Рустамова.



В прошлом году, 18 июля 2017 года, тогда еще премьер-министр Сооронбай Жээнбеков устроил руководству ведомства выволочку и в ходе рабочего совещания по системной коррупции в Гослесхозе сказал: "За последние 2,5 года в сфере охраны окружающей среды органами выявлено и пресечено свыше 44 фактов коррупции. Сумма ущерба бюджету государства составила свыше 150 млн. сомов. И даже эти цифры не позволяют увидеть полный масштаб всех совершаемых коррупционных преступлений и проступков в природоохранной сфере".



Слова правильные. К ответственности никто не привлечен.



Жээнбеков заявил тогда, что доверия у общества к Госагентству нет, и особенно это касается надзора за охотой. Безнаказанное браконьерство продолжается, стремительно уменьшается поголовье диких животных, занесенных в Красную Книгу. Жээнбеков удивительно проницательно заметил, что причина кроется в недостаточно активной борьбе с коррупцией внутри самого ведомства. И оказался удивительно близок к правде.



О вопиющих нарушениях в Госагентстве, которые грозят в ближайшее время спровоцировать экологическую катастрофу, не просто говорят, а кричат экологи и правозащитники не первый год. Они даже направилипетицию на имя тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, который сам и назначил Рустамова, продавца корма для скота, заведовать охраной природы.



Дефицита в "наводках" для правоохранительных органов нет. СМИ пестрят сообщениями о преступлениях против экологической безопасности. Например, 12 января 2017 года активист Влад Ушаков сообщил информагентству Sputnik.kg, что "в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) коррумпированных сотрудников больше, чем в других госорганах страны. Леса вырубают те, кто должен их оберегать". Эколог Динара Кутманова, выражала возмущение тем, что из 500 уголовных дел, возбужденных по факту незаконной вырубки лесов в Иссык-Кульской области за 2016 год лишь 5% доведены до конца, предъявлено штрафов на 5 миллионов сомов, из которых взыскано только 100 тысяч, остальное - на бумаге.



О разрушительной деятельности руководства Лесхоза писали и журналисты ИА 24.kg в 2016 году, назвав Рустамова и его коллег "варварами".



Бизнес для своих



В 2015 году СМИ облетела информация о конкурсе, проведенном Лесхозом, по предоставлению охотничьих угодий. Выиграли тогда две компании, ОсОО "Фортуна-Трэвел" и ОсОО "Окчонтой", аффиллированные с одним из членов конкурсной комиссии - Алмазом Мусаевым, директором департамента охраны и использования природных ресурсов. Компании принадлежали его родным братьям. Кроме него, главными членами комиссии были Абдыкалык Рустамов (тогда заместитель главы Лесхоза) и Омурбек Мусаканов - начальник отдела природопользования.



О ситуации стало известно благодаря возмущению жителей Иссык-Кульской и Нарынской областей.



Размеры территорий, выделяемых Лесхозом "своим" фирмам, поражают воображение и исчисляются тысячами гектаров. За ОсОО "Фортуна-Трэвел" закреплено охотничье угодье в 75 тысяч гектаров в Иссык-Кульской области, а за ОсОО "Окчонтой" - 73 тысячи гектаров в Нарынской области.



Фаворитов конкурсов по распределению природных богатств Кыргызстана имел и Рустамов: ОсОО "Арстан". Заместитель председателя конкурсной комиcсии Омурбек Мусаканов благоволил к ОсОО "Бетеге", ОсОО "CentralAsianSafariClub" и ОсОО "Чатыр-Таш".



Однако сам Абдыкалык Рустамов любые обвинения в коррупции в своем ведомстве еще в январе 2017 года категорически в адрес ведомства (и себя) категорически отвергал.



Кто прикрывает все тылы?



Всего за период с 2012 по 2015 год в отношении руководства и сотрудников ГАООСЛХ было возбуждено 72 уголовных дела по статьям "коррупция", "злоупотребление служебным положением", "хищение госсредств". Все вопросы, касающиеся охоты, выделения квот и охотугодий находились в это время в ведении Абдыкалыка Рустамова, с апреля 2010 года занимавшего должность заместителя директора Лесхоза, а с 2016 года возглавившего ГАООСЛХ.



Что же происходит с этими уголовными делами? Посмотрим на примере трех дел из 72.



Дело о незаконной выдаче разрешений на контрольно-санитарный отстрел животных. 19 июня 2015 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешений на контрольно-санитарный отстрел животных. Под видом осуществления "контрольно-санитарного отстрела" чиновники незаконно выдали 62 разрешения на отстрел таких животных, как сибирский козерог, кабан, косуля, лисица, заяц, фазан, куропатки, утки. Фактически это были лицензии на охоту, однако государство получило за это недешевое удовольствие лишь по 37 сомов за бланк.



4 октября 2016 года дело было направлено для расследования в Главное следственное управление МВД. Однако месяц спустя производство уголовного дела было приостановлено.



В 2017 году 11 января Генеральная прокуратура возобновила дело, и дальнейшее расследование поручено Следственному управлению ГКНБ.



Дело о незаконно проведенном конкурсе. 26 июня 2015 года на основании материалов, собранных ГУБОП МВД, по факту незаконно проведенного конкурса (речь о том самом конкурсе, где фигурировали ОсОО "Фортуна-Трэвел" и ОсОО "Окчонтой" Алмаза Мусаева), Генпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 частью 2 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.



4 ноября 2016 года дело приостановлено.



11 января 2017 года следствие возобновлено по поручению Генеральной прокуратуры, расследованием занимается ГКНБ.



Дело по факту незаконного проведения тендера на предоставление охотничьих угодий. 19 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения тендера на предоставление охотничьих угодий в пользование на территории Ат-Башинского района Нарынской области.



19 января 2016 года следствие приостановлено. 4 декабря этого же года производство возобновлено, дальнейшее расследование также поручено ГКНБ.



Заметьте, что все дела хоть и возобновили, но по странному стечению обстоятельств передали в самый закрытый орган, от которого отчета по результатам расследования добиться фактически невозможно.



Но у гробовой тишины, которая наступает после передачи дел Лесхоза в ГКНБ, может оказаться очень простое объяснение. Брат одного из главных фигурантов всех расследований - Омурбека Мусаканова - занимает должность начальника следственного управления ГКНБ, и зовут его Нурбек Мусаканов. Конфликт интересов налицо. Но никто этим почему-то не интересуется.



Мусаканова-брата, кстати, депутаты обвинили в том, что он участвовал в скандальном деле "Белизгейт": якобы именно Нурбек Мусаканов ездил в Белиз, чтобы привезти поддельные документы о коррумпированности киргизских оппозиционеров.



Подделка документов?



В нашей статье о контрабандой чаге мы писали о том, как Рустамов выдал незаконное разрешение на вывоз медицинского гриба. Но оказалось, что это не единственный случай, когда подпись главы Лесхоза оказывается на фиктивных документах ведомства.



В мае 2018 года в социальных сетях всплыла копия приказа за подписью А.Рустамова об увольнении Б.З.Эрмекова – начальника Джалал-Абадского территориального управления Лесхоза. Приказ, как выяснилось, был предъявлен вице-премьеру Кубатбеку Боронову, в доказательство увольнения Эрмекова. Но позже выяснилось, что Эрмеков не уволен, приказ был поддельным.



Что за аппаратные игры стоят за этой игрой в фальшивые приказы, непонятно, однако удивителен факт, что подпись главы Лесхоза стоит так дешево - ее не боятся лепить на подделанные бумаги.



И Эрмеков, и Рустамов по-прежнему занимают свои должности в Агентстве.



Чиновник-землевладелец



Как и другие чиновники-землевладельцы, Рустамов тоже оказался любителем больших земельных участков. В его декларации, размещенной на сайте Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, указан земельный участок площадью 64 га. Вопросом законности приобретения участка Рустамовым следственные органы пока не заинтересовались.



Коллекция выговоров от премьеров



На заседании под председательством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в 2017, Рустамову повезло: он не был уволен, получил только строгое предупреждение.



Но выговоры стали преследовать главу Лесхоза и в 2018 году: 7 марта 2018 года - от премьер-министра Сапара Исакова, 4 июня 2018 года - от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за конфликт в Кызыл-Ункурском лесном хозяйстве Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.



Но дальше выговоров дело не идет. Более того, 11 сентября Абдыкалык Рустамов переназначен главой Лесхоза.



Ищем позитив



Мы решили задать вопросы самому Абдыкалыку Рустамову о его назначении. Спросить, как продвигаются расследования 72-х уголовных дел, возбужденных с 2012 по 2015 годы по статьям "коррупция", "злоупотребление служебным положением", "хищение госсредств" в отношении руководителей и сотрудников Лесхоза.



Мы хотели попросить г-на Рустамова прокомментировать историю с фальшивым приказом об увольнении Эрмекова: что это было?



И уточнить: он до сих пор уверен, как был уверен в январе 2017 года, что в его ведомстве нет коррупции?



Но разговор получился короткий, хотя и эпичный.



- Абдыкалык Алибекович…



- Я удивляюсь, почему вы звоните с закрытого номера? Даже IP-телефон выходит…



- У меня не IP-телефон, я через скайп звоню.



- А почему номер скрытый получается?



- Я не знаю, я скайпом не управляю. У меня вопросы еще есть, вы трубку не бросайте, пожалуйста. Тут ничего страшного нет, мне просто нужно ваше мнение.



- Вы знаете, что вы делаете? Вы просто травите людей на нас. Сейчас вы об этом тоже начнете писать там у себя в "Фергана.Ру"! Вот Рустамов сказал, что вы натравливали людей на них.



- Я просто буду вынуждена написать, что Рустамов бросил трубку. А я не хочу этого писать.



- У вас негатив, а вы ищите позитив! Негатив, нехорошие вещи.



- Я объективно напишу. Абдыкалык Алибекович, просто я не хотела бы написать, что вы…



- Я больше на ваши вопросы отвечать не буду! Все!



* * *



Киргизские чиновники вызубрили фразы "демонтаж коррупционных схем", "борьба с коррупционными преступлениями и проступками", и повторяют их, как мантру, на всем пространстве публичного поля. Только вот подкрепить делами эти грозные и справедливые слова пока никто не решился.



Напоминать о необходимости срочных мер по ограждению природоохранного ведомства (а значит, и природы, и экологии страны) от чиновников, уже попавших под подозрение, было бы излишне, однако власти почему-то не торопятся довести до конца расследования и поставить все точки над "и". Пока на все выявленные в Лесхозе нарушения глаза закрывают.



Почему? Какой смысл оставлять на государственных должностях атамбаевских чиновников, чья деятельность в те времена подпадала под статьи Уголовного кодекса, которые скомпрометировали себя и продолжают компрометировать теперь уже новую власть?



Сатина Айдар, специально для "Ферганы" Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537307160

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