 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 17.09.2018
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Министром финансов Казахстана стал помощник Елбасы - Алихан Смаилов
00:47 19.09.2018

Бывший помощник Назарбаева назначен министром финансов Казахстана

В Казахстане назначен новый министр финансов – им стал Алихан Смаилов. Соответствующий указ подписал президент Нурсултан Назарбаев. Этим же документом Смаилов был освобожден от должности помощника главы государства, которую занимал последние три года.

На министерском посту он сменил Бахыта Султанова, назначенного акимом (главой) Астаны. Своему преемнику на должности министра финансов Султанов уже пожелал "впитывать вредность, жадность и дальновидность, чтобы создавать условия для финансового развития страны".

Смаилов родился в 1972 году, окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте страны, имеет степень магистра государственного управления. В разные годы он возглавлял Агентство по статистике, был заместителем министров иностранных дел и финансов. Его назначение продолжило череду перестановок во власти, которые политолог Талгат Калиев описал, как "явный тренд на комплексное обновление и омоложение всего госаппарата".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Фергана
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