Путин приедет в Бишкек открывать новую рос-воен-базу на юге страны? - "ВБ"

00:55 19.09.2018

Визит Путина в КР: военной базе на юге страны быть?

18 сентября 2018 - Екатерина Улитина



Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев накануне, 17 сентября, заявил журналистам о готовящемся официальном визите президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Министр не назвал точной даты, однако отметил, что в Бишкеке глава Российской Федерации и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подпишут более 10 документов.



Политолог Игорь Шестаков считает, что главы государств, вероятно, затронут тему открытия военной базы в Оше. В интервью VB.KG эксперт сообщил, что для обсуждения этого вопроса на высшем уровне есть все предпосылки.



"Российской" военной базе на юге Кыргызстана быть? 26

- У наших стран есть один общий враг – это религиозный терроризм и экстремизм. Мы видим, что ситуация в Афганистане ухудшается, боевики приближаются к рубежам стран ОДКБ. Поэтому тема безопасности становится как никогда актуальной. Кроме того, не зря депутат, заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин после визита в Бишкек летом этого года официально заявил, что Россия заинтересована в расширении военной базы и присутствии в южных регионах, - сказал Шестаков.



Политолог уверен, что кроме вопросов безопасности Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин обсудят торгово-экономические вопросы и миграционную политику двух стран.



Боевики-экстремисты могут напасть на Кыргызстан с воздуха 5

Напомним, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, в ходе одного из своих визитов в Москву сообщил, что обратился к Владимиру Путину с предложением открыть на юге республики российскую авиабазу.