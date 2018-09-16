Российский порядок против западного хаоса, - Р.Ищенко

08:30 19.09.2018 Апелляционный суд Англии и Уэльса 14 сентября принял решение удовлетворить апелляцию Украины и отправить дело о трех миллиардах долларов, которые успел получить из предоставленного Россией в 2013 году 15-миллиардного кредита Янукович, на новое рассмотрение.



Украина признает долг, но желает, чтобы окончательное решение принималось по образцу решения Стокгольмского арбитража о долге "Нафтогаза" "Газпрому". Киев считает, что если вычесть его долг из выставляемых им счетов за "похищение Крыма" и помощь России Донбассу, то еще Москва останется должна, причем крупную сумму.



Напомню, что Стокгольмский арбитраж, рассмотрев взаимные претензии сторон, "удовлетворил" их таким образом, что Украина оказалась в выигрыше на 2,5 миллиарда долларов. Арбитры мотивировали свое решение не содержанием контрактов, но плохим экономическим состоянием Украины. Сейчас Россия борется за пересмотр этого решения в апелляции и, как раз накануне решения британского суда Апелляционный суд Стокгольма отменил приостановку решения Стокгольмского арбитража до вынесения окончательного решения апелляционной инстанцией.



Пока что оба решения ничего не меняют. Оба спора остаются принципиально незавершенными. Но именно их принципиальная незавершенность, при совершенной очевидной безупречности российской позиции, вкупе с уже принятым неправосудным решением Стокгольмского арбитража, создают ситуацию, в которой традиционные международные структуры по урегулированию хозяйственных споров оказываются бесполезными из-за очевидной политизированности принимаемых решений.



Ни Стокгольмский арбитраж не уполномочен решать экономические проблемы Украины (тем более за счет "Газпрома"), ни британские суды не могут разбирать политические претензии государств друг к другу. Их дело заключается исключительно в оценке выполнения/невыполнения сторонами пунктов контракта и, в случае невыполнения, применения санкции, предусмотренной тем же контрактом.



Но в последние дни пострадали не только "Газпром", не только Россия и не только международное правосудие. Константинопольский патриарх Варфоломей, вопреки протестам предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, отправил на Украину двух экзархов для подготовки автокефалии, о которой его просили не православные Украины, но политические власти и раскольнические секты.



В ЕС же разгорается скандал вокруг попытки Европарламента и Совета ЕС унасекомить Венгрию за антимигрантскую политику.



Внешне эти события могут казаться не имеющими между собой ничего общего. На деле это - звенья одной цепи. Каждое из них является попыткой разрушить существующий миропорядок. Какие-то в сфере международного правосудия, какие-то в церковных взаимоотношениях в православном мире, какие-то в сфере взаимоотношений национальных государств и бюрократических структур ЕС.



Причем речь идет не о переформатировании каких-то структур, не о получении преимуществ каким-то государством, а именно о разрушении всей глобальной правовой системы, регулирующей политические, экономические, финансовые, спортивные, культурные и иные отношения.



Так, например, "олимпийский допинговый скандал" вокруг российских атлетов был не столько попыткой украсть победы российской сборной, ошельмовать российский спорт и унизить Россию (этим он скорее хотел казаться, чтобы вынудить Москву к неадекватным ответным действиям), сколько попыткой разрушить мировое олимпийское движение, но так, чтобы виновной в этом оказалась Россия.



Как видим, Москву постоянно подталкивают к резким действиям на самых разных направлениях. Против международных хозяйственных судов, против олимпийского движения, к вмешательству в церковный вопрос. Да и в политико-дипломатической сфере "дело кота Скрипалей", в рамках которого королевское британское правительство не жалея травит не только наших перебежчиков, но и собственных подданных, будучи доведенным до абсурда, должно в конечном итоге подвигнуть Россию на резкий дипломатический демарш против Британии, что позволит возложить на Москву вину за резкое ухудшение международного климата.



Но дело не только в Москве. Аналогичным образом США подталкивают Китай и ЕС к игре на ослабление доллара, которое команде Трампа необходимо куда больше, чем Пекину или Брюсселю (Европе и КНР оно принесет скорее убытки, чем прибыли). О венгерском прецеденте мы уже упоминали.



Здесь речь фактически идет о том, что глобалистская евробюрократия подталкивает национальные государства Европы к демонтажу Евросоюза, как враждебной их суверенитету структуры.



Испокон веков государство, развязывающее войну, желает возложить вину на жертву агрессии. Происходит это вовсе не с целью успокоить больную совесть. Репутация агрессора еще никому не приносила дивидендов. Обычно объединяются против того, кто может немотивированно напасть. Например, поводом для вступления Великобритании, а затем и США в Первую мировую войну послужило нарушение Германией нейтралитета Бельгии.



Аналогичным образом нарушение нейтралитета Бельгии, Дании, Норвегии во Вторую мировую войну сослужило администрации Рузвельта хорошую пропагандистскую службу, позволившую убедить поначалу более чем нейтрально настроенных американцев, что США обязаны оказывать Великобритании военно-экономическую поддержку, в том числе и в формах, непозволительных нейтральному государству (фактически спровоцировать вовлечение США в войну).



Это при том, что во Вторую мировую войну союзники не скрывали своего намерения самим нарушить нейтралитет, как минимум Бельгии и Норвегии, а накануне Первой мировой войны Англия усиленно намекала немцам, что не станет воевать, что бы ни произошло на континенте. А потом заявила, что просто не может пережить наглого попрания бельгийского нейтралитета.



В обоих случаях закрепленный за Германией статус агрессора способствовал созданию против нее практически глобальной коалиции. Причем, если во Вторую мировую войну этот статус соответствовал реальности, то в Первую мировую Берлин был не большим агрессором, чем Лондон, приложивший больше всех усилий к провоцированию и разжиганию этой войны.



Таким образом, виновник мировых неурядиц теряет союзников, несет в глазах мирового сообщества ответственность за создание конфликтной ситуации, лишается поддержки, погружается в изоляцию и все это не способствует его победе в противостоянии.



На сегодня США, оказавшись неспособными сохранить свою гегемонию в текущей глобальной конфигурации, прилагают максимум усилий для ее разрушения. Уничтожается все, до чего только может дотянуться Вашингтон: страны, международные организации, нормы международного права. Но репутация разрушителя ведет к серьезными политическим издержкам. Даже близкие по духу элиты ближайших союзников начинают опасаться непредсказуемости своего партнера, вернее, его предсказуемой разрушительности.



И США хотели бы поделиться этой ответственностью с остальными (Россией, ЕС, Китаем). Это примерно, как украинские "эксперты" на российских ток-шоу, которые на вопрос о любых нарушениях на Украине норм права, чести, справедливости и здравого смысла начинают просто орать: "У вас так же!" или "У вас еще хуже!" В ситуации, когда оправданий нет, а преступление очевидно, они не пытаются оправдаться, а стремятся разделить ответственность.



Вот точно так же США, хаотизируя планету, разрушая структуры, регулирующие международные отношения в самых разных сферах, создавая на месте цивилизации варварскую периферию (как в Ливии, на Украине, в Ираке, Афганистане, Йемене; как пытались и пытаются в Сирии, Иране, Турции, Венесуэле, Никарагуа, Армении, в Средней Азии, Пакистане, Китае да и в самой России) желали бы возложить ответственность за разрушение цивилизации, гибель миллионов и перемещение десятков, если не сотен миллионов людей, потерявших на родине средства к существованию, на остальных мировых игроков.



С этой целью они поддерживают имеющиеся противоречия и создают новые линии разлома, там, где их не было, они пользуются своим влиянием в международных структурах, чтобы заставить некоторые из них принимать неадекватные, явно враждебные отдельным странам (в том числе и России) решения, в ожидании ответной жесткой реакции обиженных, на которых можно было бы затем возложить вину за демонтаж глобальной системы международного права и развал соответствующих институтов.



Все это должно повысить доверие к США и снизить поддержку их оппонентов, что, в свою очередь, даст Вашингтону шанс, проиграв упорядоченный мир, выиграть мир хаотизированный.



Это долгая и сложная игра на нервах друг друга, в которой Россия, Китай, Иран, частично Турция, а теперь уже и значительная часть Евросоюза стараются выиграть время на перестройку глобальной системы, создание нового, замкнутого от вторжения США ареала международного права. В свою очередь Вашингтон и его союзники в самых разных странах торопятся хаотизировать как можно большее количество стран и структур, спровоцировать столкновения с участием своих оппонентов, с тем, чтобы в игре без правил лишить их преимуществ, обретенных в игре по правилам.



Мы должны понимать, что разрушение системы международного права не побочный эффект американских действий, но стратегическая цель США, их последний шанс выскочить из цугцванга и обрести свободу политического маневра. И Вашингтон будет далее последовательно всеми силами идти к этой цели.



Когда тебя хотят спровоцировать на конфликт, рано или поздно создадут ситуацию, в которой ты все равно вынужден будешь или воевать, или капитулировать. К этому всегда надо быть готовым. Вот только превращение "из Леопольда в леопарда" всегда должно быть внезапным, неожиданным для противника и столь же (или даже более) эффективным, как грузинская операция 2008 года и крымская 2014 года.



У порядка всегда больше шансов победить, чем у хаоса. Но для этого порядок надо сохранить, хотя бы для самих себя и своих союзников.



Ростислав Ищенко

16.09.18 Источник - Украина.ру

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