 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как башкиры изменили ход гражданской войны в пользу красных, - Я.Бутаков
10:23 19.09.2018

Все знают старинную восточную притчу про последнюю соломинку, сломавшую спину верблюда. Исход войны зачастую зависит от малейшего перевеса в решающий момент. И кто знает, что может стать подобной "соломинкой" в таком случае?

Ярослав Бутаков, 10 сентября 18

Конфликт между советской властью и башкирами
Как все народы Российской империи, башкиры после падения монархии переживали период национального возрождения и самоопределения. Летом 1917 года в Оренбурге прошли Всебашкирские курултаи национально-демократических организаций, на которых было принято решение добиваться на предстоящем Всероссийском Учредительном собрании создания национально-территориальной башкирской автономии в составе федеративной Российской республики.
После захвата власти в столицах большевиками, самоопределение башкирского народа пошло более радикально. 2 (15) ноября 1917 года Совет народных комиссаров издал, за подписями Ленина и Сталина, "Декларацию прав народов России", в которой провозглашалось право любого народа на образование собственного государства. Опираясь на этот программный документ советской власти, Башкирское областное Шуро 15 (28) ноября 1917 г. провозгласило создание автономного Башкурдистана в составе России. Его границы примерно совпадали с современными границами Республики Башкортостан.
Башкирские лидеры пытались заняться своим национально-государственным строительством, соблюдая нейтралитет в разгоравшейся гражданской войне. Сопротивление установлению советской власти на Урале оказали оренбургские казаки во главе с атаманом, генерал-лейтенантом А.И. Дутовым. Большевики отправили на Урал отряды Красной гвардии. 27 января 1918 года в Оренбурге была провозглашена советская власть.

Большевики не уважили нейтралитет
Башкурдистана, равно как и не признали за его правительством права представлять интересы башкирского народа. Уже в ночь с 16 на 17 февраля (н.ст.) 1918 года семеро членов Башкирского правительства и Башкирского Шуро были арестованы просоветскими солдатами оренбургского гарнизона. 5 марта Оренбургский ревком предъявил ультиматум всему башкирскому населению, в котором Башкирское правительство обвинялось в сотрудничестве с контрреволюционным атаманом Дутовым и всем башкирам предписывалось сдать оружие местным советам и отрядам красногвардейцев.
На выполнение условий ультиматума населению давалось три дня. В противном случае, угрожали большевики, весь Башкирский совет будет расстрелян, а башкирские селения, не подчинившиеся выдвинутым требованиям, "будут сметены с лица земли артиллерией и пулеметами". Для подкрепления серьезности своих намерений, еще до истечения указанного в ультиматуме срока, 7 марта, двое членов Башкирского правительства были расстреляны.
После этого развернулись карательные экспедиции Красной гвардии по Башкирии. В этих условиях башкирские организации перешли в подполье и стали активно сотрудничать с подпольными белогвардейскими и казачьими группами, а также с чехословаками.

Башкиры в антибольшевистском лагере
25 мая 1918 года начался мятеж чехословацкого корпуса, одними из центров которого стали Уфа и Челябинск. К мятежу сразу примкнули местные антибольшевистские организации. Советская власть в считанные дни сгинула на пространстве восьми тысяч верст от Волги до Тихого океана. 1 июня 1918 года в Челябинске возобновило работу правительство автономного Башкурдистана.
8 июня в Самаре возник Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), взявший на себя инициативу воссоздания всероссийской власти и армии. Комуч сотрудничал с другими самочинно возникшими региональными антисоветскими правительствами и не препятствовал им.
Башкирские власти начали формировать свою национальную армию. В сентябре 1918 года они подписали договор с Комучем, согласно которому Башкурдистан признавался национально-территориальной автономией, а Башкирское войско вливалось в Народную армию Комуча как отдельный Башкирский корпус. В конце октября 1918 года Башкирский корпус насчитывал уже пять пехотных и два кавалерийских полка.
На Государственном совещании, проходившем в Уфе в сентябре 1918 года, было образовано Всероссийское Временное правительство (Директория). Автономия региональных правительств сохранялась.

Колчак отталкивает от себя демократов и нацменьшинства
Переворот 18 ноября 1918 года в Омске стал началом конца антибольшевистского движения. Выступая за консолидацию во имя "единой, неделимой России", адмирал Колчак развалил антисоветский фронт, оттолкнув от себя все демократические силы. Одним из первых распоряжений Колчака стало требование самороспуска всех региональных правительств. Запахло "старым режимом".
Большевики умело пользовались любыми распрями в стане своих врагов. Они тонко улавливали моменты, когда можно было отколоть от Белого движения его союзников. Со своей стороны, башкирские лидеры также стали искать соглашения с советской властью на условиях признания национальных стремлений. Инициатором контактов с башкирской стороны стал авторитетный председатель Военного совета автономии Ахметзаки Валиди Туган.
В декабре 1918 года Валиди принял участие в совещании представителей оренбургских и уральских казаков, башкирской и казахской автономий (Алаш-орды), не признавших переворот Колчака. Заговорщики решили поднять вверенные им войска на борьбу на два фронта – против большевиков и против Колчака. Но превентивные меры атамана Дутова сорвали запланированное выступление. Тогда Валиди перевел подчиненный ему Башкирский корпус на сторону Красной армии.
В феврале 1919 года был официально сформирован корпус "красных башкир", а 20 марта 1919 года подписан договор между РСФСР и Башкирским правительством о создании Башкирской АССР. В марте-апреле 1919 года развернулось генеральное наступление Колчака на Москву. Белые снова заняли оставленные ранее районы Урала и уже выходили к Волге, но в конце апреля – начале мая 1919 года потерпели решающее поражение от Красной армии. После этого их отступление не прекращалось уже до Тихого океана.
Как знать, быть может, именно Башкирского корпуса и поддержки башкирского населения не хватило весной 1919 года Колчаку для победы над большевиками, которая открыла бы белым путь на Москву.

Источник - russian7.ru
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