Путин и Идлиб. За глупость и трусость наказывают кровью, - Э.Лимонов

11:19 19.09.2018

Опять двадцать пять, Сирия



Эрдоган в Идлибе



Устанавливается демилитаризованная зона на линии соприкосновения (шириной 15−20 километров), откуда собираются вывести вначале тяжелое вооружение, а затем попытаются осуществить полную демилитаризацию.



Путин принимал Эрдогана в Сочи, и они так договорились.



При этом вроде учитывались и интересы Ирана. Скрепя сердце, я полагаю, Иран согласился, надеясь на то, что ситуация разрешится вопреки договоренностям, не в интересах Турции, которая вырвала, в буквальном смысле слова, у российского президента согласие на мирное решение проблемы Идлиба.



Российский президент буквально выдавил из себя: "Военная операция против Идлиба, экспедиция в Идлиб, отменяется".



Но стоит взглянуть на карту, чтобы понять малую вероятность успешности в осуществлении проекта. Провинция Идлиб по контуру напоминает остров Мадагаскар. Только Идлиб не омывает океан, но граница идет по живому мясу сирийской государственности.



Только на севере небольшим своим острием Идлиб граничит с Турцией.



Там корень и суть проблемы.



Отвлечемся на короткую обзорную ретроспективу.



Несколько лет подряд, отбивая один за другим важные сирийские города, такие как Алеппо, Ракка или иракский Мосул, сирийско-российско-иранская коалиция (плюс Турция) и вторая коалиция во главе с США, чтобы не морочиться с самыми упертыми джихадистами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобными ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организованными военными мини-армиями, вывозили их с их согласия в Идлиб.



Потому Идлиб набит под завязку вооруженными радикалами плюс еще и членами их семей (ковры, утварь, мебель, оружие, одеяла).



Уже эвакуированных, куда их дальше девать?



Эрдоган призывает по сути оставить в Идлибе в более или менее нетронутом виде джихадистскую пиратскую республику. Членских билетов, насколько я знаю, боевики при себе не имеют, идентифицировать их принадлежность пока что удается только с их слов. Посему кто там кем скажется, так и будет.



Боевики в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Боевики в Сирии

Такое соседство будет тревожить Сирию, и как тревожить! Границы "острова" Идлиб будут постоянно кровавыми границами.



Эрдоган, правда, договорился, что самые злыдни, боевики "Джебхат-ан-Нусры" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выведены из провинции Идлиб.



Куда? Вероятнее всего, в Турцию. Как там дальше собирается поступить с этими "ангелами ада" Эрдоган, нам неведомо. Уничтожит их или подарит им авиабилеты в те страны, откуда они изначально прибыли в Сирию? Или вольет их в турецкую армию?



Все остальные боевики - те которые, не лДжебхат-ан-Нусра" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогут по договоренности Путина с Эрдоганом остаться в Идлибе. Опять же членских билетов у них нет, кем захотят, теми и скажутся.



Что они там станут делать? Выращивать бананы, ананасы и барашков пасти? Возможно, но скорее продолжат делать то, что умеют, чему научились, - воевать. Платила до сих пор им Турция и что, будет продолжать им платить и поставлять им вооружение и боеприпасы?



Осиное гнездо Andrew Butko

Осиное гнездо

Мы знаем, что Турция снабжает протурецкие военные подразделения сирийской оппозиции. Их-то Турция и хочет оставить в Идлибе, чтоб они плодились и размножались, и в итоге (надеясь, что Башар Асад привыкнет) Эрдоган хочет прикарманить провинцию Идлиб.



Я думаю, и Иран, и Россия давно раскусили планы Эрдогана и позволили себе временно согласиться с ним, зная наперед, что демилитаризации не получится. Найдутся горячие арабские парни, которые станут обстреливать Латакию и Хмеймим и сорвут к чертовой матери все договоренности.



Мы ведь все это уже видели, и не раз. Вспомним.



Минские соглашения разве держатся в Донбассе? Нет, уже три года собирают свою кровавую жатву Минские соглашения в Донбассе.



Человечество забыло уже, но напомню, с 1994 года существуют другие, тоже минские соглашения по Карабаху, и там временная линия соприкосновения стала постоянной.



Разделены Кипр и Корея.



Эрдоган хочет кусок Сирии.



Россия его принимает, по-моему, уже слишком долго и приветливо. Мы, разумеется, чуть-чуть манипулируем им, Турцией, зато он вовсю манипулирует нами.



Но подарить ему Идлиб, это уж слишком.



Пора послать его куда подальше. И вспомнить, что его охранник убил нашего посла.



Эдуард ЛИМОНОВ

19 сент. 18