В погоне за новым президентским сроком Трамп провоцирует сильнейший мировой кризис, - "СП"

11:32 19.09.2018 Трамп мстит Китаю, но просто губит Россию

В погоне за новым президентским сроком президент США провоцирует сильнейший мировой кризис



Андрей Полунин

Никита Масленников



В ночь на вторник, 18 сентября, Дональд Трамп перешел в масштабное торговое наступление на Китай. Президент США объявил о введении новых пошлин на китайские товары на сумму $ 200 млрд. Пошлины вступят в силу с 24 сентября и составят 10% до конца года. А с января 2019-го вырастут до 25%.



Китаю не стоит идти на ответные шаги, одновременно угрожающе предупредил американский лидер. Иначе США приступят к введению третьего этапа новых пошлин - на импорт стоимостью еще на $ 267 млрд.



Заметим: по итогам 2017 года американский экспорт в Китай составил $ 130 млрд. Импорт из КНР в Штаты достиг $ 506 млрд. Это значит, введенные ранее Вашингтоном пошлины на $ 50 млрд. и объявленные еще на $ 200 млрд. ограничивают лишь половину всех китайских поставок в США. Если же дойдет до третьего этапа, Америка обложит пошлинами почти весь импорт из КНР.



Ответ министерства торговли Китая не заставил себя ждать. Ведомство заявило, что у него "нет выбора, кроме как предпринять синхронные ответные меры".



Вице-премьер Китая Лю Хе уже объявил о созыве совещания для обсуждения данного вопроса, пишет Bloomberg. Кроме того, как сообщили источники издания South China Morning Post, не исключена отмена визита китайской делегации в Вашингтон для проведения очередного раунда торговых переговоров.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщала: помимо ответных пошлин, китайские власти могут начать преследовать американские компании, работающие в стране. В частности, отказывать в согласовании сделок слияния и поглощения, задерживать выдачу лицензий и одобрение проектов.



Аналитики уже дали первые оценки ситуации. Так, по мнению китайского миллиардера, главы Alibaba Джека Ма, торговый конфликт может продлиться 20 лет. Китай, чтобы справиться с его последствиями, должен укрепить свою экономику и переориентироваться с американского рынка на Юго-Восточную Азию и Африку. "В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны", - приводит Reuters слова бизнесмена.



Так или иначе, мировую экономику ждут потрясения. Согласно июльской оценке МВФ, в результате торговых конфликтов уже к 2020 году глобальный ВВП может потерять $ 430 млрд. Как следствие - рост глобальной экономики замедлится на 0,5%.



Такой сценарий неизбежно ведет к снижению цен на мировом товарном рынке. Особенно если американо-китайская торговая война будет разрастаться, и стороны введут пошлины практически на весь список взаимно потребляемой продукции.



Для России это очень плохие новости. Поскольку под наибольшим ударом в таком случае окажутся экономики развивающихся стран. И в первую очередь - ориентированные на экспорт углеводородов.



- Раскручивание торговой войны США-Китай крайне нежелательно, - отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. - Финансовые рынки, конечно, "закладывались" под возможное решение Трампа. Но одно дело прогнозные ожидания, и другое - реальное событие.



В целом, действия США усиливают риски для коррекции вниз всех мировых финансовых площадок. Тем более, китайцы объявили, что откажутся от поездки своей делегации в Америку для переговоров по торговому конфликту, и введут встречные меры.



"СП": - Чем именно ответит Пекин?



- Скорее всего, Китай ответит зеркально - введет пошлины на ту же долю импорта, что и США. То есть, на американские товары стоимостью примерно 60 млрд. долларов. Эта ситуация крайне неприятна для международной торговли, которая начала "тормозить" еще во втором квартале 2018 года. По прогнозам, торговый оборот будет и дальше падать. И тем самым замедлять рост мирового хозяйства.



Думаю, МВФ в октябре пересмотрит свой летний прогноз по росту глобальной экономики. Точнее, понизит его с 3,8% на несколько десятых процентных пунктов. Потому что все понимают: торговая война ускоряет приближение мировой экономики к глобальной рецессии.



"СП": - Когда может наступить эта рецессия?



- В полном объеме последствия действий США скажутся через несколько кварталов. То есть, уже в 2019 году. Причем, они наложатся на достаточно сложные процессы в экономиках обеих стран.



США в следующем году, я считаю, будут "тормозить" с темпами роста. На ближайшие четыре квартала признаков рецессии в Америке не просматривается. Но в конце 2019 года - это реальная перспектива.



Положение усугубляется тем, что к тому времени закончат действовать стимулы, которые дала американской экономике налоговая реформа. Плюс - серьезно вырастет дефицит бюджета США. По прогнозу, он составит 1,2 трлн. долларов, а госдолг перевалит за планку 20 млрд. долларов.



Это скажется и на доходности американских облигаций, и на курсе доллара. Словом, впереди у США - много неприятных последствий.



Но для Пекина, уверены в Вашингтоне, последствия будут еще "круче". Уже сейчас аналитики фиксируют "торможение" всех показателей экономики Поднебесной. Китайские денежные власти, я считаю, демонстрируют беспрецедентное мужество в борьбе с этими проблемами. Тем не менее, огромное долговое бремя Китая, и масса внутренних проблем в финансовом секторе повышают хрупкость китайской экономики.



В науке о прочности элементов инженерных конструкций - сопротивлении материалов - есть понятие усталости металла. Так вот, усталость в финансовой системе Китая, считают американские стратеги, быстро накапливается. И через какое-то время наверняка негативно скажется.



Это крайне опасная ситуация. Замедление экономики Китая всего на 1% ВВП (именно этого США и добиваются) вызовет сильнейшую рецессию на всем азиатском развивающемся рынке. Именно это может произойти буквально через 3−4 квартала.



Да, запас прочности у обеих экономик имеется. Но обе под существенными рисками. И могут обвалить весь глобальный экономический мир.



"СП": - Что это будет означать для России?



- Любой кризис - это, прежде всего, падение цен на энергоносители. При экономическом спаде сокращается потребление углеводородов. В итоге цены на нефть идут вниз. А для России нефтедоллары - к сожалению! - и важнейший фактор финансовой стабильности, и основной источник поступлений в бюджет.



Кроме того, Россию ждет спад в двусторонней торговле с Азией. В условиях, когда на западном треке у нас прорывов нет, мы получим подножку своим планам развития, ориентированным на Восток.



Словом, вслед за всеми Россия будет погружаться в рецессию. Вопрос только в том, насколько рецессия будет продолжительной и глубокой.



"СП": - Что может помешать такому развитию событий?



- Трамп, я считаю, принимает нынешние решения под давлением своего электората. Он хочет добиться перевеса республиканцев на промежуточных ноябрьских выборах в Конгресс США.



Трампу сейчас плевать на экономические последствия, потому что на кону - вторая половина его президентства. Если на выборах он добьется патовой ситуации - удержит преимущество республиканцев в Сенате - то сможет продолжать маневрировать. И вполне сможет пойти на компромисс с Китаем. Под риторику, что кризис приближается, и Америка - как мировой лидер - готова принять ответственные решения. То есть, заморозить торговую войну.



Но если демократы получат большинство в обеих палатах - а это вероятный расклад - Трамп мгновенно превратится в "хромую утку". Любое его решение, требующее одобрения Конгресса, будет заблокировано. Плюс натиск со стороны следственной комиссии, которую возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер, существенно усилится.



Это будет уже другая игра. В ней Трамп может сыграть с Китаем на обострение. И это только усилит мировой кризис.



19 сент. 18 Источник - svpressa.ru

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