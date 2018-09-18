В Узбекистане доллар резко "скаканул" за 8000-сумовую отметку

11:35 19.09.2018

В УЗБЕКИСТАНЕ ДОЛЛАР "СКАКНУЛ" ЗА 8000-СУМОВУЮ ОТМЕТКУ

С 18 сентября в Узбекистане резко вырос курс доллара: подорожав на 176,8 сума, составил 8,03 сума, сообщает ЦБ.