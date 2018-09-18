Россия начинает отгрузку отработанного грязного урана в казахстанскую помойку (хранилище). Есть договор

11:37 19.09.2018

РОССИЯ ОТПРАВЛЯЕТ УРАН НА ХРАНЕНИЕ В КАЗАХСТАН



Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Россия подписали соглашение о транспортировке низкообогащенного урана и оборудования в Казахстан, сообщает РИА Новости.

Подписание документа прошло на полях генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене 17-21 сентября.



Расположенный на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске банк-хранилище открыт в августе 2018 года.