Россия начинает отгрузку отработанного грязного урана в казахстанскую помойку (хранилище). Есть договор

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11:37 19.09.2018
РОССИЯ ОТПРАВЛЯЕТ УРАН НА ХРАНЕНИЕ В КАЗАХСТАН
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Россия подписали соглашение о транспортировке низкообогащенного урана и оборудования в Казахстан, сообщает РИА Новости.
Подписание документа прошло на полях генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене 17-21 сентября.
Расположенный на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске банк-хранилище открыт в августе 2018 года.