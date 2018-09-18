Китай выделили Киргизскому Генеральному штабу "грант в 30 миллионов юаней". На карандаши и памперсы

11:40 19.09.2018

18 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Китай выделил грант в 30 миллионов юаней Генеральному штабу Кыргызстана



Китай выделил Генеральному штабу Кыргызстана грант в 30 миллионов юаней. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что такая договоренность достигнута в ходе встречи делегации во главе с заместителем председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковником Сюй Циляном с представителями Генштаба КР.



"Кыргызская сторона сама должна определиться, на что пойдут деньги, и прислать китайской стороне заявку. Уже известно, что предварительно грантовые средства потратят на новое обмундирование и военно-техническое оборудование", - сообщили источники.