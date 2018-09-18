 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые санкции США против России косвенно повлияют на экономику Кыргызстана, - Р.Умбеталиев
12:05 19.09.2018

НОВЫЕ САНКЦИИ США ПРОТИВ РОССИИ КОСВЕННО ПОВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСТАНА

Новые санкционные меры США, направленные против юридических компаний и физических лиц России, вступили в действие 27 августа.
После проведения промежуточных выборов в Конгресс США середины ноября этого года ожидаются новые более жесткие санкции против России.
По предварительным прогнозам видных политических аналитиков, возможно резкое изменение политических сил в США. На этих выборах демократы могут одержать убедительную победу над республиканцами. Рейтинг нынешнего президента США Дональда Трампа опустилась до 36% поддержки американских избирателей. Если в Конгрессе США будет большинство представителей Демократической партии, то еще больше усилится политическое и экономическое давление на РФ.

Решение Европейского Союза (ЕС) о продлении санкционных мероприятий против России 15 сентября 2018 года вступило в силу.
Начиная с 2014 года США и ЕС применили 47 санкций против РФ. По каждому политическому и экономическому решению российского руководства Америка и Европа применили санкционные действия - по Крыму, Донбассу, Сирии, Ирану, КНДР, отравлении Скрипалей и.т.д.
Конечно, эти многочисленные санкции повлияли на экономику РФ. Курс доллара США преодолел психологическую отметку 70 рублей за 1 американскую валюту.

Политическое руководство и правительство предпринимает очень активные решения и действия. Повышение стоимости 1 барреля сырой нефти 78-79 долларов, активная скупка золота, более 30 тонн, продолжение строительства Северный поток-2, Южный поток-1, переориентирование основной экономической деятельности в Китай, в Турцию, в Индию, в Пакистан и в страны юго-восточной Азии.
Россия ни в коем случае не собирается выполнять условия США и ЕС, по отмене санкционных мероприятий.
Тому подтверждение проведение Восточного экономического форума 11-13 сентября во Владивостоке. И завершения совместного крупномасштабного боевого учения "Восток-2018" с участием России, Китая и Монголии.
Последние месяцы - июль, август - в КР происходит спад ВВП, уменьшение объемов промышленного производства.

Реальный ВВП по итогам января-июль 2018 года сократился 0,2%, без учета данных Кумтор, прирост экономики составил 2,2%. Вклад в развитие экономики обеспечивается как, за счет растущего притока денежных переводов на 10,2% и так , за счет увеличения реальной заработной платы на 4,2%. Об этом на пресс-конференции 28 августа сообщил председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.
Приток прямых иностранных инвестиций в 1 полугодии сократился на 33, 2% и составил 247 млн. долларов - сообщает Национальный статический комитет КР.

Наибольшая доля в структуре ВВП пришлось на отрасли, оказывающие услуги-более 46%, доля промышленности -чуть более 19%, сельского хозяйства-11,5% и строительства-7%.
Внешнеторговый оборот КР составил по итогам января-июля 3 млрд. 794,9 млн. долларов. Из них импорт составил 2 млрд.877,1 долларов, экспорт 917,8 млн. долларов.

Наибольшая доля взаимной торговли КР с государствами-членами ЕАЭС приходится на Россию 66,2% и Казахстан 32,1%.
Экономика КР настолько ничтожна и мала, что мировые экономические кризисы практически не влияют на ее состояние. Банковская система не развита, 90% населения пользуется наличными расчетами, ВВП составляет 7 млрд. долларов, а республиканский бюджет 2 млрд. долларов.
Национальный банк КР будет искусственно поддерживать курс доллара до психологической отметки 70 сомов за 1 доллар, своими валютными интервенциями.
Если санкции против России и торговые войны между США и Китаем будут иметь продолжительное время, то Нацбанк КР может потратить значительные золото-валютные запасы.

Накачивать воздухом нацвалюту крайне опасно, так как сом должен подкреплен ВВП или золото-валютными резервами. При значительных поддержках денежными интервенциями, курс национальной валюты окажется слишком завышенным. И в случае определенного времени и обстоятельств может произойти дефолт, резкая инфляция кыргызской валюты, которая неукоснительно повлияет на политическую, экономическую и социальную обстановку в стране.
Есть экономическое положение, что при экспорте продукции, сильная нацвалюта имеет обратный эффект. Продажа товаров и услуг зарубежным государствам станет более дорогим и неконкурентоспособным. И поэтому это может послужить уменьшению объемов экспорта.
Устойчивую нацвалюту выгодно применять, при импорте продукции и использовать гражданами КР внутри страны.
Министр экономики КР Олег Панкратов 28 августа на заседании правительства заявил, что как санкции в России отразятся на Кыргызстане "В первую очередь могут сократиться переводы мигрантов и уменьшиться объемы экспорта товаров из КР. Для республики перспективным экспортным направлением должен стать Китай".

Складывается такое мнение и ощущение, что правительство находится в параллельном мире, особенно министр экономики.
Продолжающие торговые войны между США и Китаем набирают огромные обороты. В начале США повысили таможенные пошлины на китайские товары на более 50 млрд. долларов, а в настоящее время президент США Дональд Трамп настаивает на увеличение таможенных тарифов до 200 млрд. долларов. В прошлом году трудовые мигранты перечислили в КР более 2,5 млрд. долларов США, что намного превышает республиканский бюджет Кыргызстана.
В этом году объемы денежных переводов могут сократиться до 20% долларового исчисления.

Правительству КР необходимо вводить новые промышленные потенциалы, уменьшить количество простаивающих предприятий, освободится от зависимости деятельности Кумтор, запустить новые золоторудные месторождения, наращивать и вводить новые мощности по выработке электрической энергии.
Государство, которое имеет в структуре ВВП более 46% услуг, обречено стать ресурсным придатком чужих стран.

Общественный деятель Расул Умбеталиев

Источник - paruskg.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537347900
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