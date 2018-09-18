27-я осень Кыргызской государственности, - Нурсултан Акылбек

12:08 19.09.2018

Осень-2018 обещает быть интересной в политическом плане. Это новые кадровые перестановки, активизация и объединение политических сил для будущих выборов, а также возможное выражение недовольства политикой Правительства, которое может привести к его отставке.

Делать прогнозы в нашей стране – дело неблагодарное.



Поэтому озвучу ожидания…

... От Президента



Сооронбай Жээнбеков находится у власти ужу 9 месяцев, а существенные реформы так и не началась.

Президент должен дать старт реформам в правоохранительных органах и судах.

Аппарат Президента должен стать мозговым центром страны, и для этого нужно привлечение высококвалифицированных специалистов.

Кадровые назначения должны опираться не на региональные квоты, а на опыт и профессионализм.

Должна быть разработана новая Концепция внешней политики, где будут четко отражены приоритеты Кыргызской Республики.

Президент должен осознать, что Правительств, у которого нет своей программы, нет видения будущего, подрывает его авторитет и не может работать дальше.

Надо, чтобы структура Правительства была компактной и эффективной. Должны быть возвращены Министерство обороны и Министерство энергетики, и ликвидированы органы, которые заменяли эти министерства.

За девять месяцев Президент так и не дал интервью СМИ. Даже с ОТРК он не поделился планами и видениями будущего страны. Это вызывает много вопросов у общества.

...От Жогорку Кенеша



После каникул Жогорку Кенеш приступает к осенней сессии.

По Конституции именно Жогорку Кенеш наделен самыми широкими полномочиями, но нынешняя деятельность главного законодательного органа страны оставляет желать лучшего.

Жогорку Кенеш должен ответственно подходить к формированию нового Правительства и выдвигать самостоятельно кандидатов в премьер-министры и министры, а не одобрять тех, кого спустили с седьмого этажа БД.

Первостепенной задачей в части законодательной деятельности для осенней сессии является внесение изменений в выборное законодательство для формирования эффективного законодательного органа на предстоящих выборах.



...От еще не сформированной оппозиции



Не секрет, что оппозиции как таковой сейчас в стране нет. Это поле давно зачищено и все еще пустует.

Трудно причислить к реальной оппозиции лидера партии СДПК, так как ее фракция до сих пор считается партией власти. Довольно парадоксальное явление.

Члены фракции СДПК пытаются усидеть на двух стульях. Но они должны сделать свой выбор: либо сместить своего лидера и продолжить быть партией власти, либо поддержать Алмазбека Атамбаева и уйти вместе с ним в оппозицию.



Оппозиционная деятельность считается важнейшим атрибутом демократии. Именно оппозиция должна держать Правительство в тонусе. Может быть, слабая работа Правительства и прочих государственных органов связана из-за отсутствия реальной оппозиции

Кыргызстанские политики начали уже переговорные процессы в преддверии новых парламентских выборов.

Скоро начнется объединение старых и новых политических сил.

Так хочется надеяться, что они не станут, как всегда, торговаться с властью, а просто вспомнят, что надо работать на процветание страны.



Нурсултан Акылбек