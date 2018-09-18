В Кыргызстане для "популяризации традиций" родителей заставляют покупать в школы юрты

12:34 19.09.2018

Родители в городе Талас (Кыргызстан) жалуются на то, что районно-городской отдел образования заставляет их покупать юрты для восьми школ города.



Бабушка одного из учеников местной школы №2 рассказала на условиях анонимности, что с родителей начали собирать деньги на покупку юрты. "Директор школы плачется, мол, "мы должны ее купить". Для покупки самой юрты надо собрать 30 тысяч сомов [около 435 долларов], еще 20 тысяч сомов [около 290 долларов] для того, чтобы обустроить ее внутри", – сказала она.



Другой родитель заявил, что руководство школы не смогло объяснить ему, зачем нужно покупать юрты. "Сказали лишь, что "юрта стоит столько-то, ее мы будем приобретать за счет средств родителей". Для чего вдруг понадобилась эта юрта – непонятно. Юрты в школах уже установили, теперь надо за них расплачиваться, и с нас требуют деньги", – сказал он.



Директор местной школы №1 Самара Жарманбетова сказала, что распоряжение о покупке поступило от районно-городского отдела образования. "На августовской конференции юрты были розданы детским садам. Позже они и нам предложили, сказав: "Возьмите и вы". Для сбора денег дали время до конца сентября. После того, как уже установили юрту, стыдно не дать деньги", – сказала она.



Начальник городского отдела образования Байыш Керимбаев заявляет, что никто не заставлял школы покупать юрты, и их можно вернуть обратно. При этом Камчыбек Замирбеков, представитель компании "Этнотрейд", которая и изготовила эти юрты, заявил, что обратно они их не примут.



Руководство отдела образования объясняет установку юрт в детсадах и школах необходимостью популяризации национальных традиций и обычаев. На сегодняшний день юрты установлены во дворах восьми школ и восьми детских садов города Таласа.