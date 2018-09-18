Умер Тад Мамфорд - отец "Альфа"с планеты Мелмак (видео)

12:38 19.09.2018

Умер сценарист "Альфа" и "Улицы Сезам"



Сценарист и продюсер сериала "Альф" Тад Мамфорд скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его двоюродный брат Джон Симс, передает The Hollywood Reporter.



Мамфорд ушел из жизни в городе Силвер Спринг, штат Мэриленд. Причина смерти пока не раскрывается.



Кинематографист был четыре раза номинирован на телевизионную премию "Эмми". В 1973-м он получил награду за образовательную детскую передачу "Электрическая компания".



Помимо "Альфа" и "Электрической компании" Мамфорд работал над такими шоу, как "Военно-полевой госпиталь", "Полиция Нью-Йорка", "Улица Сезам", "Шоу Косби" и "Умная собачка Блу".





