Казахстан. Все средние и небольшие банки потихоньку "схлопываются"

13:15 19.09.2018

Агентство финансового надзора необходимо выводить из структуры Национального банка РК.



В кулуарах Мажилиса Парламента РК депутат Азат Перуашев поделился мнением о ситуации в банковском секторе РК.



"Все идет к тому, что весь банковский сектор будет состоять из нескольких участников. Все средние и небольшие банки потихоньку "схлопываются" по тем или иным причинам. Я не хочу говорить конкретно о "Банке Астаны". В целом, мы видим, что банковская система сегодня находится в ступоре", - считает он.



Мажилисмен напомнил, что до 2007 года банки привлекали средства с внешнего рынка, и эти средства шли на финансирование экономики, на кредитование бизнеса.



"Сегодня они берут государственные деньги. Эти же деньги они даже не вкладывают в экономику. На эти деньги они берут государственные ценные бумаги. На процент с ценных бумаг живут. То есть даже получаемые от государства деньги не поступают в экономику, не вливаются в бизнес, не создают добавленную стоимость", - констатировал Перуашев.



По его словам, сегодня банки перестали играть роль кровеносных сосудов экономики.



Также мажилисмен высказался насчет ответственности.



"Это вопрос к уполномоченному органу. Я думаю, что ответственность за эту ситуацию должен разделять уполномоченный орган в лице Национального банка РК. До 2007 года у нас существовали раздельно Национальный банк и Агентство финансового надзора. Затем его влили в структуру Национального банка. Мы видим, что эта структура со своей ролью не справляется. Я думаю, что необходимо выводить из структуры Национального банка", - заключил депутат.



Ксения Давыдова, Астана