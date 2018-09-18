В Узбекистане "во время гонок с друзьями" зампрокурора Каримов насмерть задавил девушку

13:16 19.09.2018

16 сентября во время гонок с друзьями в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области заместитель прокурора Арнасайского района этой же области Дильшод Каримов сбил насмерть 25-летнюю девушку-продавца, которая стояла на обочине дороги, говорится в сообщении жителя Джизака.



В правоохранительных органах подтвердили, что в результате ДТП с участием зампрокурора погибла местная жительница, но опровергли информацию о том, что прокурорский сотрудник устроил на дороге смертельную гонку.



"16 сентября заместитель прокурора Арнасайского района Джизакской области устроил гонку с друзьями на своем автомобиле марки Nexia на улице "Пахтакор" в поселке Учтепа Шараф-Рашидовского района, в результате которой сбил насмерть девушку-продавца 1993 года рождения, которая стояла на обочине дороги. Девушка скончалась на месте. Зампрокурора в настоящее время находится в больнице", – говорится в сообщении жителя Джизака.



Однако сотрудник правоохранительных органов озвучил другую версию произошедшего. "Заместитель прокурора Дильшод Каримов ехал на своем автомобиле марки Nexia-1 на 16-м километре автодороги Пахтакор – Джизак. Автомобиль марки DaimlerBenz 210 СПГ обогнал ехавшую впереди машину зампрокурора и резко затормозил. В результате Дильшод Каримов потерял управление, выехал на обочину и насмерть сбил гражданку Г. Эгамбердиеву, которая в это время шла по обочине дороги", - рассказал он.



Г. Эгамбердиева от полученных травм скончалась в больнице. По данным прокуратуры Джизакской области, 18 сентября Следственный отдел областного УВД возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля зампрокурора.



По информации наших источников, Дильшоду Каримову 28 лет. Автомобиль, которым управлял Дильшод Каримов по доверенности, принадлежит его отцу Бадриддину Каримову. Зампрокурора был госпитализирован в отделение нейрохирургии. По словам врачей, в результате ДТП он получил сотрясение, царапину на лбу и вывих правого плеча. Один из врачей сказал, что Дильшод Каримов "пришел в себя и уже может разговаривать".