Глава правительства Афганистана Абдулла обвинил парламентариев в личных интересах

13:21 19.09.2018

Те, кто требует пересмотра двустороннего афгано-американского соглашения в сфере безопасности, борются за свои личные интересы. Об этом заявил глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, передает TOLOnews.



Он выразил сомнение в том, что выполнение этих требований может привести к стабилизации ситуации в стране. "Афганистан борется с войной и насилием на протяжении последних четырех десятилетий, война продолжается и люди желают достичь мира и безопасности, поэтому не следует поднимать вопросы о соглашении в сфере безопасности по личным причинам, поскольку это не окажется полезным для исправления и улучшения ситуации с безопасностью", - заключил глава афганского правительства.



Это выступление стало ответом на многочисленные призывы афганского парламента пересмотреть или отменить соглашение.



Как сообщало EADaily, за последнюю неделю такие предложения поступили от депутатов как верхней, так и нижней палаты. В число депутатов, выступивших за пересмотр соглашения, вошли председатель Мешрано Джирги (верхней палаты) Фазль Хади Муслимьяр и его первый заместитель Мохаммад Алам Изидьяр, а также спикер Волуси Джирги (нижней палаты) Абдул Рауф Ибрагими. Они констатировали, что вопреки многолетнему американскому присутствию ситуация с безопасностью в стране по-прежнему тяготеет к ухудшению, при этом участие США в обеспечении безопасности со времени вывода войск весьма ограничено.