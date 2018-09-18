Ин+Ын=... Лидеры двух Корей договорились дружить домами

13:25 19.09.2018

Сегодня, 19 сентября, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию по итогам переговоров в Пхеньяне. Церемония прошла в государственной резиденции "Пэкхвавон", где во время саммита проживает Мун Чжэ Ин.



Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом, после чего пожали друг другу руки. В декларации речь идет о мерах по дальнейшей денуклеаризации, нормализации двусторонних отношений, возобновлению сотрудничества в тех сферах, в которых это сейчас возможно.



В преамбуле отмечается успешное развитие диалога, прогресс в гражданских обменах и значимое снижение напряженности на полуострове после подписания Пханмунджомской декларации в апреле 2018 года. Подтвердив готовность и дальше развивать межкорейские отношения, лидеры отметили, что продолжат реализовывать положения декларации для достижения национального примирения, прочного мира и совместного процветания.



Север и Юг договорились отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений, превратив этот район в зону мира. Лидеры согласились учредить межкорейскую военную комиссию, в задачи которой будет входить надзор за исполнением положений соглашений в военной области и для поддержания оперативной связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения конфликтов.



Стороны пообещали развивать взаимовыгодные обмены и взаимодействие в экономической области. В частности, в декларации зафиксировано намерение начать в течение года работы по соединению железных и автомобильных дорог на востоке и западе, а также создать две свободные экономические зоны, возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса и туристического проекта в горах Кымгансан, "как только это позволит ситуация".



Кроме того, Север и Юг заявили о намерении взаимодействовать в области охраны окружающей среды, здравоохранения, активизировать культурные и спортивные обмены. В частности, достигнута договоренность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Речь идет о проведении соревнований в Сеуле и Пхеньяне.



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Также стороны решили, что намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта. Страны уже имеют подобный опыт, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире. В Азиатских играх - 2018 также принимает участие несколько единых команд, представляющих обе страны.



Отражение в документе нашла и проблема разделенных семей. КНДР и Республика Корея откроют в горах Кымгансан постоянно действующий центр встреч для их членов.



Стороны согласились в необходимости превращения Корейского полуострова в зону, свободную от атомного оружия и ядерной угрозы. С этой целью КНДР задекларировала намерение полностью демонтировать полигон для испытания ракетного оружия и его частей и допустить на него сторонних инспекторов. Пхеньян также выразил готовность демонтировать исследовательский ядерный центр в Йонбене при условии ответных шагов со стороны США в духе северокорейско-американской совместной декларации от 12 июня. Сеул и Пхеньян также будут "тесно сотрудничать в продвижении полной денуклеаризации Корейского полуострова".



Завтра лидеры посетят священную для северных корейцев гору Пэктусан на границе с Китаем. "Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Мун Чжэ Ину посетить завтра гору Пэктусан. Президент принял это приглашение", - сказал представитель администрации Мун Чжэ Ина. На горе Пэктусан ("Гора с белой вершиной"), которая является самой высокой точкой Корейского полуострова, согласно официальной северокорейской историографии, располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном. Считается, что там же в 1942 году родился его сын Ким Чен Ир.



Как сообщало EADaily, с 18 сентября в столице КНДР проходит третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хена и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира. Переговоры продлятся до 20 сентября.