В Туркменистане финишировало президентское авторалли "Амуль-Хазар 2018"

13:46 19.09.2018 Игра в машинки.



17 сентября в Туркменистане финишировало международное авторалли "Амуль-Хазар 2018", которое без малого год оставалось одной из главных тем официальной повестки дня. На протяжении всего заезда сохранялась интрига – было непонятно, участвует ли в ралли президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В итоге оказалось, что в заезде он не участвовал и победителем его не объявили. Точнее, объявили, но… Впрочем, обо всем по порядку.



"Шелковый путь" увел на Москву



В 2009 году Туркменистан вместе с Россией и Казахстаном выступил в роли организатора ралли "Великий Шелковый путь". Машины стартовали в Казани, через Оренбургскую область проехали в Казахстан, а затем – в Туркменистан. Пройдя через Туркменбаши и Балканабад, гонщики финишировали в Ашхабаде. Туркменские экипажи не вошли в число победителей, однако Гурбангулы Бердымухамедов, на тот момент уже два года правивший Туркменистаном, явно сохранил приятные воспоминания об этом спортивном событии.



Однако к этим воспоминаниям наверняка примешивалась грусть. Дело в том, что история ралли "Великий Шелковый путь" – это фактически история о том, как у Бердымухамедова перехватили инициативу. Когда ралли впервые публично презентовали в начале 2009 года, председатель оргкомитета, глава российской команды "КамАЗ-Мастер" Семен Якубов заявил, что идея проведения гонки принадлежит Бердымухамедову. "Гонка "Шелковый путь" возникла по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и была поддержана президентами России и Казахстана Дмитрием Медведевым и Нурсултаном Назарбаевым. Организация и проведение гонки легли на плечи команды "КамАЗ-Мастер", и я горд этим доверием", – рассказал Якубов.



Даже тогда можно было сказать, что первые звоночки уже прозвенели. Организатором ралли стала российская команда, а та самая презентация проводилась в Москве. Консул Туркменистана в России Ахмед Эсенов в ходе презентации заявил: "Надеемся, что оно (ралли) станет событием мирового масштаба, и благодаря широкому освещению в прессе привлечет внимание к нашей стране не только как к экспортеру туркменского газа, но и как к краю, который интересен и привлекателен для туристов всего мира". Однако эти надежды не оправдались. Международная презентация ралли состоялась в апреле в парижском посольстве России, и СМИ уже не выделяли Бердымухамедова из числа трех президентов-организаторов. Конечно, исключая туркменские государственные СМИ – те и сейчас, если им случается упомянуть ралли "Шелковый путь", всегда подчеркивают главенствующую роль Аркадага.



В 2010-2013 годах ралли "Шелковый путь" проходило ежегодно, но исключительно на российской территории: по маршрутам Санкт-Петербург-Сочи, Москва-Сочи, Москва-Геленджик и Москва-Астрахань. Затем наступил двухлетний перерыв, а потом к российским организаторам присоединились китайские партнеры, и гонка обрела второе дыхание. В 2016 году ралли прошло по маршруту Москва-Пекин, в 2017 – по маршруту Москва-Сиань. Наконец, в июле 2018 года ралли вновь прошло во внутрироссийском формате: гонщики проехали из Астрахани в Москву.



Дубль два



Бердымухамедову на протяжении всех этих лет оставалось довольствоваться редким личным участием в местных автогонках, которые он неизменно выигрывал. Но то ли ему надоели легкие победы, то ли президент, наоборот, полностью уверовал в свой гений автогонщика, - но в любом случае, Бердымухамедов решил взять реванш в организации международного авторалли.



Не дав себе отдыха после проведения Азиатских игр осенью 2017 года, Аркадаг поручил провести новую гонку с той же исторической подоплекой – то есть по маршруту Великого Шелкового пути. На этот раз в названии ралли были жестко закреплены туркменские территории: Амуль (древнее название Туркменабада) и Хазар (небольшой городок на берегу Каспийского моря). А главной географической изюминкой маршрута была объявлена пустыня Каракумы.



Правда, организатором мероприятия вновь пришлось назначить иностранца – французского автогонщика Жана-Луи Шлессера. В мае 2018 года он рассказал журналистам, что подписал с властями Туркменистана трехлетний контракт на организацию гонок.



Впрочем, если судить по сообщениям туркменских официальных СМИ, то роль главного организатора была отведена лично Бердымухамедову. Он собственноручно утверждал даже дизайн эстафетной палочки, которая использовалась для легкоатлетического забега вдоль трассы ралли. В мае президент посетил отборочный этап, на котором решалось, какие туркменские команды примут участие в ралли "Амуль-Хазар". Внезапно он обратился к судьям с просьбой разрешить ему принять участие в заезде. Место штурмана занял сын Бердымухамедова Сердар. Команда Бердымухамедовых выиграла заезд у профессионального гонщика, Гурбанмырата Хоммадова из Центра автоспорта МВД. Таким образом президент получил формальное право участвовать в ралли – и наблюдатели до последнего предполагали, что он не преминет этим правом воспользоваться.



В июне Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы лично пересобрали гоночную машину по собственным чертежам. В июле президент напрямую заявил, что будет участвовать в ралли. В августе глава государства опробовал собранный по его чертежам автомобиль в реальных условиях. 31 августа министр внутренних дел вручил Бердымухамедову права и техпаспорт, необходимые для участия в гонках.



Загадка машины №100



Однако в начале сентября, когда до старта ралли оставались считанные дни, бюджетники отмывали с мылом дороги Туркменабада, на нераскрывшийся хлопчатник вдоль трассы вручную прикрепляли коробочки хлопка, а многотысячные толпы "добровольцев" репетировали "народные гуляния", журналисты внезапно обнаружили странный факт: имя Бердымухамедова отсутствовало в официальном списке участников ралли. Впрочем, это еще ничего не значило. Во-первых, Бердымухамедов мог, как и на отборочном этапе, принять решение об участии внезапно и спонтанно. Во-вторых – даже если его участие планировалось бы заранее, вряд ли служба безопасности позволила бы на весь мир объявить о длительной и сложной поездке президента через Каракумы. Существовала вероятность, что об участии главы государства в гонке никто не узнает вплоть до его победы. Так что оставалось только ждать.



Всего в ралли принимали участие около 80 экипажей. 6 сентября в Туркменистан отправились белорусские гонщики. 7 сентября в Ашхабад прибыл самолет со спортсменами из Великобритании, Франции, Чехии, Германии, Испании, Италии, Саудовской Аравии и ряда других стран. 8 сентября до Туркменистана добрались российские участники из команды "КамАЗ-Мастер".



На следующий день, 9 сентября, участники собрались в Туркменабаде, а 10 сентября состоялась официальная церемония открытия. Перед стартом 11 сентября Бердымухамедов открыл девятикилометровый пролог к ралли на автомобиле под номером 100. Именно эта машина впоследствии первой прошла начальный этап ралли – однако выяснилось, что в основном заезде ею управляли уже другие спортсмены. Автомобиль доверили водителю автотранспортного предприятия аппарата президента Ходжагулы Аннамаммедову и офицеру автотранспортного предприятия Министерства обороны Гайгысызу Акмырадову.



Конечно, в финале эта машина заняла призовое место в одной из категорий. Однако успех ее оказался весьма скромным – Аннамаммедову и Акмырадову досталась бронза. Также третье место в одной из категорий занял другой туркменский экипаж, Гуванч Хоммадов и Реджепнияз Аннабердыев. Все остальные призовые места достались иностранцам.



Первые места заняли испанцы Нани Рома и Алекс Харо; белорусы Сергей Вязович, Павел Гаранин и Андрей Жигулин; казахстанцы Кирилл Черненков и Алексей Мун; а также два французских экипажа – Тьерри Питави и Джиллис Коломбе, Иван-Пьерре и Вероника Дард. Серебро завоевали Мирослав Заплетал и Марек Сикоре из Чехии, Айрат Мардеев, Дмитрий Свистунов и Ахмет Гиляутдинов из России, Херве Дирс и Алан Брюс из Франции, Марат и Нурсултан Абикаевы из Казахстана, Гарри Хант и Воутер Розегаар из Великобритании. Третьи места, помимо двух туркменских экипажей, завоевали граждане России Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов, граждане Франции Жан-Клод Руфье и Джером Бос, граждане Нидерландов Герт-Жан ван дер Валк и Бранко да Ланге.



Главное – не участие, а победа



Бердымухамедов удовольствовался ролью главного героя праздничных мероприятий, состоявшихся после финиша 17 сентября в его любимой туристической зоне "Аваза". Организатор ралли Жан-Луи Шлессер в своей торжественной речи не скупился на комплименты Аркадагу. "Президент Гурбангулы Бердымухамедов известен во всем мире и своим выдающимся личным вкладом в развитие спорта, в частности, туркменский лидер сыграл значимую роль в продвижении автоспорта на планете", – цитируют Шлессера государственные СМИ. Организатор выразил Бердымухамедову благодарность "за большую поддержку и участие в организации и проведении ралли, за прекрасные подарки победителям, которые станут добрым и приятным воспоминанием о Туркменистане".



Наконец, Шлессер объявил Бердымухамедова "настоящим победителем ралли" и вручил ему специальную награду от Africa Eco Race "как истинному триумфатору".



Но это еще не все. В "Авазе" состоялся концерт, в котором приняли участие приглашенные из-за рубежа исполнители – турецкая певица Хадисе Ачикгез, французская группа "Алабина", румынский дуэт "Моранди", а также российские певцы Анжелика Султанова и Игорь Саруханов. Последний был приглашен на это мероприятие неспроста – одна из его песен под названием "Каракумы" ("Это Кара-кара-кара, кара-кара-Каракум") словно специально создана для описания ралли "Амуль-Хазар".



Однако больше всего внимания слушателей привлекла не эта песня, а композиция "Спортивный Туркменистан", несколькими месяцами ранее сочиненная Бердымухамедовым и его несовершеннолетним внуком. Аркадаг лично спел эту песню со сцены. Саруханов, как отмечают туркменские государственные СМИ, назвал исполнение Бердымухамедова "высокопрофессиональным", а затем сам спел эту же песню.



Немного о грустном



Однако если читать не государственные СМИ, а их независимых коллег, то "Амуль-Хазар" становится трудно назвать иначе, нежели "пир во время чумы". Так, радио "Азатлык" в день старта ралли опубликовало анонимное письмо читателя, который жалуется на острый дефицит муки. Читатель почему-то не желает радоваться спортивным успехам страны, вместо этого он обращается к президенту со словами: "Мы не голосовали за вас, чтобы вы делали что хотели, растрачивали наше богатство и развлекались".



Местные жители жаловались независимым журналистам на изнурительные репетиции массовок на жаре, на необходимость участвовать в субботниках, на перекрытие дорог. Ралли повлияло даже на такую, казалось бы, далекую от автоспорта проблему, как использование детского труда. В последние несколько лет власти Туркменистана под давлением мировой общественности перестали выгонять детей на хлопковые поля. Но в этом году бюджетники, которые обычно убирали хлопок, оказались задействованы в "народных гуляниях" в честь ралли. Как результат – наблюдатели сигнализируют, что работать на полях снова пришлось детям.



Российская "Новая газета" 16 сентября причислила "Амуль-Хазар" к числу затратных мероприятий, усугубляющих экономический кризис в Туркменистане. "Авансовые платежи, которые получены от Китая за предстоящие поставки газа в осенне-летний и зимне-весенний сезоны, были потрачены на высокозатратные мероприятия – Азиатские игры, авторалли, строительство инфраструктуры и ее обслуживание", – отмечает издание. Опрошенные газетой политологи приходят к выводу, что скоро Туркменистану придется полагаться исключительно на возможную помощь России или США. Но для этой помощи многим придется поступиться – и пока неясно, хватит ли Бердымухамедову дипломатической гибкости для этого, либо он предпочтет не обращать внимания на дальнейшее обнищание народа.



Высока вероятность, что верным окажется второй вариант: в характере Аркадага до сих пор не было замечено признаков гибкости. Недавно в распоряжение издания "Гундогар" попали характеристики, которые дал Бердымухамедову временный поверенный США Ричард Хогланд еще на заре его президентской карьеры в 2007-2009 годах. Оказывается, Хогланд неоднократно докладывал своему руководству в Вашингтон, что новый глава Туркменистана "глуп, тщеславен, привередлив, мстителен, лжив, недоверчив и предельно консервативен". За минувшие десять лет отношение зарубежных партнеров к Бердымухамедову отнюдь не изменилось. В комплексной стратегии США в отношении Туркменистана, утвержденной в августе 2018 года, говорится: "Кризис человеческого потенциала – одна из главных угроз для независимости и развития Туркменистана. Годы безответственности, изоляции и контроля со стороны правительства создали систему, которая не в состоянии порождать хорошо образованных и информированных граждан, способных конкурировать на мировом рынке и активно участвовать в жизни общества". В стратегии отмечается, что сотрудникам американских миссий трудно работать в Туркменистане из-за коррупции, бюрократии и нехватки товаров первой необходимости.



Впрочем, все это – скучные взрослые рассуждения. Пусть приземленные обыватели, от граждан Туркменистана до сотрудников американских миссий, беспокоятся из-за товаров, очередей, принудительного труда и исчезнувших политзаключенных. А президент Туркменистана – по натуре оптимист. Он живет в самолично объявленной "эпохе могущества и счастья" и с упоением играет в гоночные машинки.



Татьяна Зверинцева Источник - Фергана

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