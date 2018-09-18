Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в Ташкенте

16:28 19.09.2018

Известный американский боксер Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в столице Узбекистана – квартиры в жилом комплексе, возводимом на территории международного делового центра "Ташкент Сити". Об этом заявили инвесторы проекта, сообщает Spot.uz.



В компании Dream City Development, которая занимается реализацией недвижимости в жилом комплексе, заверили, что использование образа Тайсона в рекламе, где боксер призывает стать его соседом в Ташкенте, не просто рекламный ход, а реальность: он владеет одной из элитных квартир. Купил или ее ему подарили, не уточняется.



Комплекс получил название GardensResidence, он состоит из девяти домов класса премиум, строящихся на 8 гектарах земли. В них будет 1138 квартир площадью от 44 до 260 квадратных метров. Дом планируется сдать в конце 2019 – начале 2020 года. Стоимость квадратного метра элитного жилья не сообщается.



Планирует ли Майк Тайсон жить в Узбекистане, пока неизвестно. Для того чтобы получить ташкентскую прописку, приобретенная им в узбекской столице недвижимость должна стоить не менее 600 млн сумов ($75 тысяч).









Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Тайсон прилетит в Ташкент в сентябре и примет участие в качестве гостя в вечере профессионального бокса. Однако федерация бокса Узбекистана опровергла факт приглашения известного спортсмена, назвав сообщение фейком.



Майк Тайсон (52 года) - американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжелом весе (1982). Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987-1990). Исповедует ислам, носит арабское имя Малик Абдул Азиз. Имеет три судимости. С именем Тайсона связано несколько скандальных случаев – например, в 1997 году во время поединка с Эвандером Холифилдом он откусил оппоненту часть уха.