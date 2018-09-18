У Казахстана будет еще одна киностудия - "Астанафильм"

18:47 19.09.2018

О создании киностудии "Астанафильм" рассказал Мухамедиулы



На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении законопроекта "О кинематографии" министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о создании новой киностудии.



Глава министерства отметил, что создание новой киностудии является поручением Главы государства.



"Сейчас мы занимаемся разработкой технико-экономического обоснования. Даже в таких маленьких по территории странах, как Венгрия, Чехия, у них имеется официально несколько киностудий. Для примера скажу, почему "Казахфильм" беспокоится. "Мосфильм" сейчас самостоятельная структура - не получает ни одной копейки из бюджета, и является высокодоходной структурой. Это является образцом, как надо строить кинодеятельность", - отметил Мухамедиулы.



По его словам, в рамках реализации поставленных задач - это и закон о кино, и привлечении от зарубежных крупных компаний, "Казахфильм" не будет справляться с тем объемом, который будет.



"К тому же это будет достояние культурным страны и будет вызывать огромный интерес", - считает глава МИК.



В новой киностудии планируется техобеспечение более высокого качества.



"Техобеспечение, которое мы ждем от зарубежных компаний, которые приезжают, будет своевременным, потому что озвучку, очистку будут осуществлять здесь. В данное время "Казахфильм" не так высоко технически обеспечен. И многие кинопроизводители фильмов, клипов для техоснащения ездят за рубеж – в Москву, в Ташкент. Потому что там техобеспеченность более высокая. В этом отношении мы заинтересованы, чтобы быстрее построился "Астанафильм", - резюмировал министр.