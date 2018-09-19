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Пекин нашел болезненную точку Вашингтона, - А.Башкатова
08:13 20.09.2018

Трамп удивил строителей "Северного потока – 2"

После того как Китай объявил о введении 10-процентных пошлин на сжиженный природный газ (СПГ) из США, Вашингтон оказался в уязвимой позиции. Китайские пошлины подрывают стремление Дональда Трампа превратить США в глобального энергетического лидера, считает Reuters. Странными выглядят слова Трампа, что он вовсе не намерен вводить санкции против "Северного потока – 2", несмотря на недавние заявления министра энергетики США. Возможно, Трамп пускает пыль в глаза.

США вряд ли станут глобальным энергетическим лидером после решения Китая ввести 10-процентные пошлины на американский СПГ начиная с 24 сентября, предупреждают аналитики Reuters. По их данным, США близки к экспорту свыше 28 млрд куб. м СПГ в 2018 году.

"Но Китай, который покупал около 15% всего СПГ США, перевозимого в 2017 году, сейчас переходит к покупке менее 2,8 куб. м СПГ США", – уточняет агентство "Прайм". По данным Reuters, с июня в Китай прибыло только четыре судна с американским СПГ по сравнению с 17 судами за первые пять месяцев года.

Казалось бы, Вашингтон должен рвать и метать после таких решений Пекина. Но вместо этого он объявил о довольно неожиданных решениях. Как заявил Дональд Трамп в среду после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2".

"Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас заверить: немецкому народу это не нравится", – пояснил Трамп.

Такое заявление американского президента было неожиданным по двум причинам.

Во-первых, президент Польши Анджей Дуда рассказал о своих надеждах, что США все же остановят строительство газопровода "Северный поток – 2", потому что это решение принесет пользу Вашингтону, ведь присутствие на европейском рынке российского газа мешает США продавать свой СПГ.

Во-вторых, в конце минувшей недели министр энергетики США Рик Перри заявил, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против "Северного потока – 2". Этот вопрос поднимался в том числе на встрече Перри с российским министром энергетики Александром Новаком.

Опрошенные "НГ" эксперты признают, что Пекин нанес болезненный удар по амбициям Вашингтона, но они уточняют, что на самом деле Штатам как с Китаем, так и без него еще очень далеко до звания глобального энергетического лидера. "Если речь идет о поставках американского СПГ на экспорт, то США просто выдают желаемое за действительное. У США есть клиенты на очень ограниченные объемы СПГ. Фактически 28 млрд куб. м экспорта в год – это крохи на фоне тех объемов в несколько сотен миллиардов кубометров в год, которые требуются Китаю и Европе", – говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. "Когда в Китай по "Силе Сибири" пойдет российский газ, потребность КНР в СПГ из США отпадет", – полагает эксперт.

Хотя, как считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, "планы США стать крупнейшим энергетическим лидером в мире можно по-прежнему расценивать как имеющие право на жизнь, поскольку даже если Китай снизит потребление американских энергоресурсов за счет установления ввозных пошлин на длительный срок, Штаты в любом случае будут иметь массу других рычагов, чтобы обеспечить себе достаточный уровень сбыта в другие страны".

Куда интереснее ситуация с "Северным потоком – 2". "На мой взгляд, главная причина отказа от санкций против участников "Северного потока – 2" на данном этапе – это нежелание окончательно потерять влияние в Европе", – предполагает ведущий эксперт компании "ФинЭкспертиза" Игорь Шестаков.

Как замечает, в свою очередь, член совета московского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов, Трамп – "политический шоумен", и "большинство его реплик и действий рассчитаны на моментальный эффект, а не на долгосрочную стратегию, и далеко не всегда выливаются в конкретные решения, особенно если учесть ограниченность его полномочий".

"Либо Трамп и его министр играют в "доброго полицейского и злого полицейского", что вполне возможно. Либо у президента и его подчиненных нет никакой согласованности в действиях, что тоже возможно", – добавляет Мильчакова.

Хотя, как говорит Жарский, скорее "Трамп в своих высказываниях пытается ввести аудиторию в заблуждение". "То, что он сейчас говорит о неготовности строить козни "Северному потоку – 2", совсем не свидетельствует об обратном", – предупреждает эксперт.

К слову, то же самое ранее касалось Китая. Сначала американская сторона пригласила Пекин на очередной раунд переговоров по поводу торговых противоречий, затем, как ни в чем не бывало, администрация Трампа ввела в действие новые пошлины в отношении китайского импорта, что сделало какие-либо переговоры бессмысленными (см. "НГ" от 18.09.18).

"Россия скорее выиграет от обострения торговых отношений США и Китая, поскольку наша страна как крупнейший производитель энергоресурсов вполне может получить дополнительные экспортные возможности на китайском рынке", – надеется аналитик компании "Алор" Алексей Антонов.

"В режиме торговых войн долгосрочные контракты, а следовательно, и надежность поставок между США и Китаем, теряют актуальность, – говорит доцент РАНХиГС Тамара Сафонова. – Пока "мяч" находится на стороне США, возрастает значимость России как ключевого поставщика энергоресурсов. Для Китая Россия – это лояльный партнер с долгосрочными обязательствами".

Антонов уточняет: в случае эскалации конфликта уже в 2019 году США могут столкнуться с рядом серьезных барьеров для продажи своих энергоресурсов – как СПГ, так и в будущем нефти.

Напомним, ранее Китай стал вторым после Канады крупнейшим покупателем нефти из США. И некоторые аналитики уже даже придумали название этому феномену – "техасский поток", врывающийся во все большее количество стран и прежде всего в Китай (см. "НГ" от 12.02.18).

Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

19 сент. 18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537420380
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