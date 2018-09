В Йемене усиливается чувство голода. Гуманитарный кризис в охваченной войной стране разрастается, - "Къ"

08:16 20.09.2018

Число детей, находящихся на грани голода в охваченном войной Йемене, может превысить 5 млн человек. Такие цифры привела в среду международная правозащитная организация Save the Children ("Спасите детей"). В понедельник после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабская коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена Ходейда. Именно через него в страну идут поставки товаров первой необходимости.



Более двух третей населения Йемена не знают, где взять еду на завтрашний день. В зоне риска сейчас 4,2 млн детей, и к ним может добавиться еще 1 млн. Их семьи ведут ежедневную борьбу за выживание, страдая от нехватки продуктов, медикаментов и топлива. Эти данные привела НКО Save the Children. В предыдущем отчете организация предупреждала: в этом году от голода в Йемене могут умереть 36 тыс. детей в возрасте до пяти лет.



Правозащитники отмечают, что, даже когда на йеменских рынках есть еда, большинство семей не может позволить себе покупку продуктов или найти деньги, чтобы довезти больного ребенка в больницу. На этой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило: с 2015 года йеменский риал подешевел на 180%, а цены на продовольствие выросли на 68%. Большинство госслужащих не получают зарплату.



Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции вторглись в страну под предлогом возвращения власти изгнанному президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, который нашел убежище в Эр-Рияде. Хуситское движение "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, включая столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения Йемена.



"В этой войне рискует умереть целое поколение детей. Они сталкиваются с многочисленными угрозами: от бомб до голода и болезней, которые можно было бы предотвратить, например холеры. Все стороны должны согласиться с политическим решением этого конфликта и дать детям надежду на более светлое будущее",- считает Хелле Торнинг-Шмитт, экс-премьер-министр Дании, занимающая сейчас пост гендиректора Save the Children International.



Международные гуманитарные организации опасаются, что битва за удерживаемую "Ансар Аллах" Ходейду, через которую в Йемен попадает до 80% продовольствия, воды, лекарств и других необходимых для жизни вещей, еще больше усугубит ситуацию. Наступление на город возглавляемой Саудовской Аравией коалицией возобновилось в понедельник после провала межйеменских консультаций под эгидой ООН. Они должны были состояться 6 сентября в Женеве впервые после двухлетнего перерыва. Но чуда не произошло. Делегация "Ансар Аллах" не приехала в Женеву, опасаясь покинуть Сану без гарантий безопасного возвращения домой. Два года назад после переговоров в Кувейте представители хуситов были вынуждены провести три месяца в столица Омана, так как арабская коалиция, контролирующая воздушное пространство Йемена, не давала разрешения на пролет их самолета в Сану. После провала встречи в Женеве госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что только освобождение Ходейды вынудит хуситов вернуться за стол переговоров.



Марианна Беленькая

19 сент. 18