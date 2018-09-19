Афганскому примирению дают второй шанс. В Москву едет переговорщик с талибами Халвак

08:17 20.09.2018

В Москву едет представительная делегация из Кабула



Как стало известно "Ъ", в Москву завтра прибудет делегация афганского правительства. Целью ее визита будет подготовка к проведению конференции по Афганистану в "московском формате", в которой могут принять участие и представители талибов. Напомним, такая конференция должна была пройти еще 4 сентября, но в последний момент была перенесена на неопределенный срок.



Информированные источники в Кабуле и Москве сообщили "Ъ", что 20 сентября в Москву прибудет делегация афганского правительства во главе с заместителем главы МИД Афганистана Насиром Ахмадом Андешей и главой секретариата Высшего совета мира (орган, отвечающий за переговорный процесс с запрещенным в России движением "Талибан" и другими оппозиционными группами) Мохаммадом Акрамом Халваком.



Во время встречи с высокопоставленными российскими дипломатами они обсудят подготовку к конференции по афганскому урегулированию в "московском формате".



Напомним, конференция "московского формата" с участием как афганского правительства, так и движения "Талибан" должна была пройти в Москве еще 4 сентября. Однако 22 августа афганский МИД заявил, что не будет участвовать в переговорах, хотя официального уведомления об этом российские дипломаты так и не получили.



Еще позднее, 27 августа, президент Афганистана Ашраф Гани позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, и в ходе их разговора было принято решение о переносе конференции. Однако новую дату ее проведения не назвали. Неизвестной она остается и по сей день - как заявил 12 сентября заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов, Москва продолжает обсуждать возможные даты с Кабулом и "надеется, что встреча состоится до конца года".



Как рассказал "Ъ" политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, вскоре после визита делегации афганского правительства в Москву могут прилететь и представители талибов. "Они также собираются провести подготовку к встрече в ""московском формате"",- сказал господин Дубнов.- При этом есть информация, что представители "Талибана" очень хотели бы встретиться лично с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и передать обращение для президента РФ Владимира Путина". Однако эксперт отметил, что вероятность приема талибов на столь высоком уровне в Москве очень мала.



Кирилл Кривошеев, Елена Черненко

19.09.18