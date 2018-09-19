Военный институт Кыргызстана возглавил Руслан Шаршембиев (прежнего начальника Темирова сняли за кражу пистолета)

08:21 20.09.2018

20 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В Военном институте Кыргызстана новый начальник



Начальника Военного института Кыргызстана Артура Темирова сняли с занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что новым главой высшего военного учебного заведения стал Руслан Шаршембиев.



Известно, что ранее со склада вуза пропал пистолет, но затем его нашли. Однако за ЧП Артура Темирова сняли.



Отметим, что новый начальник Военного института полковник Руслан Шаршембиев ранее занимал должность коменданта Бишкекского гарнизона.



Пресс-служба Генерального штаба ВС пока недоступна для комментариев.