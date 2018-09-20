В Узбекистане освобождать от ответственности "заблудших" экстремистов будет комиссия во главе с генпрокурором

08:23 20.09.2018

В Узбекистане создана комиссия для рассмотрения обращений граждан, по заблуждению оказавшихся в составе запрещенных организаций и групп, которая призвана наладить процесс возвращения раскаявшихся на родину к семьям и мирной жизни. Соответствующий указ подписал 19 сентября президент республики Шавкат Мирзиеев.

Республиканская межведомственная комиссия под руководством генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова будет рассматривать обращения, и на основании ее заключений с 1 ноября 2018 года граждане будут освобождаться от уголовной ответственности. В этом случае уголовное дело прекращается в стадии дознания, предварительного следствия либо судом до вынесения приговора.



Если комиссия будет выносить отрицательное решение, дело рассматривается в порядке, установленном законодательством. Рабочим органом комиссии назначено Министерство внутренних дел Узбекистана.



В документе, который называется "О совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп", перечисляется ряд условий, которым должны соответствовать граждане, претендующие на освобождение от уголовной ответственности. Они должны явиться с повинной и раскаяться в содеянном, активно способствовать раскрытию преступной деятельности и иных противоправных деяний. Простить могут тех, кто был вовлечен в запрещенную организацию путем обмана или хранил запрещенные (экстремистские, террористические и иные деструктивные) материалы без умысла и цели распространения.



Граждане могут быть освобождены от ответственности, если они не были идеологическими и духовными лидерами запрещенных организаций; не участвовали в боевых действиях и совершении диверсионно-подрывных актов; не проходили специальную или военную подготовку в запрещенных организациях, обучение в целях осуществления террористической деятельности; не осуществляли выезд или передвижение в целях террористической деятельности; не принимали участие в финансировании международного терроризма.



Комиссия уполномочена изучить личности обратившихся граждан, всесторонне проверить их причастность к совершению преступлений и предоставить органам предварительного следствия свои заключения. Кроме того, оно может поручать компетентным органам разъяснительно-профилактическую работу с освобожденными и работу по предотвращению негативного воздействия запрещенных организаций на раскаявшихся и пришедших с повинной граждан.



Комиссия будет проводить мониторинг и оказывать социально-правовую помощь освобожденным от уголовной ответственности, в том числе заниматься их трудоустройством. Принятый указ является основанием для правового оформления въезда граждан на территорию Узбекистана, говорится в документе.



Заявления о раскаянии и явке с повинной подаются в дипломатические представительства Узбекистана по месту их пребывания либо правоохранительные органы Узбекистана. Комиссия не будет рассматривать заявления от граждан, ранее освобожденных от уголовной ответственности, согласно этому указу, а затем вновь совершивших аналогичное преступление.



В указе говорится, что в 2017 году были сняты с учета более 18 тысяч человек, раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни. Из них более 10 тысячам помогли с трудоустройством и оказали иную социальную поддержку.



15 июня 2017 года на совещании с имамами Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости пересмотреть "черные списки", "заново изучить дела и оправдать невиновных" и пообещал реабилитацию членам семей осужденных по религиозным мотивам. В августе правительство объявило об исключении из этого списка нескольких тысяч человек.



В сентябре 2017 года Мирзиеев приехал в Нью-Йорк и позвал узбекскую диаспору на родину, заверив, что бояться больше нечего. Процесс возвращения, несмотря на обещания не сажать перед справедливым пересмотром дела, шел не гладко: доверившихся Мирзиееву репатриантов из списка разыскиваемых задерживали по прилете прямо в аэропорту имени Ислама Каримова и отвозили в наручниках в милицию.

20.09.2018