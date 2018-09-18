Американские тарифы не помеха китайскому росту, - Е.Хвостик

08:25 20.09.2018

КНР остается самым привлекательным рынком среди развивающихся стран



Представители швейцарского банка UBS заявили, что Китай продолжает оставаться самым привлекательным рынком из всех развивающихся стран. По мнению главы инвестфонда UBS, занимающегося Китаем, Кэтрин Цай, введение США новых тарифов не окажет значительного воздействия на экономику КНР, а потенциал ее роста остается очень высоким.



Кэтрин Цай, возглавляющая инвестфонд UBS под названием Greater China, сделала свое заявление в эфире телеканала CNBC в ходе Всемирного экономического форума, проходящего сейчас в китайском Тяньцзине. Несмотря на то, что китайские индексы с начала года потеряли около 20% из-за опасений инвесторов в связи с тарифной политикой США, реакция рынка была преувеличенной, считает представитель UBS. По ее мнению, потенциал роста китайской экономики и китайского бизнеса, даже несмотря на расширение торговых санкций США, остается значительным. "Мы до сих пор полагаем, что из всех развивающихся рынков Китай является самым привлекательным",- подчеркнула госпожа Цай. Она отметила, что "китайское правительство уже приняло ряд заблаговременных мер, таких как ослабление монетарной политики. А Центральный банк может еще больше смягчить условия получения кредитов. Все эти возможности позволяют стимулировать внутреннее потребление в Китае".



UBS стал не первым крупным западным банком, который считает, что тарифные меры США не нанесут ощутимого урона китайской экономике. В конце августа главный экономист Morgan Stanley по Китаю Робин Син заявил, что "мы не ожидаем заметной коррекции роста. Потенциальное влияние торговых тарифов будет отчасти компенсировано государственными мерами по смягчению политики". Впрочем, по прогнозам того же Morgan Stanley, в первой половине нынешнего года рост ВВП Китая замедлится до 6,4%, тогда как в прошлом году экономика этой страны выросла на 6,9%.



Евгений Хвостик

18/09/18