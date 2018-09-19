РосПенсии: Реформу Медведева "равшаны" и "джамшуты" поддержат ногами, - "СП"

08:54 20.09.2018

Гастарбайтеров правительство намерено отправить домой, а мастерки и метлы всучить российским старикам



Российские чиновники, которым явно поставлена задача "продавить" людоедскую пенсионную реформу, во чтобы то ни стало, не устают изобретать методы для ее "смягчения". Одно из предложений - отказаться от трудовых мигрантов, а их рабочие места отдать россиянам предпенсионного возраста.



Так, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству, единоросс Евгений Москвичев собирается разработать законопроект, запрещающий иностранным гражданам работать водителями легковых такси в России.



А совсем недавно сократить долю трудовых мигрантов, привлекаемых в строительную отрасль до 80%, предлагала зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Причем, ранее, Минтруд советовал довести эту цифру и вовсе до 50%.



В настоящее время, по данным МВД, нелегальные трудовые мигранты перетекают в легальный сектор. Число нелегалов снизилось за последний год с 2,6 до 2,4 млн. человек. Вместе с тем, доход от продажи патентов вырос всего за полгода на 29 млрд. рублей.



О тотальной "зачистке" гастарбайтеров в России говорить пока не приходится, но зная страсть наших чиновников к кампанейщине, а также объективную необходимость "кормить" народ ложными надеждами в связи с пенсионной реформой, следует ожидать новых инициатив на этом поле.



О том, поможет ли отказ от трудовых мигрантов решить проблемы россиян предпенсионного возраста, мы спросили у наших экспертов.



Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полон скепсиса.



- Надо понимать, что российский рынок труда не сосредоточен в каком-то одном регионе. И поэтому доступность рабочих мест определяется разными обстоятельствами. Не только желанием человека где-то работать, но и еще такими вещами, как наличие жилья, социальной инфраструктуры, состоянием здоровья. Человек в 60 лет вряд ли поедет на Камчатку работать. Ему нужно рабочее место дома. Недаром в СССР всегда существовал некий объем рабочих мест, замещаемых вахтовым методом. Исходя из этого, заместить труд мигрантов не представляется возможным.



Кроме того, есть виды деятельности, которые требуют физически сильных работников, которые у нас традиционно замещают мигранты. Например, стройка или жилищно-коммунальное хозяйство, связанное с ручной деятельностью и низкими зарплатами. Есть такая довольно распространенная позиция, как няня, требующая и физического труда, и удаленности от семьи. Ведь там предполагается, что она живет в семье работодателя 24 часа в сутки. Такие позиции традиционно замещаются мигрантами не только у нас, но и за рубежом.



Это происходит не потому, что они очень хотят работать на такой работе, а потому, что она приносит больший доход, чем даже высококвалифицированная деятельность у них на родине. Поэтому решить эту проблему, просто закрыв рынок труда для мигрантов, не-воз-мож-но.



- Честно говоря, мы не считаем, что необходима такая серьезная мера как освобождение мигрантами рабочих мест для предпенсионеров, - говорит руководитель службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter Мария Игнатова.



- Мигранты часто работают на низкоквалифицированных позициях, не требующих высшего образования или каких-то сложных навыков. Но даже если эти места освободят от приезжих, менталитет у россиян такой, что не все захотят идти на такие работы. Им кажется, что это непривлекательно, не престижно, что там низкая зарплата и т. д. После должности, например, начальника отдела идти в уборщицы или грузчики не каждый согласится.



Кроме того, достаточно большая доля возрастных сотрудников у нас и так занята. Многие из них рассматривают пенсию как дополнительный доход. Сейчас их лишили этой возможности. У них это сдвигается. Но они как работали, так и будут работать. Особенно, в таких направлениях, как наука, производство, медицина. Там ценность возрастных работников выше, так как молодежь туда идет неохотно.



"СП": - Складывается впечатление, что вы говорите о Москве - у всех есть работа, люди привередливые. Но в регионах все хуже. Возможно, людям придется соглашаться на места, ранее занимаемые мигрантами, лишь бы выжить…



- На прошлой неделе мы проводили исследование об отношении к пенсионной реформе работодателей и соискателей, и каких-то региональных особенностей не выявили. В регионах рабочих мест меньше, но там привычка долго, порой по 30 лет, работать на одном и том же месте. Там часто есть производственная специализация, когда люди растут в рамках одного и того же предприятия. Для мобильности там меньше возможности, да, но сам рынок труда там стабильней.



"СП": - Возможно, на крупных предприятиях введенная уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста будет работать лучше, чем в столице?



- Пока мы сами не понимаем, как это будет работать. Ни один работодатель не признает, что он дискриминировал работника по возрасту. Согласитесь, в случае ответственности за увольнение беременных женщин, это определять все-таки проще.



По мнению председателя исполкома Конфедерации труда России Игоря Ковальчука, все дело в оплате труда.



- Проблема в том, что рабочие места мигрантов часто находятся в "серой" или "черной" зоне. Чтобы оценить, нужно ли их освобождать от мигрантов в пользу предпенсионеров, нужно четко понимать, сколько таких рабочих мест и насколько они привлекательны для российских граждан.



"СП": - Сотрудники рекрутинговых компаний утверждают, что не очень-то привлекательны…



- Да, нам постоянно об этом рассказывают. Мол, брать метлу в руки никто не хочет. На мой взгляд, все дело в размере оплаты труда. Та зарплата, которая устраивает жителей бывших советских республик, для России, тем более для нынешнего уровня цен, недостаточна.



Например, во многих московских домах есть консьержи, приехавшие из стран ближнего зарубежья. На этих местах вполне могут работать местные предпенсионеры и даже пенсионеры. Собственно, в СССР так и было. Зарплата небольшая, но и работа не особо тяжелая.



А вот в строительстве, где заняты почти одни мигранты, физически тяжело. Трудно представить, как там будут работать предпенсионеры. Особенно без квалификации.



- Занятость для людей предпенсионного возраста находится в совершенно других сегментах экономики, она не там, где работают трудовые мигранты, - уверена директор многофункционального центра помощи мигрантам "ТутЖдут" Наталья Хмельницкая. - Это производство, строительство, логистика. Ведь мигранты, как правило, работают по 12−13 часов в день на тяжелых работах, требующих ручного труда. Пожилые там просто физически не выдержат. Там в принципе нет людей старше 40 лет. Освобождать от мигрантов эти рабочие места - стрелять из пушки по воробьям.



Для трудоустройства пожилых россиян нужно развивать новые, другие сектора экономики. Потенциал там есть, но мы упремся в необходимость развития бизнеса, инфраструктуры.



Сергей Аксенов

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Игорь Ковальчук Мария Игнатова



19 сент. 18