 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.09.2018
13:19  Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
13:11  "Подвиги" генерала Перовского и другие конъюнктурные ошибки Валентина Пикуля (полемика), - Б.Махдумзод
13:10  Свой в доску. О кадрах пятого Кыргызбашы, - С.Чериков
13:08  Asia Times: Эр-Рияд готовится извлечь выгоду из роста спроса на нефть
13:07  Foreign Policy: Настало время для переговоров с ДАИШ?
10:04  КазДепутаты сурово осудили героев российского к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"
09:57  Горе от ума. Казахстан презентовал россиянам свою "модель госслужбы" - "адал жол", "саналы урпак", "Астана - адалдык аланы" и... Protecting Business and Investments
09:50  Когда был Нурик маленький... Роман о Назарбаеве четвертый год сочиняет известный? азербайджанский писатель Юнус Огуз
09:23  Уголовное дело против беглого экс-кыр-премьера Омурбека Бабанова приостановлено. Откупился?
09:14  Спикером Бишкекского горкенеша избран 29-летний владелец "Лесного домика" Абиров
09:09  Экс-ОТОшник Аембеков отрицает, что отлупил главу таджикского Горного Бадахшана Джамшеда, - "РО"
08:54  РосПенсии: Реформу Медведева "равшаны" и "джамшуты" поддержат ногами, - "СП"
08:25  Американские тарифы не помеха китайскому росту, - Е.Хвостик
08:23  В Узбекистане освобождать от ответственности "заблудших" экстремистов будет комиссия во главе с генпрокурором
08:22  Любовь, похожая на стон. Как мигранты из Центральной Азии меняют российский рынок секс-услуг, - Е.Иващенко
08:21  Военный институт Кыргызстана возглавил Руслан Шаршембиев (прежнего начальника Темирова сняли за кражу пистолета)
08:17  Афганскому примирению дают второй шанс. В Москву едет переговорщик с талибами Халвак
08:16  В Йемене усиливается чувство голода. Гуманитарный кризис в охваченной войной стране разрастается, - "Къ"
08:13  Пекин нашел болезненную точку Вашингтона, - А.Башкатова
08:11  Революции рождаются в школе. Как русские классики взрастили гроздья гнева на власть, - М.Лазарев
08:10  Иракский бунт – еще не беспощадный, но уже не бессмысленный, - Игорь Панкратенко
08:08  Чего боятся казахстанцы? - "Стратегия"
08:06  Трехъязычие с изъяном, или Английский в Казахстане, - А.Уваров
00:22  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 4, - О.Айрапетов
00:08  Давление США на Иран связано с серьезными рисками
Среда, 19.09.2018
21:57  Что Китай и США "забыли" в акватории Южно-Китайского моря? - П.Попова
18:47  У Казахстана будет еще одна киностудия - "Астанафильм"
17:33  К руководству Казахстанской службой внешней разведки "Сырбар" пришли Сартаев и Шаймерденов
17:24  Генерал внешней разведки Габит Байжанов возглавил СовБез Казахстана
16:28  Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в Ташкенте
13:46  В Туркменистане финишировало президентское авторалли "Амуль-Хазар 2018"
13:25  Ин+Ын=... Лидеры двух Корей договорились дружить домами
13:21  Глава правительства Афганистана Абдулла обвинил парламентариев в личных интересах
13:16  В Узбекистане "во время гонок с друзьями" зампрокурора Каримов насмерть задавил девушку
13:15  Казахстан. Все средние и небольшие банки потихоньку "схлопываются"
13:12  Олигархи в сетях. Как сведения из интернета подводят русский бизнес под санкции
12:38  Умер Тад Мамфорд - отец "Альфа"с планеты Мелмак (видео)
12:34  В Кыргызстане для "популяризации традиций" родителей заставляют покупать в школы юрты
12:28  Шелковый шенген: зачем среднеазиатские республики планируют создать новый интеграционный союз
12:08  27-я осень Кыргызской государственности, - Нурсултан Акылбек
12:05  Новые санкции США против России косвенно повлияют на экономику Кыргызстана, - Р.Умбеталиев
11:40  Китай выделили Киргизскому Генеральному штабу "грант в 30 миллионов юаней". На карандаши и памперсы
11:37  Россия начинает отгрузку отработанного грязного урана в казахстанскую помойку (хранилище). Есть договор
11:35  В Узбекистане доллар резко "скаканул" за 8000-сумовую отметку
11:32  В погоне за новым президентским сроком Трамп провоцирует сильнейший мировой кризис, - "СП"
11:19  Путин и Идлиб. За глупость и трусость наказывают кровью, - Э.Лимонов
10:23  Как башкиры изменили ход гражданской войны в пользу красных, - Я.Бутаков
09:25  Звездониев раскол. Православным Украины готовят Варфоломеевскую ночь, - Д.Юрьев
08:30  Российский порядок против западного хаоса, - Р.Ищенко
07:48  Вашингтон и Пекин смешали пошлины в новой пропорции, - Т.Едовина
07:43  Договоренности Путина и Эрдогана "спасли" курс рубля, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосПенсии: Реформу Медведева "равшаны" и "джамшуты" поддержат ногами, - "СП"
08:54 20.09.2018

Гастарбайтеров правительство намерено отправить домой, а мастерки и метлы всучить российским старикам

Российские чиновники, которым явно поставлена задача "продавить" людоедскую пенсионную реформу, во чтобы то ни стало, не устают изобретать методы для ее "смягчения". Одно из предложений - отказаться от трудовых мигрантов, а их рабочие места отдать россиянам предпенсионного возраста.

Так, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству, единоросс Евгений Москвичев собирается разработать законопроект, запрещающий иностранным гражданам работать водителями легковых такси в России.

А совсем недавно сократить долю трудовых мигрантов, привлекаемых в строительную отрасль до 80%, предлагала зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Причем, ранее, Минтруд советовал довести эту цифру и вовсе до 50%.

В настоящее время, по данным МВД, нелегальные трудовые мигранты перетекают в легальный сектор. Число нелегалов снизилось за последний год с 2,6 до 2,4 млн. человек. Вместе с тем, доход от продажи патентов вырос всего за полгода на 29 млрд. рублей.

О тотальной "зачистке" гастарбайтеров в России говорить пока не приходится, но зная страсть наших чиновников к кампанейщине, а также объективную необходимость "кормить" народ ложными надеждами в связи с пенсионной реформой, следует ожидать новых инициатив на этом поле.

О том, поможет ли отказ от трудовых мигрантов решить проблемы россиян предпенсионного возраста, мы спросили у наших экспертов.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полон скепсиса.

- Надо понимать, что российский рынок труда не сосредоточен в каком-то одном регионе. И поэтому доступность рабочих мест определяется разными обстоятельствами. Не только желанием человека где-то работать, но и еще такими вещами, как наличие жилья, социальной инфраструктуры, состоянием здоровья. Человек в 60 лет вряд ли поедет на Камчатку работать. Ему нужно рабочее место дома. Недаром в СССР всегда существовал некий объем рабочих мест, замещаемых вахтовым методом. Исходя из этого, заместить труд мигрантов не представляется возможным.

Кроме того, есть виды деятельности, которые требуют физически сильных работников, которые у нас традиционно замещают мигранты. Например, стройка или жилищно-коммунальное хозяйство, связанное с ручной деятельностью и низкими зарплатами. Есть такая довольно распространенная позиция, как няня, требующая и физического труда, и удаленности от семьи. Ведь там предполагается, что она живет в семье работодателя 24 часа в сутки. Такие позиции традиционно замещаются мигрантами не только у нас, но и за рубежом.

Это происходит не потому, что они очень хотят работать на такой работе, а потому, что она приносит больший доход, чем даже высококвалифицированная деятельность у них на родине. Поэтому решить эту проблему, просто закрыв рынок труда для мигрантов, не-воз-мож-но.

- Честно говоря, мы не считаем, что необходима такая серьезная мера как освобождение мигрантами рабочих мест для предпенсионеров, - говорит руководитель службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter Мария Игнатова.

- Мигранты часто работают на низкоквалифицированных позициях, не требующих высшего образования или каких-то сложных навыков. Но даже если эти места освободят от приезжих, менталитет у россиян такой, что не все захотят идти на такие работы. Им кажется, что это непривлекательно, не престижно, что там низкая зарплата и т. д. После должности, например, начальника отдела идти в уборщицы или грузчики не каждый согласится.

Кроме того, достаточно большая доля возрастных сотрудников у нас и так занята. Многие из них рассматривают пенсию как дополнительный доход. Сейчас их лишили этой возможности. У них это сдвигается. Но они как работали, так и будут работать. Особенно, в таких направлениях, как наука, производство, медицина. Там ценность возрастных работников выше, так как молодежь туда идет неохотно.

"СП": - Складывается впечатление, что вы говорите о Москве - у всех есть работа, люди привередливые. Но в регионах все хуже. Возможно, людям придется соглашаться на места, ранее занимаемые мигрантами, лишь бы выжить…

- На прошлой неделе мы проводили исследование об отношении к пенсионной реформе работодателей и соискателей, и каких-то региональных особенностей не выявили. В регионах рабочих мест меньше, но там привычка долго, порой по 30 лет, работать на одном и том же месте. Там часто есть производственная специализация, когда люди растут в рамках одного и того же предприятия. Для мобильности там меньше возможности, да, но сам рынок труда там стабильней.

"СП": - Возможно, на крупных предприятиях введенная уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста будет работать лучше, чем в столице?

- Пока мы сами не понимаем, как это будет работать. Ни один работодатель не признает, что он дискриминировал работника по возрасту. Согласитесь, в случае ответственности за увольнение беременных женщин, это определять все-таки проще.

По мнению председателя исполкома Конфедерации труда России Игоря Ковальчука, все дело в оплате труда.

- Проблема в том, что рабочие места мигрантов часто находятся в "серой" или "черной" зоне. Чтобы оценить, нужно ли их освобождать от мигрантов в пользу предпенсионеров, нужно четко понимать, сколько таких рабочих мест и насколько они привлекательны для российских граждан.

"СП": - Сотрудники рекрутинговых компаний утверждают, что не очень-то привлекательны…

- Да, нам постоянно об этом рассказывают. Мол, брать метлу в руки никто не хочет. На мой взгляд, все дело в размере оплаты труда. Та зарплата, которая устраивает жителей бывших советских республик, для России, тем более для нынешнего уровня цен, недостаточна.

Например, во многих московских домах есть консьержи, приехавшие из стран ближнего зарубежья. На этих местах вполне могут работать местные предпенсионеры и даже пенсионеры. Собственно, в СССР так и было. Зарплата небольшая, но и работа не особо тяжелая.

А вот в строительстве, где заняты почти одни мигранты, физически тяжело. Трудно представить, как там будут работать предпенсионеры. Особенно без квалификации.

- Занятость для людей предпенсионного возраста находится в совершенно других сегментах экономики, она не там, где работают трудовые мигранты, - уверена директор многофункционального центра помощи мигрантам "ТутЖдут" Наталья Хмельницкая. - Это производство, строительство, логистика. Ведь мигранты, как правило, работают по 12−13 часов в день на тяжелых работах, требующих ручного труда. Пожилые там просто физически не выдержат. Там в принципе нет людей старше 40 лет. Освобождать от мигрантов эти рабочие места - стрелять из пушки по воробьям.

Для трудоустройства пожилых россиян нужно развивать новые, другие сектора экономики. Потенциал там есть, но мы упремся в необходимость развития бизнеса, инфраструктуры.

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Игорь Ковальчук Мария Игнатова

19 сент. 18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537422840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис: законопроект о кинематографии – I чтение
- К. Токаев пожелал успехов новому послу Бразилии
- К. Кожамжаров провел двусторонние встречи с генеральными прокурорами
- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку строительной отрасли
- Главы национальных банков государств ЕАЭС подписали Соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансов
- Министр обороны проверил ход учения "Батыс-2018"
- О проведении брифинга РГП "ГТС" КНБ РК
- Упрощены процедуры ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заключению налогового аудита
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  