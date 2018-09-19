Экс-ОТОшник Аембеков отрицает, что отлупил главу таджикского Горного Бадахшана Джамшеда, - "РО"

09:09 20.09.2018

"Пощечины не было". Толиб Аембеков о конфликте с главой ГБАО



Толиб Аембеков, один из неформальных лидеров ГБАО - экс-командир одного из отрядов пограничных войск ГКНБ Таджикистана отрицает рукоприкладство в отношении главы региона Шодихона Джамшеда.



ТОЛИБ АЕМБЕКОВ: РУКОПРИКЛАДСТВА НЕ БЫЛО



"Пощечины не было. Мы зашли к главе области обсудить ситуацию с заключенными. В СИЗО избили наших ребят, наших родственников. Мы потребовали, чтобы власти приняли меры, следили за режимом и условиями содержания. Но до сих пор нет ответа", - сказал Толиб Аембеков в беседе с Радио Озоди 19 сентября.



Ранее источники в обладминистрации сообщили, что несколько местных жителей во главе с Толибом Аембековым зашли к главе Горно-Бадахшанской автономной области и в ходе словесной перепалки Аембеков дал пощечину Шодихону Джамшеду.



Однако Толиб Аембеков отрицает рукоприкладство. По его словам, до поездки президента Эмомали Рахмон в Хорог он три раза был у главы области и они обсуждали ситуацию с находящимися в СИЗО жителями Хорога.



Они не мои братья. Они жители Хорога. Их содержат в камере 75 СИЗО УМВД. Руководство следственного изолятора не разрешает адвокатам и родным встретиться с ними.



Толиб Аембеков отказался назвать тех, с кем заходил к главе области. Он лишь сообщил, что с ними в кабинете Шодихона Джамшеда находились представители местной молодежи и родственники избитых заключенных. Аембеков сказал, что в следственном изоляторе УМВД по городу Душанбе были избиты жители Хорога Умед Шосулаймонов и Бобиш Одинаев. "Они не мои братья. Они жители Хорога. Их содержат в камере 75 СИЗО УМВД. Руководство следственного изолятора не разрешает адвокатам и родным встретиться с ними", сказал он.



38-летний Умед Шосулаймонов был впервые арестован в ходе расследования убийства главы областного управления КГНБ Абдулло Назарова. 56-летний генерал ГКНБ Абдулло Назаров был убит вечером 21 июля 2012 года в пригороде Хорога, когда возвращался на служебной машине из райцентра Ишкашим. Его автомобиль был остановлен неизвестными людьми, которые вытащили генерала из автомобиля и нанесли ему несколько ножевых ранений, после чего скрылись. "Тогда Умед отсидел три года за хулиганство и неподчинение сотрдуникам милиции. Но недавно его задержали в Согдийской области по подозрению в контрабанде наркотиков", - сказал Толиб Аембеков.



ГЛАВА ГБАО: "Я ЗАНЯТ, ПОЗВОНИТЕ ПОПОЗЖЕ"



Глава администрации ГБАО Шодихон Джамшед отказался комментировать инцидент, ссылаясь на занятость в связи с кадровыми изменениями в регионе.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с руководителями и активистами ГБАО 15 сентября, в частности, потребовал в течение месяца установить закон и порядок в Хороге - административном центре области. Глава государства выразил возмущение тем, что власти области не могут справиться с небольшой группой местных "авторитетов". Он раскритиковал председателя ГБАО за "двойную игру". По словам, руководитель области общается с преступниками и в то же время уверяет руководство страны в том, что в ГБАО все спокойно.



Новые руководители ГБАО

Вслед за критикой президента в ГБАО произошли кадровые изменения. Указом президента первым заместителем председателя области назначен Алишер Мирзонаботов, который до этого работал в должности замначальника Управления Госкомитета национальной безопасности Таджикистана по ГБАО. Первый замглавы МВД РТ, генерал-лейтенанта милиции Абдурахмон Аламшозода назначен по совместительству начальником областной милиции. Глава Таджикистана освободил Давлатмо Додихудозода от должности главы суда ГБАО. На эту должность назначен Шогуфрон Усмонзода, который до этого занимал должность первого зампредседателя суда области. Своего кресла лишилась и мэр города Хорога Арамбегим Махтобзода. 19 сентября новым главой администрации города Хорога назначен Кишвар Шамиров.



Сохранит ли свой пост глава ГБАО Шодихон Джамшед – пока неизвестно.



ГБАО один из наиболее стратегически сложных районов Центральной Азии. Расположенная высоко в горах Памира, эта автономная область на востоке Таджикистана граничит с Афганистаном (на юге и западе) и с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая (на востоке). Через ГБАО в Россию и Европу ежегодно переправляются десятки тонн наркотиков. В контрабанде наркотиков обвиняются неформальные лидеры ГБАО.



19.09.2018

Мирзонаби Холикзод