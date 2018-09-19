Спикером Бишкекского горкенеша избран 29-летний владелец "Лесного домика" Абиров

09:14 20.09.2018

Спикером Бишкекского городского кенеша избран Жаныбек Абиров. Сегодня состоялось тайное голосование.



Кандидатуру Жаныбека Абирова выдвинула коалиция большинства. За него проголосовало 40 депутатов, один воздержался. Четыре депутата не принимали участия в голосовании.



Жаныбеку Абирову 29 лет. В настоящее время он является коммерческим директором ОсОО "Восток и К". Он также владеет компанией "Лесной домик" и двумя фондами "Абиров" и "Эрксай".



Он имеет два высших образования. Он закончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности "юриспруденция" и Академию управления при президенте КР по специальности "Менеджмент в государственном и местном самоуправлении".



-------------------



20 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Кандидат на пост спикера БГК Жаныбек Абиров. Что о нем известно



Депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров претендует на пост спикера. 24.kg представляет информацию о том, что известно о кандидате.



1. Жаныбек Абиров имеет два высших образования. Он закончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности "юриспруденция" и Академию управления при президенте КР по специальности "Менеджмент в государственном и местном самоуправлении".



2. В неполные 30 лет Жаныбек Абиров добился неплохих успехов в бизнесе. На него зарегистрировано ОсОО "Лесной домик" и два общественных фонда "Абиров" и "Эрксай".



3. Еще одна - торговая - компания "Акнур Строй Сервис", которая принадлежала Жаныбеку Абирову, прекратила свою деятельность в 2016 году. В 2015-м она заплатила 194,6 тысячи сомов в виде налогов, в 2016-м еще меньше - 5,4 тысячи сомов.



4. "Лесной домик" занимается "прочей деятельностью в области образования, не включенной в другие группировки". С аналогичным названием в Бишкеке работает частный детский сад.



Судя по порталу "Открытый бюджет", компания "Лесной домик" с 2016 года заплатила всего 18,6 тысячи сомов - 100 сомов за вывоз мусора, 1 тысячу сомов - за получение лицензии в Управлении образования, 17,5 тысячи сомов - за аренду зрительного зала в центре "Сейтек".



5. Кроме того, Жаныбек Абиров является коммерческим директором в ОсОО "Восход и К". Компанией руководит, вероятнее всего, его отец Болотбек Абиров. Учредителем является Шамшудинова Джаныл Мукашевна.



На Болотбека Абирова зарегистрировано еще несколько фирм, в том числе и ОсОО "Рассвет компани", которое последние годы выигрывает миллиардные тендеры на поставку угля на ТЭЦ Бишкека.



ОсОО "Прогресс компании", которая также раньше поставляла уголь на столичную теплоцентраль, принадлежит Шамшудиновой Джаныл Мукашевне.



Однако Жаныбек Абиров отрицает родственную связь с Болотбеком Абировым, называя его однофамильцем. По его словам, он не имеет отношения к "Рассвет компани" и поставкам угля.