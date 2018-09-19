Уголовное дело против беглого экс-кыр-премьера Омурбека Бабанова приостановлено. Откупился?

09:23 20.09.2018

19 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Дело в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша, бывшего лидера парламентской фракции "Республика - Ата Журт" Омурбека Бабанова приостановили. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Идрис Кадыркулов.



Вопрос об уголовном деле по разжиганию межнациональной розни во время выступления Омурбека Бабанова в микрорайоне "Амир-Тимур" в Оше поднял депутат Руслан Казакбаев. По его словам, международные и местные эксперты считают, что в выступлении кандидата в президенты нет разжигания межнациональной розни.



Идрис Кадыркулов сообщил, что все материалы экспертов приобщили к уголовному делу. "Их рассматривают в рамках уголовного дела. Но я скажу, что мы ждем ответов на запросы. Дело приостановили", - заключил Идрис Кадыркулов.



После президентских выборов 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии "Республика - Ата Журт". Ему инкриминировали публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Речь о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона "Амир-Тимур" в Оше 28 сентября.



После президентских выборов Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан. По некоторым данным, сейчас проживает в Москве (Россия).