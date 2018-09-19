 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 20.09.2018
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08:21  Военный институт Кыргызстана возглавил Руслан Шаршембиев (прежнего начальника Темирова сняли за кражу пистолета)
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Среда, 19.09.2018
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17:24  Генерал внешней разведки Габит Байжанов возглавил СовБез Казахстана
16:28  Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в Ташкенте
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13:25  Ин+Ын=... Лидеры двух Корей договорились дружить домами
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13:16  В Узбекистане "во время гонок с друзьями" зампрокурора Каримов насмерть задавил девушку
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12:28  Шелковый шенген: зачем среднеазиатские республики планируют создать новый интеграционный союз
12:08  27-я осень Кыргызской государственности, - Нурсултан Акылбек
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11:40  Китай выделили Киргизскому Генеральному штабу "грант в 30 миллионов юаней". На карандаши и памперсы
11:37  Россия начинает отгрузку отработанного грязного урана в казахстанскую помойку (хранилище). Есть договор
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Когда был Нурик маленький... Роман о Назарбаеве четвертый год сочиняет известный? азербайджанский писатель Юнус Огуз
09:50 20.09.2018

Роман о Назарбаеве пишет известный азербайджанский писатель
Над произведением он работает уже четыре года.

Известный азербайджанский писатель Юнус Огуз пишет роман о Президенте РК Нурсултане Назарбаеве. Об этом он сообщил в ходе Евразийского литературного форума "Энергия слова в современном мире" в Астане, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Я уже четыре года собираю документы про Назарбаева. Думаю, что в следующем году я роман напишу и представлю вам", - сказал Юнус Огуз.
Юнус Огуз - известный азербайджанский писатель-тюрколог, историк, публицист, политолог и журналист, автор ряда известных произведений, в числе которых исторические романы: "Надир шах", "Тахмасиб шах", а также "Амир Темир", получившие широкую известность среди читателей и переведенные на многие языки мира.

Источник - Казинформ
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