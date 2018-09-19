Когда был Нурик маленький... Роман о Назарбаеве четвертый год сочиняет известный? азербайджанский писатель Юнус Огуз

09:50 20.09.2018

Роман о Назарбаеве пишет известный азербайджанский писатель

Над произведением он работает уже четыре года.



Известный азербайджанский писатель Юнус Огуз пишет роман о Президенте РК Нурсултане Назарбаеве. Об этом он сообщил в ходе Евразийского литературного форума "Энергия слова в современном мире" в Астане, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Я уже четыре года собираю документы про Назарбаева. Думаю, что в следующем году я роман напишу и представлю вам", - сказал Юнус Огуз.

Юнус Огуз - известный азербайджанский писатель-тюрколог, историк, публицист, политолог и журналист, автор ряда известных произведений, в числе которых исторические романы: "Надир шах", "Тахмасиб шах", а также "Амир Темир", получившие широкую известность среди читателей и переведенные на многие языки мира.