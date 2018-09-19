Горе от ума. Казахстан презентовал россиянам свою "модель госслужбы" - "адал жол", "саналы урпак", "Астана - адалдык аланы" и... Protecting Business and Investments

09:57 20.09.2018

Россиянам была презентована казахстанская модель госслужбы

Гостям из России были презентованы такие проекты как Астана – адалдық алаңы, Саналы ұрпақ, Адал жол и Protecting Business and Investments.



В Петропавловске на международно-практической конференции россиянам была презентована казахстанская модель государственной службы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление профилактики коррупции ДАРКДГСиПК по СКО.



19 сентября т.г. в рамках празднования 20-летия образования органов государственной службы Республики Казахстан по инициативе Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области проведена международная научно-практическая конференция на тему "Генезис и перспективы развития системы государственной службы". Где руководитель Аппарата Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан Саян Ахметжанов рассказал россиянам и всем участником конференции об определенных Главой государства фундаментальных принципах институционализации государственной службы, ставших основой успешного развития страны. Ознакомил участников конференции с особенностями внедрения новой системы оплаты труда госслужащих на основе факторно-балльной шкалы.



Кроме того, гостям из соседнего государства, в лице заместителя декана Сибирского института управления г.Новосибирска Виктора Зеленцова и заместителя начальника управления Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Светланы Обуховой, были презентованы такие проекты как Астана – адалдық алаңы, Саналы ұрпақ, Адал жол и Protecting Business and Investments.



Помимо гостей из Российской Федерации в мероприятии приняли участие руководители территориальных Департаментов Агентства соседних к СКО регионов Казахстана и государственные служащие г. Петропавловска.