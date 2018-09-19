КазДепутаты сурово осудили героев российского к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"

10:04 20.09.2018

ПАРЛАМЕНТАРИИ ОСУДИЛИ ГЕРОЕВ "ИРОНИИ СУДЬБЫ ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ"

Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин назвал нарушением этических норм поведение героев фильма "Ирония судьбы или с легким паром".

Палата парламента рассматривает законопроект, предусматривающий создание национального фонда поддержки отечественного кино.



По словам спикера, в кино есть такие отрицательные моменты, как распитие в общественных местах, проникновение в чужую частную собственность.



Главное – он увел чужую жену, прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.



Один из депутатов из зала поправил его, отметив, что героиня не была еще женой.



Судя по реакции некоторых парламентариев, это не является нарушением, заключил председатель мажилиса Казахстана.