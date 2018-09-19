|КазДепутаты сурово осудили героев российского к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"
10:04 20.09.2018
ПАРЛАМЕНТАРИИ ОСУДИЛИ ГЕРОЕВ "ИРОНИИ СУДЬБЫ ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ"
Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин назвал нарушением этических норм поведение героев фильма "Ирония судьбы или с легким паром".
Палата парламента рассматривает законопроект, предусматривающий создание национального фонда поддержки отечественного кино.
По словам спикера, в кино есть такие отрицательные моменты, как распитие в общественных местах, проникновение в чужую частную собственность.
Главное – он увел чужую жену, прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
Один из депутатов из зала поправил его, отметив, что героиня не была еще женой.
Судя по реакции некоторых парламентариев, это не является нарушением, заключил председатель мажилиса Казахстана.