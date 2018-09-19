 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазДепутаты сурово осудили героев российского к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"
10:04 20.09.2018

ПАРЛАМЕНТАРИИ ОСУДИЛИ ГЕРОЕВ "ИРОНИИ СУДЬБЫ ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ"
Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин назвал нарушением этических норм поведение героев фильма "Ирония судьбы или с легким паром".
Палата парламента рассматривает законопроект, предусматривающий создание национального фонда поддержки отечественного кино.

По словам спикера, в кино есть такие отрицательные моменты, как распитие в общественных местах, проникновение в чужую частную собственность.

Главное – он увел чужую жену, прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Один из депутатов из зала поправил его, отметив, что героиня не была еще женой.

Судя по реакции некоторых парламентариев, это не является нарушением, заключил председатель мажилиса Казахстана.

Источник - Вести.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537427040
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