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Asia Times: Эр-Рияд готовится извлечь выгоду из роста спроса на нефть
13:08 20.09.2018

Asia Times: Эр-Рияд готовится извлечь выгоду из роста спроса на нефть

Aramco готовится извлечь выгоду из растущего спроса на нефть

Молодой наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман рассчитывает на постнефтяное будущее для своей страны, однако государственная нефтяная компания Aramco готовится извлечь выгоду из растущего спроса на нефть, который сохранится в ближайшие 20 лет, пишет Алисон Тахмизиан Меус в статье для издания Asia Times.

"Все исследования, посвященные сырой нефти, показывают, что растущий спрос на нефть сохранится до 2040 года", - заявил эксперт рынка нефти и нефтепродуктов Питер Фолькмар.

По мнению Фолькмара, Эр-Рияд действительно хочет диверсифицировать свою экономику, но не отказаться от нефти. Ожидается, что Саудовская Аравия предпримет шаги для сокращения внутреннего потребления, чтобы высвободить дополнительные объемы нефти для прибыльного экспорта. Чтобы обеспечить сокращение внутреннего потребления нефти, Эр-Рияд может расширить использование природного газа.

"В течение следующего десятилетия мы сможем удвоить производство газа до 23 млрд стандартных кубических футов в день и существенно увеличить долю природного газа в энергетическом балансе королевства", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих в ходе февральской конференции в Эр-Рияде.

Как известно, чуть менее 50% электростанций Саудовской Аравии работают на сырой нефти или дизельном топливе. Согласно оценкам Фолькмара, Aramco может обеспечить процесс перехода саудовских электростанций на природный газ, что позволило бы высвободить для экспорта около одного миллиона баррелей нефти в день.

"Сейчас они используют сырую нефть для производства электроэнергии. Если Саудовская Аравия сможет отказаться от внутреннего потребления миллиона баррелей нефти в день, то она сможет производить 11 млн баррелей нефти в день, а не 10", - добавил Фолькмар.

Стремясь повысить свою конкурентоспособность, Aramco присматривается к покупке саудовского нефтехимического гиганта SABIC, 70% которого принадлежит Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии, который наследный принц хочет использовать для преобразования экономики страны. Экономисты из стран Персидского залива указывают на слухи о том, что Aramco ведет переговоры о покупке компании SABIC. Приобретение SABIC позволит Aramco застраховаться от любых неожиданных изменений в мировом потреблении нефти в предстоящие годы.

"Даже если мы откажемся от использования бензина в автомобилях, спрос на реактивное топливо и нефтепродукты никуда не исчезнет. Aramco и SABIC могли бы добиться конкурентного преимущества в производстве этих нефтепродуктов", - считает Фолькмар.

Стратегия Саудовской Аравии также не исключает первичного публичного размещения акций (IPO) Aramco. Это может произойти, когда рынок нефти созреет, но не раньше. В отчете, относящемся к периоду, когда цена на нефть составляла $50 за баррель, указано на то, что чем больше саудовское правительство проявляет интерес к продаже Aramco, тем меньше оно верит в будущее нефти и газа. Следовательно, отсрочка IPO может указывать на то, что Саудовская Аравия оптимистично смотри на будущее нефтяного рынка. Эр-Рияд может повременить с первичным публичным размещением акций Aramco, чтобы выйти на более выгодное IPO в будущем. Наследному принцу нужно около $1,5 трлн на строительство мегагорода мечты NEOM, который должен стать высокотехнологичным бизнес-центром, расположенным вблизи границы с Египтом.

Учитывая наличие крупнейших доказанных запасов нефти в мире и низкую себестоимость добычи нефти (всего $5 за баррель), Эр-Рияд продолжит извлекать выгоду из постоянно растущего глобального спроса. "Пока люди говорят о будущем после нефти, Саудовская Аравия продолжит продавать нефть за счет низкой себестоимости добычи", - считает Фолькмар.

Наследный принц Саудовской Аравии действительно может попридержать планы по выходу на IPO Aramco, пока рынок не созреет. В настоящий момент Саудовская Аравия делает ставку на свое черное золото.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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