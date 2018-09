Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель

В Индии набирает обороты очередной скандал в области оборонных закупок - в этот раз по поводу французских истребителей "Рафаль". Это происходит на фоне очередных попыток индийских военных закупить достаточное количество истребителей, что им не удается уже почти два десятилетия. Портал iz.ru разбирался в былом и грядущем индийских ВВС.



Текущая картина вокруг нынешних попыток Индии закупить истребители многое потеряет, если мы не совершим краткий экскурс в недавнее прошлое. В мае-июне 1999 года между Пакистаном и Индией произошел пограничный конфликт, более известный как Каргильская война. Для авиации горный театр военных действий был довольно сложным, предоставлявшим противнику прочные естественные укрытия. На этом фоне хорошо показали себя французские "Миражи-2000", оснащенные прицельными контейнерами и применявшие корректируемые бомбы с лазерным наведением.



Под впечатлением от их боевого применения, а также при необходимости замены устаревающих "Ягуаров" и МиГ-27 было предложено закупить семь эскадрилий "Миражей" - 126 машин. С учетом чрезвычайно сложной ситуации со старением парка МиГ-21 эти многоцелевые истребители также не позволили бы просесть ВВС численно.



Конечно, шла разработка национального легкого истребителя "Теджас", но с ним ситуация, в общем, беспросветна и сейчас - в это трудно поверить, но за 20 лет индийцы не слишком далеко продвинулись в этом проекте. В России в то время уже проходил испытания Су-30МКИ, которого в будущем ВВС Индии закупят 272 штуки, но и этого мало, да и тяжелые истребители для многих задач слишком дороги и избыточны.



Однако на внеконкурсной основе индийским военным заказать истребитель не дают. Борьба с коррупцией! Знали бы "защитники бюджета", во что это выльется... В 2001 году началась подготовка к тендеру, которая шла крайне медленно. Планировалось выбрать поставщика 126 истребителей (из них 108 должны были быть собраны в Индии фирмой HAL по лицензии) с опционом на еще 74 машины. Планировалось уложиться в сумму около $10,4 млрд.



Запрос коммерческих предложений - окончательное определение со списком участников тендера - состоялся только в 2007 году. За это время многое произошло - другие игроки на рынке добились расширения условий конкурса, а "Мираж-2000" просто перестали выпускать. В борьбе за "контракт века" MMRCA сошлись МиГ-35, Локхид F-16 "Супер Вайпер", Боинг F/A-18 "Супер Хорнит", Сааб "Грипен", Еврофайтер "Тайфун" и Дассо "Рафаль". Хотя по соотношению цена/качество наиболее оптимально было бы выбирать из российского и американских предложений, индийцы в апреле 2011 года объявили, что в финал вышли "Тайфун" и "Рафаль".



В январе 2012 года было объявлено, что победил французский истребитель. Мотивы явно лежали за пределами непосредственно военно-технической сферы, и в лучшем случае это было сделано в рамках декларируемого курса на максимальную диверсификацию источников поставок вооружений. В худшем - для примера, летом 2011 года был заключен контракт с Францией на модернизацию 51 "Миража-2000" стоимостью около $3 млрд. Примечательно, что там также большая часть работ должна проводиться компанией HAL на месте, но лишь сейчас, спустя семь лет, ВВС Индии начинают получать первые машины.



Впрочем, после выбора победителя ничего не закончилось. Выяснилось, что реальная стоимость французского предложения оказывается примерно втрое выше, чем озвучивалось в ходе тендера, и общественность могла "не понять". Острые споры разгорелись вокруг офсетных программ, подразумевавших встречные инвестиции, передачи технологий и в целом организации производства в Индии. В частности, французы наотрез отказались брать на себя в полном объеме гарантийные обязательства в отношении собранных HAL истребителей.



Тут их упрекнуть трудно, так как подходы к работе в индийском ВПК являются притчей во языцех - например, в 2017 году выяснилось, что по меньшей мере 18 собранных по лицензии Су-30МКИ были переданы военным, будучи оснащенными прошедшими капремонт старыми двигателями (естественно, под видом новых).



За время тяжелых переговоров в Индии успела смениться администрация. Новый премьер Нарендра Моди был настроен закрыть вопрос, и в апреле-мае 2015 года власти приняли соломоново решение "разрубить младенца". От лицензионной сборки отказались вовсе и постановили взять готовыми 36 истребителей. Однако даже после этого решения контракт был подписан только в сентябре 2016 года. Общая сумма составила $8,7 млрд. Первый из истребителей по этому контракту начал летные испытания в августе 2018 года, поставки планируются в период с сентября 2019-го по апрель 2022 года.



Вторая серия



Хеппи-энд? Даже не близко. Вместо закупки 200 истребителей (с учетом опциона) в нулевых годах, что должно было решить проблему старения парка ВВС Индии, потратили 15 лет на то, чтобы заказать 36 истребителей, которых не хватит, чтобы покрыть даже убыль от аварий за этот период. Для понимания масштабов проблемы нехватки самолетов в ВВС Индии отметим, что оптимальная их численность оценивается в 42 эскадрильи, на пике доходило до 37–38, сейчас упало до 33, а к 2021 году упадет такими темпами до 31 эскадрильи. Дальше провал численности будет еще хуже, так как окончательно начнут снимать с вооружения МиГ-21, МиГ-27 и т.д.



Разумеется, после провала MMRCA сразу взялись за планирование нового тендера. Интересно, что условия нового конкурса значительно изменились - в этот раз ВВС Индии искали однодвигательный истребитель. Такие условия практически автоматом оставляли двух реальных претендентов - американского F-16 и шведского "Грипена". По политическим причинам китайские J-10 и FC-1 принять участие в тендере никак не могли, хотя чисто технически это неплохие варианты, так как, в частности, позволили бы несколько упростить освоение производства (первый оснащается двигателем почти как у Су-30, второй - как у МиГ-29), а больше никого и не оставалось.



Противостояние могло было быть интересным, хотя позиции американцев выглядели сильнее в политико-экономическом плане. Тут укрепляющиеся при Моди связи с США и обещание буквально перенести в Индию сборочную линию F-16, которая и так уезжает из Техаса, окончательно освобождая место для F-35. Такая диспозиция сохранялась примерно два года.



Однако ситуация резко поменялась вновь в начале 2018-го. В феврале появился информационный "вброс", подтвержденный официально в апреле, - по настоянию министерства обороны требование однодвигательности было снято. Объяснений этому может быть несколько, но, как минимум, отчасти вероятная причина была в том, что закупка целенаправленно однодвигательной машины слишком уж ярко демонстрировала абсолютно безнадежную ситуацию с легким истребителем национальной разработки "Теджас".



Если в отношении сухопутного тендера мы можем оперировать в основном домыслами, то у нас есть прекрасный параллельный пример с попытками "пропихнуть" "Теджас" в качестве палубного самолета. В декабре 2016 года ВМС Индии официально заявили, что из него никогда не выйдет нормального палубного истребителя, и, казалось, успешно "отбились", но новый министр обороны Нирмала Ситхамаран резко активизировала в 2018 году усилия по продвижению "Теджаса", и летом летные испытания прототипов палубной модификации возобновились.



Дела флотские



Основной темой данной статьи является "сухопутный" тендер MMRCA. Однако коснемся кратко его морского собрата - MRCBF. Запрос информации по вопросу закупки 57 палубных истребителей за $15 млрд был опубликован 17 января 2017 года и, что редкость, доступен для всех желающих (PDF, 69 стр.). Индийский флот ищет истребители для своего второго (достраиваемого - трамплинного) и третьего (планируемого - катапультного) авианосцев. Отсюда необычайное требование обеспечить возможность взлета как с трамплина, так и с электромагнитной катапульты американской разработки.



Состязаются в конкурсе "Рафаль", "Супер Хорнит", МиГ-29К и палубная модификация "Грипен". Учитывая "бумажность" шведа и требование катапультного взлета с EMALS, реальная борьба ведется между французским и американским предложениями. Да - МиГ-29К можно доработать для катапультного старта, но выбор американской катапульты требует проводить испытания и доводку в Штатах, что сейчас представить трудно. Морской "Рафаль" же изначально создавался под американские взлетно-посадочные системы (аналоги которых стоят на Шарле дэ Голле). Взлет с трамплина для западных машин принципиальной проблемы не представляет, в США в 1980-х годах успешно проводились подобные испытания еще "Томкетов" и "Хорнитов".



В результате расширения условий в тендер вновь вошли участники MMRCA. Запрос информации также доступен (PDF, 72 стр.) В этот раз за сумму порядка $15–18 млрд (в которую, естественно, не уложатся) ищут 110 истребителей (3/4 одноместных, 1/4 двухместных), из которых 17 должны быть поставлены готовыми, а 93 собраны в Индии по лицензии.



Скандалы и перспективы



Как и всегда, предсказывать результаты и сроки окончания индийских оборонных тендеров - дело крайне неблагодарное, однако попробуем. Методом исключения можно сразу отсеять "Грипена", и в рамках курса на "реанимацию" "Теджаса", и как наиболее "легкого" из участников в целом, и "Тайфуна" - особых успехов у европейцев, не считая французов, на индийском рынке нет.



К сожалению, приходится признать, что нет особых шансов и у МиГ-35 - испытывая проблемы уже с С-400, вряд ли Индия решит лишний раз провоцировать США на введение в отношении себя санкций по CAATSA. Кроме того, не изменилась ситуация с официальными претензиями к МиГ-35, например к отсутствию серийного радара с активной фазированной антенной решеткой, более того, спустя многие годы после этого для ВКС России РСК МиГ предложило "на первом этапе" истребитель без нее, обещая поставить в будущих сериях. Хотя, конечно, на стороне российского предложения цена - в сочетании с экономическими проблемами у Индии.



Цена истребителей тендера MMRCA 2

Модель / Страна-производитель / Цена

F-16C / США / US$ 60 млн

JAS-39 Gripen E / Швеция / US$ 82,2 млн

Rafale / Франция / US$ 85,5 млн

Typhoon / ЕС / US$ 124 млн

МиГ-35 / Россия / US$ 45 млн



Таким образом, остаются два "американца" и "Рафаль". На стороне последнего победа в прошлом конкурсе и то, что стоит хоть как-то ограничить просто чудовищную разнотипицу в матчасти. Для иллюстрации - даже после списания устаревших машин в следующем десятилетии на вооружении ВВС Индии будут состоять: индийские "Теджасы", модернизированные французские "Миражи-2000" и "Ягуары", российские МиГ-29 и Су-30МКИ и французские "Рафали". Вот еще вправду не хватало американцев!



Однако индийское руководство, при Моди поддерживающее курс на сближение с США, вполне может решить, что именно их и не хватает. Кроме того, очень сильно против "Рафаля" играет набирающий обороты скандал. Такое чувство, что "внезапно" политические круги и СМИ Индии "осознали" всю трагикомичность первого тура MMRCA и его результатов.



На правительство Моди сыпятся обвинения в подрыве обороноспособности и предательстве национальных интересов (из-за отказа от лицензионного производства). Раскручивается и коррупционная тема о связях французского президента Франсуа Олланда через свою любовницу Жюли Гайе с индийскими бизнес-кругами, которые должны были получить выгоду от встречных инвестиций Франции по офсетной программе, входящей в контракт на "Рафали". Нельзя исключать, что это сознательная кампания на фоне MMRCA 2.0, однако если сейчас правительство снова выберет "Рафаль", действительно будет трудно объяснить, почему оно не сделало это годы назад в полном объеме.



При этом нужно признать, что F-16 в последней итерации и "Супер Хорнит" являются интересными предложениями с большим количеством плюсов. Это широчайшая номенклатура вооружения и оборудования, несколько меньшая, чем у "Рафаля" цена, огромный опыт эксплуатации, высокие темпы производства. В случае выбора "Супер Хорнита" возможность унификации с палубным истребителем, а в случае F-16 - перенос производственной линии и потенциальные будущие выгоды. Какое из двух предложений в комплексе более сильно, определить трудно, хотя чисто с технической точки зрения "Супер Хорнит" выглядит предпочтительнее.



Стоит ли унывать России? Ни в коем случае. Хотелось бы напомнить, что параллельно комичным пертурбациям с MMRCA индийцы выбрали безо всяких 20-летних тендеров и закупили в огромных количествах наш Су-30МКИ, развитие которого - Су-30СМ сейчас поступает и в ВКС России. К слову, созданное и отработанное в производстве за индийские деньги.



Контракты на 272 Су-30МКИ уже почти выполнены, и поднимается вопрос о продолжении производства, закупке еще 40, и за треть цены "Рафалей". В первую очередь России необходимо сосредоточиться на продвижении программы их глубокой модернизации, так называемого "Супер 30". Это сулит не только прибыли, но и внедрение подобной же программы у нас, причем работы в этом направлении уже ведутся.



Вместо постскриптума



Изначально наш краткий рассказ о ситуации вокруг конкурса MMRCA 2.0 предполагалось закончить на этом, однако на текущей неделе ситуация серьезно изменилась вновь. Стало известно, что в противостоянии примет участие еще один игрок и это игрок от России - "Сухой" откликнулся на запрос информации и выставляет на конкурс Су-35. И это уже серьезное предложение, в отличие от МиГ-35, который за минувшие с первого раунда конкурса годы так и оставался в подвешенном состоянии.



Су-35 же, напротив, доведен до строевого уровня, проверен в бою, и уже поставляется на экспорт - первые машины получил как раз главный региональный противник Индии - Китай. Плюсом кроме высоких характеристик может служить и определенная унификация с гипотетическим "Супер 30", в частности по двигателю. Определенной проблемой может стать отсутствие у Су-35С двухместной модификации, которая, по крайней мере по опубликованным ранее условиям, была необходима, но можно будет продвигать идею того, что ее роль может как раз исполнять "Супер 30". Кроме того, предполагаемый объем первого этапа закупок по тендеру MMRCA 2.0 изменился со 110 на 114 машин.



Таким образом, последние новости сделали индийский тендер куда более интересным для российских наблюдателей. Источник - Известия

