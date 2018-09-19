 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назначен новый глава представительства Евросоюза в Кыргызстане - Эдуард Ауэр
17:18 20.09.2018

Новым главой представительства Европейского Союза в Кыргызстане назначен Эдуард Ауэр. Об этом сообщает представительство ЕС в Бишкеке в четверг.

"Сегодня, 20 сентября, Эдуард Ауэр вручил копии верительных грамот министру иностранных дел КР Эрлану Абдылдаеву и приступил к своим обязанностям", - говорится в сообщении.

На встрече они обсудили текущий политический диалог, в том числе продолжающийся переговорный процесс по Соглашению по углубленному партнерству и сотрудничеству. Обсуждая сотрудничество в области развития, стороны вновь подтвердили заинтересованность в тесной работе по реализации различных проектов в важных секторах сотрудничества: образование, верховенство права и комплексное развитие сельских регионов, включая обеспечение водой.

Помимо этого, стороны обсудили региональную повестку дня, в частности, совместные усилия по продвижению и укреплению сотрудничества в Центральной Азии, которые позволят сделать регион более безопасным и процветающим. Посол Ауэр подтвердил заинтересованность Европейского Союза поддерживать процессы укрепления демократии и прав человека в республике.

Ранее Аэур занимал должность главы отдела по Западным Балканам Европейской службы внешних связей в Брюсселе, а до этого был главой представительства ЕС в Таджикистане.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537453080
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