Председатель Верховного суда Кыргызстана Айнаш Токбаева покидает свой пост

18:59 20.09.2018

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Айнаш Токбаева покидает свой пост. Об этом стало известно во время пресс-кафе в четверг.



"23 сентября истекает мой срок на посту председателя Верховного суда Кыргызской Республики. Судебная коллегия должна избрать нового председателя и трех заместителей из состава судей Верховного суда. Пока не могу сказать, чьи кандидатуры будут выдвигаться. Дальше я буду трудиться судьей Верховного суда", - сказала А. Токбаева.

Напомним, председателя Верховного суда КР назначают раз в три года.



Мунара Боромбаева.