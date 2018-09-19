 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.09.2018
23:10  Плохие российские фильмы предложили использовать для наказания
21:00  Олег Царев: "Были моменты, когда ситуацию на Украине можно было развернуть иначе…"
20:07  Каз-поэт Олжас Сулейменов решил возродить свое "Антиядерное движение". Может что перепадет?
20:05  Италию обвинили в расизме. ООН направит в страну комиссию по защите прав африканцев и цыган, - И.Баранчеева
20:04  Город на воображаемой карте. С чего начинается родина для казахов Монголии
19:56  Украинский сценарий для Армении, - И.Леонидов
19:54  Чиновный капитализм в России: бюджет на 2019-2021 годы и рост социального расслоения
19:14  В кургане в Восточном Казахстане найдена уникальная пазырыкская принцесса эпохи ранних кочевников III-II вв. до н.э.
19:02  19-летняя киргизка Зере Асылбек спела в бюстгальтере... (видео). Теперь ее дружно гнобят в соц-сетях
18:59  Председатель Верховного суда Кыргызстана Айнаш Токбаева покидает свой пост
17:18  Назначен новый глава представительства Евросоюза в Кыргызстане - Эдуард Ауэр
13:19  Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
13:11  "Подвиги" генерала Перовского и другие конъюнктурные ошибки Валентина Пикуля (полемика), - Б.Махдумзод
13:10  Свой в доску. О кадрах пятого Кыргызбашы, - С.Чериков
13:08  Asia Times: Эр-Рияд готовится извлечь выгоду из роста спроса на нефть
13:07  Foreign Policy: Настало время для переговоров с ДАИШ?
10:04  КазДепутаты сурово осудили героев российского к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"
09:57  Горе от ума. Казахстан презентовал россиянам свою "модель госслужбы" - "адал жол", "саналы урпак", "Астана - адалдык аланы" и... Protecting Business and Investments
09:50  Когда был Нурик маленький... Роман о Назарбаеве четвертый год сочиняет известный? азербайджанский писатель Юнус Огуз
09:23  Уголовное дело против беглого экс-кыр-премьера Омурбека Бабанова приостановлено. Откупился?
09:14  Спикером Бишкекского горкенеша избран 29-летний владелец "Лесного домика" Абиров
09:09  Экс-ОТОшник Аембеков отрицает, что отлупил главу таджикского Горного Бадахшана Джамшеда, - "РО"
08:54  РосПенсии: Реформу Медведева "равшаны" и "джамшуты" поддержат ногами, - "СП"
08:25  Американские тарифы не помеха китайскому росту, - Е.Хвостик
08:23  В Узбекистане освобождать от ответственности "заблудших" экстремистов будет комиссия во главе с генпрокурором
08:22  Любовь, похожая на стон. Как мигранты из Центральной Азии меняют российский рынок секс-услуг, - Е.Иващенко
08:21  Военный институт Кыргызстана возглавил Руслан Шаршембиев (прежнего начальника Темирова сняли за кражу пистолета)
08:17  Афганскому примирению дают второй шанс. В Москву едет переговорщик с талибами Халвак
08:16  В Йемене усиливается чувство голода. Гуманитарный кризис в охваченной войной стране разрастается, - "Къ"
08:13  Пекин нашел болезненную точку Вашингтона, - А.Башкатова
08:11  Революции рождаются в школе. Как русские классики взрастили гроздья гнева на власть, - М.Лазарев
08:10  Иракский бунт – еще не беспощадный, но уже не бессмысленный, - Игорь Панкратенко
08:08  Чего боятся казахстанцы? - "Стратегия"
08:06  Трехъязычие с изъяном, или Английский в Казахстане, - А.Уваров
00:22  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 4, - О.Айрапетов
00:08  Давление США на Иран связано с серьезными рисками
Среда, 19.09.2018
21:57  Что Китай и США "забыли" в акватории Южно-Китайского моря? - П.Попова
18:47  У Казахстана будет еще одна киностудия - "Астанафильм"
17:33  К руководству Казахстанской службой внешней разведки "Сырбар" пришли Сартаев и Шаймерденов
17:24  Генерал внешней разведки Габит Байжанов возглавил СовБез Казахстана
16:28  Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в Ташкенте
13:46  В Туркменистане финишировало президентское авторалли "Амуль-Хазар 2018"
13:25  Ин+Ын=... Лидеры двух Корей договорились дружить домами
13:21  Глава правительства Афганистана Абдулла обвинил парламентариев в личных интересах
13:16  В Узбекистане "во время гонок с друзьями" зампрокурора Каримов насмерть задавил девушку
13:15  Казахстан. Все средние и небольшие банки потихоньку "схлопываются"
13:12  Олигархи в сетях. Как сведения из интернета подводят русский бизнес под санкции
12:38  Умер Тад Мамфорд - отец "Альфа"с планеты Мелмак (видео)
12:34  В Кыргызстане для "популяризации традиций" родителей заставляют покупать в школы юрты
12:28  Шелковый шенген: зачем среднеазиатские республики планируют создать новый интеграционный союз
12:08  27-я осень Кыргызской государственности, - Нурсултан Акылбек
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
19-летняя киргизка Зере Асылбек спела в бюстгальтере... (видео). Теперь ее дружно гнобят в соц-сетях
19:02 20.09.2018

Молодая киргизка спела в бюстгальтере. Теперь ей угрожают расправой

Музыкальный клип молодой киргизки, в котором она появляется в пиджаке, накинутом на кружевное нижнее белье, всколыхнул в соцсетях дискуссии о праве киргизских женщин на самовыражение.

В песне "Кыз" ("Девушка") 19-летняя Зере Асылбек поет о том, что никто не должен указывать девочкам и женщинам, как себя вести и во что одеваться. Вместе с ней в клипе появляются девушки в разных нарядах - от хиджабов и традиционных киргизских платьев до купальников.

Это первая песня Зере. Сам трек был выпущен два месяца назад, однако активно обсуждать его начали только с появлением клипа. Те, кто поддерживает Зере, фотографируются в нижнем белье, выкладывая фотографии в "Фейсбук" и отмечая, что "в патриархальном обществе приходится раздеваться, чтобы заявить о своих правах".




Другие угрожают певице расправой, утверждая, что киргизской девушке так выглядеть не полагается. Она выкладывает скриншоты угроз, среди которых - обещание "отрезать голову".

Зере написала заявление в правоохранительные органы, а в МВД сказали, что сделают все необходимое, чтобы предотвратить нападения.

При этом больше всего обсуждений касаются не содержания песни, а фигуры Зере. Среди прокомментировавших ее тело оказался даже бывший премьер-министр страны Феликс Кулов, который заступился за девушку, но сказал, что "если бы фигура девушки была идеальной, клип не вызвал бы такого бурного обсуждения".

Зере также ведет детский YouTube-канал для изучения английского языка, играет в театре и работает диджеем. По ее словам, она специально поет на киргизском, так как прежде всего ориентируется на девушек, живущих в регионах в строгих рамках патриархального общества.

"Почти 90% девушек в Кыргызстане и по всему миру, в том числе и я, сталкиваются с дискриминацией на улице, работе или дома. Я захотела написать эту песню от имени девочки - той, которой я являюсь. Сначала думала обратиться к акынам (так в Средней Азии называют поэтов-песенников), потом решилась написать сама о своем опыте, так песня сложилась", - сказала Зере в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, она решилась на провокацию, чтобы начать обсуждение прав женщин в обществе.

"Такая бурная реакция была ожидаемой, я понимала, что именно таким образом в клипе мне удастся взбудоражить общество", - говорит Зере.

В прошлом году по соцсетям разлетелся ролик с 22-летней киргизкой Сайкал Жумалиевой, которая снялась в образе сельской келинки (невесты), танцующей с веником под хит 70-х годов "Stayin" alive". Этим видео она пыталась привлечь внимание к проблеме ранних браков в Кыргызстане.

Закон, предусматривающий наказание для лиц, содействующих заключению брака с девушкой, не достигшей совершеннолетия, в том числе родителям или совершеннолетнему жениху, вступил в действие в Кыргызстане лишь два года назад.

"Мне всего 21, но для нашего общества мне УЖЕ 21. По мнению наших людей, меня давно пора выдать замуж, иначе годика через два останусь старой девой", - говорила Сайкал в интервью Би-би-си.

Сайкал считает, что девушки сами должны решать, когда они готовы к замужеству. Сейчас она продолжает продвигать равные права для женщин и недавно снялась в рекламном ролике, продвигающем обучение программированию среди женщин.

Каждая четвертая киргизская женщина, по подсчетам ООН, хотя бы раз пережила физическое насилие, и каждая пятая выходит замуж посредством "ала качуу" - похищения с целью принудительного вступления в брак.

Поэтому любая попытка сломать патриархальные стереотипы в Кыргызстане встречается с осуждением. В июле прошлого года внимание соцсетей и СМИ, в том числе мировых, привлекла фотография младшей дочери президента Киргизии в нижнем белье, кормящей грудью ребенка. Ее обвинили в аморальном поведении, и ей пришлось удалить фотографию.

Наргиза Рыскулова
Би-би-си, Бишкек

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537459320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилис: законопроект о кинематографии – I чтение
- К. Токаев пожелал успехов новому послу Бразилии
- К. Кожамжаров провел двусторонние встречи с генеральными прокурорами
- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку строительной отрасли
- Главы национальных банков государств ЕАЭС подписали Соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансов
- Министр обороны проверил ход учения "Батыс-2018"
- О проведении брифинга РГП "ГТС" КНБ РК
- Упрощены процедуры ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заключению налогового аудита
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  