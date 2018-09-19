В кургане в Восточном Казахстане найдена уникальная пазырыкская принцесса эпохи ранних кочевников III-II вв. до н.э.

19:14 20.09.2018

Захоронение "пазырыкской принцессы" нашли на Алтае в ВКО



Захоронение "пазырыкской принцессы" нашли на Алтае в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Казахского научно-исследовательского института культуры министерства культуры и спорта РК.



"В одном из 100 погребальных сооружений могильника Каракаба в Казахском Алтае обнаружена уникальная находка – пазырыкская принцесса", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.



По данным пресс-службы, первые погребения были отнесены к эпохе ранних кочевников III-II вв. до н.э., известные в археологической науке как пазырыкская культура, которой было свойственно погребение воинов в полной амуниции и с сопогребением лошадей. Причем здесь впервые в археологической науке Казахстана в могилах людей обнаружены музыкальные инструменты.



"К сожалению, несмотря на многочисленность погребальных сооружений, не все они могут представлять материал, так как они подвергались осквернению путем разграбления еще их современниками", - поясняет руководитель проекта "Древнетюркский культурный комплекс ранних кочевников Казахского Алтая", археолог, доктор исторических наук Зайнолла Самашев.



В целях сохранности и получения максимальной информации остатки головного убора, точнее его золотые украшения изъяты монолитом для дальнейшего изучения в лабораторных условиях.