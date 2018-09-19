Украинский сценарий для Армении, - И.Леонидов

19:56 20.09.2018

Украинский сценарий для Армении?

Как отразятся на российско-армянских отношениях новые веяния в Ереване



Ситуация в армяно-российских отношениях, похоже, усложняется: недавно премьер Никола Пашинян заявил о готовности присоединиться к новым антироссийским санкциям, если они будут введены США и странами ЕС. А после переговоров с В. Путиным в Москве на пресс-конференции Пашинян объявил, что "Нагорный Карабах в будущем должен стать полноправной частью армянской территории". Одновременно в ряде СМИ Армении и армянской диаспоры появились "намеки" на востребованность официальной реабилитации террористов-армян, учинивших взрывы в Москве в конце 1970-х...



Но это сегодня. В качестве же ретроспективы отметим, например, установку еще в 2016 г. в Ереване в присутствии президента и премьера Армении памятника генералу Гарегину Нжде (1886-1955), одному из руководителей созданных гитлеровцами в 1941-1942 гг. "Армянского легиона" и "Армянского национального совета".



Насколько тревожны эти антироссийские сигналы для наших взаимоотношений? Они проявились на фоне все более активного политико-экономического сближения Армении с Евросоюзом, НАТО и США.



Новое тому подтверждение: в октябре в Ереване под эгидой Парижа состоится межправительственный форум "Франкофонии", в которой участвуют около 60 стран, в том числе члены ЕС и НАТО - Франция, Канада, Бельгия, Люксембург.



Но, думается, Н. Пашиняна к неоднозначным заявлениям, сделанным в Москве, мог, скорее всего, подтолкнуть ряд высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева на пресс-конференции в Сочи 1 сентября в присутствии Владимира Путина, и тоже после переговоров. Во-первых, отметил Пашинян, "…долгие годы международно признанная территория Азербайджана находится под армянской оккупацией (Нагорный Карабах и ряд примыкающих районов. - И.Л.). В результате, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренними переселенцами". Во-вторых, он сказал, что "… сотрудничество в военно-технической сфере имеет большие традиции. Продукция военно-технического назначения, закупленная Азербайджаном в России, превышает пять миллиардов долларов, и это имеет тенденцию к росту".



Эти заявления, как отмечают СМИ Армении, не были прокомментированы российской стороной. А уже через неделю прошли упомянутые высказывания Пашиняна насчет санкций против РФ, а также неизменно армянского статуса Нагорного Карабаха. Относительно же включения Еревана в антироссийские санкции Пашинян высказался с реверансами в адрес России, но с подтверждением тесного партнерства с Западом: "Я очень люблю Россию, как и миллионы моих сограждан. Но я регулярно заверял наших американских и европейских партнеров, что мы поддержим новые санкции против России за отравление Скрипалей. Считаю, что нехорошо травить людей боевыми газами. Думаю, Путин меня поймет".



Многие эксперты считают, что ввиду стратегической роли Армении для РФ и ОДКБ в целом, тем более с учетом ее отдаленности от РФ, на армянском направлении следует проводить тщательно выверенную линию, избегая демонстративных поворотов и политико-экономического прессинга.



Иначе, как считает белорусский политолог Игорь Велехин, "может произойти то же, что и с отдаленной Албанией-членом Варшавского Договора до осени 1968 г. Когда Москва усиливала давление на Тирану из-за осуждения ею десталинизации и нарочито развивала военное сотрудничество с титовской Югославией, враждебной тогдашней Албании. Оттуда вскоре была удалена важнейшая база советского ВМФ, затем Албания вышла из Договора и отказалась подписать Хельсинкский Акт-1975".



Более категоричное мнение у Александра Шатилова, декана факультета "Социология и политология" Финансового университета при правительстве РФ: "С Арменией дела обстоят сложно, ибо Россия недостаточно уделила внимания этому направлению. Мы в последние годы проводим довольно странную политику в СНГ: с одной стороны, даем экономические преференции, но с другой - четко не акцентируем своих приоритетов".



Потому ситуация в Армении и армяно-российских отношениях может пойти по "украинскому варианту, когда связи замыкались на элиту, а с народом никто не работает. Поэтому местное общественное мнение понемногу склоняется не в пользу России". Тем временем "Запад не впервые прибирает к рукам страны, прежде находившейся в зоне влияния России".



А упомянутая установка шестиметрового бронзового памятника Г. Нжде в центре Еревана? Нелишне напомнить, что еще 1 сентября 1945 г. в "Armenian Mirror-Spectator" (США) было опубликовано обращение в 1942-м пронацистского "Армянского национального совета" за подписью Нжде, к небезызвестному А. Розенбергу, министру восточных оккупированных территорий Третьего рейха, насчет создания постоянной колонии германских переселенцев в советской Армении после ее "освобождения доблестными войсками Германии". Предложение было одобрено.



Имеется информация и о том, что Нжде и иже с ним агитировали советских и французских военнопленных-армян за участие в нацистских диверсионных группах и за вступление в "Армянский легион". Его подразделения были задействованы вермахтом и СС в боях в восточном Крыму, на Северном Кавказе, Западном фронте, юго-западе Украины. Причем все это не опровергалось Г. Нжде при его аресте и судебном преследовании в СССР в 1944-1955 гг. А в начале июня 2016 г. вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил, что "Гарегин Нжде всю жизнь боролся за свободу Армении. Он является национальным героем армянского народа, так же, как Александр Невский, Александр Суворов, маршал Кутузов, Багратион - являются национальными героями братского российского народа".



Кроме того, последние несколько лет в Армении пока еще исподволь проводится кампания за официальную реабилитацию троих террористов армянской национальности из подпольной антисоветско-антирусской группировки ("Национально-объединенная партия Армении"), совершивших взрывы в Москве в январе 1977 года.



Суд над этими террористами проходил 16-20 января 1979 г., они были приговорены к смертной казни (исполнено 30 января того же года). В последнем слове их главарь Затикян кричал на армянском "Месть, месть и еще раз месть!"



Российский историк и правовед Олег Кузнецов недавно заявил, что "Затикян и его сообщники были идейными террористами, а не всего лишь жертвой стечения обстоятельств, как об этом сегодня пытаются говорить в Армении. Они были, что называется, идейными убийцами". С этой оценкой согласны многие другие эксперты.



Таким образом, на ситуацию в Армении и ее взаимоотношения с Россией в растущей степени оказывают влияние и внешние факторы, прямо или косвенно провоцирующие не только дестабилизацию Республики Армения и российско-армянские отношения, но, возможно, и новый военный конфликт Еревана с Баку. Очень похоже на предмайданную ситуацию на Украине.



Решающее слово остается за Ереваном, но как бы не случился повтор украинских ошибок со всеми печальными для народа последствиями...



Игорь Леонидов

Специально для "Столетия"