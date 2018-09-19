Италию обвинили в расизме. ООН направит в страну комиссию по защите прав африканцев и цыган, - И.Баранчеева

20:05 20.09.2018

Италию обвинили в расизме

ООН направит в страну комиссию по защите прав африканцев и цыган



"В Италии увеличиваются случаи насилия и расизма по отношению к иммигрантам", – заявила на днях Мишель Бачелет, новый Верховный комиссар ООН по правам человека (на фото), обвинив итальянское правительство в том, что в последние месяцы оно отказалось принять корабли благотворительных организаций с беженцами на борту.



Слова представителя столь авторитетной организации, а также намерение отправить в Италию комиссию, чтобы разобраться с положением иммигрантов, вызвали на Апеннинах негативную реакцию. Министр внутренних дел Маттео Сальвини уличил ООН в некорректности, напомнив, что в последние годы Италия приняла более 700 тысяч беженцев, не получив помощи ни от одной из европейских стран.



Однако новое правительство, сформированное из представителей националистической партии "Лига Севера" и движения "Пять звезд", действительно закрыло порты для приема африканских нелегалов, ожидая реальной помощи от Европы, чтобы эффективно противостоять этому феномену.



Первый скандал разгорелся в июне, когда зафрахтованный несколькими благотворительными организациями корабль Aquarius подобрал в Средиземном море 650 человек, отплывших из Ливии. Вначале их отказалась принимать Мальта, затем Италия, но после переговоров последняя все же разрешила высадиться незначительной части, а остальные отправились в Валенсию.



Хотя некоторые СМИ представили это как одиссею с хорошим концом для чернокожих, ищущих счастливой жизни, воспевая доброту испанцев и проклиная черствость итальянцев, но когда во время следующего рейса в августе Aquarius подобрал в море еще 141-го человека, то Испания не захотела их принимать, а вслед за ней отказались не только "черствая" Италия, но и гораздо более "милосердные" Мальта, Франция и даже Великобритания, хотя на корабле был флаг Гибралтара, то есть ее заморской территории, и она должна была бы взять ответственность на себя.



Еще один случай, вызвавший скандал, произошел с кораблем итальянской береговой охраны Diciotti, который вернулся в августе в порт Катании с 117-ю иммигрантами на борту. В течение десяти дней им не позволялось сойти на берег, но затем, поскольку многие чувствовали себя плохо, их отправили в иммиграционный центр в городке Рокка ди Папа недалеко от Рима, где далеко не все местное население встретило их с распростертыми объятиями. Но за несколько дней центр опустел: большинство иммигрантов разбежалось.



Сейчас по поводу их "незаконного" удерживания на борту Diciotti прокуратура завела на Маттео Сальвини уголовное дело, по которому 42 нелегала готовы выступить с обвинением, чтобы получить материальную компенсацию от главы МВД.



Действия министра внутренних дел можно критиковать за их радикальность, но надо признать, что большинство итальянцев, уставших от дикой иммиграции и от бездействия прошлых правительств, – на его стороне. В последнее время в Европе растет популярность правых партий, и итальянская "Лига Севера" отнюдь не исключение.



Конечно, никакого расизма в Италии нет и в помине. Люди всех национальностей и всех оттенков кожи, легально въезжающие в страну, спокойно в ней живут и пользуются всеми положенными правами. Другой вопрос, что число чернокожих нелегалов и цыган, не получивших вид на жительство, но и не уехавших восвояси, выросло до такой степени, что представляет угрозу общественному порядку. Многие из них организовались в настоящие банды, занятые криминальным бизнесом.



Расизма в Италии нет, но он скоро может появиться, если и дальше делать вид, что проблемы не существует.



Нелегальная иммиграция – это не какая-то "египетская язва", посланная на Европу извне. Она родилась именно на европейской почве и создана политикой неолиберализма.



В течение последних лет в Европе в целом и в Италии в частности последовательно уничтожались все те моральные нормы, на которых и была основана великая европейская культура. Молодые поколения выросли, убежденные в том, что это очень хорошо – работать в разных странах мира, переезжая с места на место и не пуская нигде глубоких корней. На этом фоне массированный приток иммигрантов из Африки, Азии и Латинской Америки выглядел поначалу вполне естественным и всячески поощрялся.



Однако "мультикультурализм" уже нанес европейским странам немалый ущерб. Многие молодые люди, задавленные постоянным стрессом и конкуренцией, не выдерживают. Депрессия становится болезнью XXI века. Не зная, куда их закинет в будущем, они не могут создать своей семьи, рождается меньше детей. Но правительства этим как будто не озабочены. Они пытаются поднять рождаемость за счет приезжих.



Однако ни одна страна, не объединенная национальной идеей, не может существовать.



Рост популярности ультраправых партий, при всей жесткости их риторики, это именно тоска людей по национальной идее, по традиционным ценностям, которые они не находят в программах других, более умеренных партий.



Конечно, беженцев надо принимать, и давать приют иммигрантам. Библия учит, что нужно быть милостивым к страннику. Но когда весь мир состоит из иммигрантов, а число "странников" начинает превышать местное население, то ситуация резко меняется. На сегодняшний день иммиграция – это бизнес, на котором кое-кто неплохо зарабатывает и не хочет отказываться от своих доходов.



А как же реагирует политическая элита на рост националистических настроений в Европе? Она по-прежнему продолжает навязывать политику глобализма, вводя санкции против тех стран, которые ей сопротивляются.



А ООН? Что предприняла эта уважаемая организация, наблюдая в последние три десятилетия непрерывный исход людей из Африки? Годами ведутся разговоры о том, чтобы организовать какие-то центры приема и идентификации беженцев в самих африканских странах, чтобы не подвергать их жизнь опасности и т.д. Разговоры ведутся, но... воз и ныне там.



Тот же Aquarius прекратил свою работу по спасению людей в Средиземном море после того, как Великобритания сняла с него флаг Гибралтара. А тем временем ООН тратит деньги, направляя разные комиссии в Италию и в Австрию, обвиняя эти страны… в расизме.



Ирина Баранчеева, Рим

Специально для "Столетия"