Каз-поэт Олжас Сулейменов решил возродить свое "Антиядерное движение". Может что перепадет?

20:07 20.09.2018

Олжас Сулейменов анонсировал возрождение антиядерного альянса



Казахстанский писатель, общественно-политический деятель и лидер международного движения "Невада –Семипалатниск" Олжас Сулейменов сообщил о предстоящем возрождении антиядерного альянса, созданного в 1991 году. Об этом он заявил на конференции "Казахстанско-японское сотрудничество в ядерном разоружении: Одна судьба, общие цели", пишет "Караван". Сулейменов пообещал возродить альянс в октябре, когда в Алма-Ате состоится конференция в честь 30-летия движения "Невада – Семипалатинск", где соберутся эксперты и активисты антиядерного движения со всего мира.



"К сожалению, сейчас антиядерное движение "Невада – Семей" (Семей – нынешнее название Семипалатинска. – Прим. "Ферганы") почти остановилось. Это неправильно, так как мировая ситуация с момента первого взрыва в 1940-годах на территории Семипалатинского полигона в отношении к ядерному оружию не сильно изменилась", – отметил Сулейменов.



Международное антиядерное движение под его руководством появилось в феврале 1989 года. Тогда в своем предвыборном выступлении Сулейменов, который баллотировался кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, сообщил об утечке радиоактивных газов после очередного взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне. Он призвал закрыть полигон, а алма-атинцев – выйти на митинг протеста. Спустя несколько дней к зданию Союза писателей Казахстана пришли тысячи людей. Позднее к движению присоединились миллионы человек, поставивших свои подписи под антиядерным воззванием и принимавших участие в демонстрациях, маршах протеста и маршах мира в Казахстане, России, США и Японии.



В 1989 году движение остановило на Семипалатинском полигоне 11 взрывов из запланированных 18. Удалось осуществить только 7, последний состоялся 19 октября. Спустя два года полигон был закрыт.



В середине января 1991 года в Нью-Йорке по инициативе "Невада – Семипалатинск" состоялась международная конференция, на которой был создан Глобальный антиядерный альянс. В него вошли антивоенные, экологические движения мира.