Олег Царев: "Были моменты, когда ситуацию на Украине можно было развернуть иначе…"

21:00 20.09.2018 Спикер парламента Новороссии о политической ситуации на "незалежной" и в ДНР



Олег Царев – один из самых последовательных политиков, противостоявших майданному перевороту. В отличие от многих украинских коллег-соратников, после 2014 года он не растерял авторитет среди людей, не смирившихся с "новым украинским порядком".



– Вы давно покинули Украину, но режим боится даже вашего виртуального присутствия в стране. Был популярный фейсбучный аккаунт Олега Царева – его "выпилили" безвозвратно.



– Я, наверное, первый политик, попавший под "санкции" в Facebook. У меня до этого было там более 300 тысяч реальных подписчиков. Больше миллиона уникальных посетителей страницы в месяц. Это статистика хорошего новостного сайта. И хотя я считался "официальным сепаратистом", многие украинские журналисты и политики остались у меня во френдах и подписчиках. Из-за того, что у меня убили аккаунт в Facebook, существенно сократилась возможность доносить свою точку зрения до соотечественников. Потом уничтожили аккаунты Дмитрия Киселева и Рамзана Кадырова.



И вот сейчас ко мне обратились Сергей Марков и Евгений Тарло: они собираются каким-то образом судиться с администрацией Facebook. Как это будет происходить, еще неизвестно, но нам, безусловно, стоит объединить усилия. Facebook не позволяет теперь зарегистрировать аккаунт под именем Олега Царева. Они сразу удаляют страницу, с невнятными объяснениями… Мне очень жаль исчезнувший аккаунт: там были ежедневные авторские посты, по которым можно отследить историю Майдана и мое видение тех событий. Жаль, что потерял своих фейсбучных друзей.



– Хорошо помните тот момент, когда во время Майдана вы лично пытались изменить ход событий, предупреждая сограждан и силовые ведомства о въезде в страну кочевых специалистов по цветным революциям?



– Я все хорошо помню. А у вас все-таки смешались в памяти два эпизода. Вот почему мне так жаль пропавших фейсбучных записей, где четко фиксировались хронология, факты… Осенью 2013 года было мое выступление в парламенте: я говорил, что посольство США проводит обучение в рамках программы "ТехКемп". Грантовая структура оплачивала подготовку людей: их прямо на территории посольства учили организовывать и проводить революцию. Исходя из этого, я сделал вывод, что посольство США готовит революцию на Украине.









А потом, во время Майдана, зимой, это уже другое выступление было: обращение в СБУ и миграционную службу. Я выдал им список. Его потом назвали "списком Царева". Там, вместе с Михо Саакашвили, был целый ряд иностранных политтехнологов, которым я попросил закрыть въезд на территорию Украины. Все они были признаны, по моему запросу, персонами нон грата на Украине и покинули страну. Но это уже не помогло.



– Почему?



– После Нового года стратегию Майдана поменяли. Изначально организаторы Майдана взяли на вооружение стратегию непротивления, по Джину Шарпу: протестующих выводят на улицы, власть применяет к ним силовые меры – общество, возмущенное этим, активизирует и усиливает протестные выступления. Но так как Янукович вел себя излишне пассивно, эта технология на Украине не срабатывала. И после Нового года поменяли ответственных за Майдан. ЦРУ напрямую взяло руководство Майданом под свое управление. Приступили к другому сценарию – силовому захвату власти. Поэтому мои усилия по высылке из страны политтехнологов цветных революций уже, в общем-то, не могли предотвратить того, что последовало дальше: вступили в дело снайперы и т. д.



– Но урок из тех ваших выступлений все равно можно извлечь: то, что огромному количеству людей в какой-то момент казалось конспирологией, потом вдруг стало суровой реальностью… А дальнейшую деятельность фигурантов "списка Царева" вы мониторили?



– Особо не интересовался, было уже не до того. Самый знаменитый в этом списке – Михо Саакашвили. С ним, как известно, рассчитались за участие в Майдане. Он реально очень много делал там: от него и боевая группа была, и политтехнологи. Был там и сербский персонаж Марко Ивкович, глава организации "Отпор", свергавшей Милошевича.



– Поговаривали, что он консультировал Яценюка перед парламентскими выборами 2012 года… Появление таких кочующих политтехнологов в стране было знаком беды?



– Будет следующая цветная революция где-нибудь – они будут там. Те, кого я сделал тогда персонами нон грата на Украине – это падальщики, которые ездят в те страны, где что-то намечается, и потом происходят беспорядки и революции. Следите за ними – и вы будете предупреждены (список Олега Царева смотрите здесь – Ред.).



– Вы были участником президентских выборов после переворота в 2014 году. И вы на собственном примере показали невозможность честных выборов в условиях постмайданной Украины, когда толпе позволено линчевать оппозиционного кандидата в президенты сразу же после теледебатов, в центре столицы…



– До этого были еще и поездки по регионам, где мою предвыборную кампанию пытались "корректировать" и срывать с помощью радикалов. Но тот случай в Киеве стал жирной точкой. То, что происходило, настолько было вопиющим нарушением международных правил, что, насколько я помню, целый ряд международных политиков сделали по этому поводу заявления. В частности, Пан Ги Мун и Ле Пен.









– Было видео, как вооруженные боевики пришли в ваш дом в Днепропетровске...



– В Киеве действительно была тяжелая ситуация, где я просто попрощался с жизнью и решил умереть достойно, но не сдаться. А в Днепропетровске, моем городе, я, напротив, был просто возмущен тем, что кто-то вломился в мой дом. Тогда все закончилось благополучно. В то время я себя чувствовал в Днепропетровске очень уверенно.



– А прошло несколько недель – и днепропетровский губернатор объявил денежную награду за вашу голову?



– Поначалу, сразу после назначения Коломойского губернатором, он позвонил мне: "Олег, давай как-то выстраивать отношения. Меня назначили. Но это не значит, что все мы тут должны поубивать друг друга. Я буду проводить очень взвешенную политику…" Это было задолго до того, как Коломойский начал отжимать мои предприятия. Конечно, потом ситуация усугубилась, и мне пришлось увозить семью и уезжать самому. Как выяснилось, и поджигателей в мой дом посылал Коломойский… Захватили, разграбили и закрыли бумажную фабрику. Они постарались сбросить активы, которые у меня отжали, на кого-то другого, все за копейки распродали: животноводческие предприятия, растениеводческие, хлебокомбинаты (которые кое-кто из моих коллег-регионалов тут же приобрел).



– Что можете сказать о шансах оппозиции на президентских выборах 2019 года?



– Сейчас режим заинтересован в том, чтобы участвовали оппозиционные кандидаты. Вполне возможно, что власть заинтересована даже в большем: чтобы участвовал единый оппозиционный кандидат. Потому что единственный из соперников действующего президента, у кого он может выиграть выборы, – это кандидат от Юго-Востока… Насколько я понимаю, Порошенко хочет, чтобы это был Юрий Бойко. Если будут выставляться шесть-семь кандидатов от Юго-Востока, например, Добкин, Вилкул, Мураев, Бойко, еще кто-нибудь, – то это разорвет электорат этих регионов. И представитель Юго-Востока не попадет во второй тур.



Я думаю, что властью выбрана соответствующая стратегия: "подкачать" голоса Юго-Востока для вывода оппозиционного кандидата во второй тур. Об этом свидетельствует целый ряд фактов и даже тенденций. В большинстве крупных городов людям дали спокойно провести возложение цветов 9 мая (в прошлом и позапрошлом году это было проблематично). Потенциальным кандидатам от Юго-Востока не запрещают сейчас критиковать власть. Хотя, если бы режим почувствовал, что они представляют для него какую-то угрозу, – в любой момент, по щелчку, пришли бы радикалы и разобрались с любым оппозиционером, заткнули бы рот, не дали бы возможность выступать. Кроме того, можно было бы возбуждать уголовные дела против неугодных, выдавливать их из страны. Но этого не происходит – с прицелом на президентские выборы.



Мы сегодня наблюдаем много потенциальных оппозиционных кандидатов, но это не значит, что в конце они не договорятся о едином кандидате. Более того, сегодня все оппозиционные кандидаты в той или иной мере согласовывают свою информационную политику с администрацией президента Порошенко.



– А Тимошенко согласовывает?



– Юлия Владимировна – это ужас всех президентов после Кравчука. Она внушает им панический животный страх. Раньше Янукович из-за этого был вынужден принять совершенно невыгодное для себя решение по ее аресту. Сейчас Порошенко видит самую большую угрозу для себя именно в ней.



Мой бывший коллега по фракции, украинский олигарх, пришел в администрацию президента и предложил сделать свой взнос в выборы Порошенко (у нас ведь власть меняется, а олигархи сохраняются, выстраивая всегда правильные отношения с властью и оппозицией). Ему сказали, что денег и так достаточно, а от него требуется только – не финансировать Тимошенко. И он оказался в сложной ситуации. Потому что, как водится на Украине, он хотел дать денег на выборы и Порошенко, и Тимошенко…



– Недавно в сети появилась цитата от Олега Царева: "Трамп согласился заменить Порошенко на Тимошенко".



– Нет, я так не говорил. Мои слова часто искажают, выдергивают для заголовков куски фраз, в отрыве от контекста. Сегодня ни один политтехнолог, аналитик не даст сколько-нибудь надежного прогноза по Украине. Потому что судьбу Украины определяют в США. А там ситуация так сложилась, что команда Трампа была долго занята внутриамериканскими вопросами. И до сих пор нет ответственного по Украине. Есть спецпредставитель Волкер, но он не сотрудник администрации Трампа. У него нет четких директив. Он не согласовывает все свои заявления, свои действия с администрацией президента Трампа. Вспомните, как работали Нуланд с Болтоном. Я считаю, что сотрудник Госдепа с полномочиями Нуланд будет назначен только поздней осенью. И только после этого назначения будет определено, на кого из кандидатов в президенты сделает ставку Трамп.



Все было бы за Юлию Тимошенко, но США ей не доверяют. Потому что она в свое время подписала выгодный для России газовый контракт. Потому что отслеживают ее контакты… Но вполне возможно, что команда Трампа закроет на это глаза. Юлия Владимировна сама выбирает, какой образ на какой-то момент времени ей нужен. И сама его формирует. При этом надо понимать, что она говорит одно, делает другое, а думает третье.



Когда появится реальный представитель по Украине, назначенный Госдепартаментом, то именно этому человеку предстоит определять, на кого будут делать ставку США. На сегодня ключи от Украины находятся у команды Клинтон, Сороса. Через запятую. Потому что на протяжении многих лет политические элиты формировались этой частью американского истеблишмента. На Клинтон был завязан Пинчук. Сорос вскормил целую плеяду украинских журналистов и политиков.



– Но даже если ключи у команды Клинтон или у Сороса, то может найтись тот, кто врежет новый замок?



– У меня была статья о том, что отношения между американскими элитами будут выясняться на Украине. Сегодня мы говорим о Волкере, а завтра о нем забудут…



А я бы в этой связи обратил ваше внимание на недавнюю информацию о том, что Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку документы в отношении лиц, причастных к хищению государственных средств США и организовавших преступный трафик средств, выведенных через фиктивные государственные программы поддержки. В сообщении говорится: "Речь идет о средствах федерального бюджета США, средствах демократической партии США и выделяемых в рамках целевой программы поддержки МВФ стран с зарождающейся демократией… На материалах дела стоят резолюции как М. Пенса, так и М. Помпео". В числе организаторов хищения средств фигурирует имя Петра Порошенко.



На протяжении долгого времени действительно разворовывались грантовые средства Соединенных Штатов. Вы удивитесь: в этих материалах упоминаются и младореформаторы из команды Януковича.



– Как раз неудивительно…



– Если порыться в биографии Яресько (министра финансов Украины до 2016 года), то можно увидеть, на кого она работала раньше. Центральное лицо в упомянутых материалах – Яресько. А прицепом идут Порошенко, Кононенко, Коломойский и младореформаторы из команды Януковича.



Насколько я понимаю, предстоит серьезнейшая схватка в США между Трампом и командой Клинтон. Я не буду называть фамилии представителей команды Клинтон и Обамы, непосредственно причастных к разворовыванию средств Соединенных Штатов. Но выбить этих товарищей – значит нанести удар в сердце сопротивления Трампу.



– Эта проверка и судебное разбирательство похоронят политическое будущее Порошенко? Или сделают его еще более удобным "партнером" США, которого можно держать не только на коротком поводке, но и в строгом ошейнике?



– Сегодня у Петра Порошенко все очень хорошо. Он, по-видимому, самый богатый человек Европы. Мы с друзьями прикинули, сколько денег он взял с олигархов за право работать в стране. Потом посчитали его коммерческие схемы, на которых он зарабатывает. И получается около 20 млрд долларов. У него есть фактически полный контроль над СМИ, причем даже над теми телеканалами, изданиями, сайтами, которые считаются оппозиционными. Есть один олигарх, который выступает против Порошенко. Это Игорь Коломойский. Но с ним ведутся переговоры, они на завершающем этапе.



Единственная проблема Порошенко – это США и уголовное дело, которое может ударить как по нему, так и по его окружению. Как я уже сказал, схватка впереди. Есть фигура Тимошенко, которой США не доверяют. Есть фигуры Гриценко, Вакарчука, которые завязаны на Клинтон и на Сороса. Есть Порошенко, который дискредитировал себя в глазах Трампа, но при этом у него сегодня власть и все шансы быть избранным повторно. Вот среди этих фигур шахматная партия и будет вестись. Хотя не исключено, что США могут поднять еще какую-то очередную фигуру и достаточно быстро ее раскрутить…



– Можно подробней о переговорах с Коломойским?



– Вся оппозиционность Коломойского – только кажущаяся. Почему после каждой его встречи с Луценко, с Тимошенко вдруг кто-то выкладывает фотографии в Instagram, или в СМИ попадает информация об этих контактах? Это можно объяснить только одним: Коломойский дает понять Порошенко, что он сформировал против него очень сильную оппозиционную группу, и торгуется за свои условия. Он хочет быть вторым человеком в стране. Более того, об этих условиях он договаривается и с Тимошенко, и с Порошенко.



– А повторение ситуации, когда действующий президент Ющенко не попал во второй тур выборов, возможно?



– Порошенко будет до последнего накачивать свой рейтинг, собирать деньги и медийные ресурсы, чтобы, в случае, если не пройдет во второй тур, хорошо поторговаться с американцами за поддержку их кандидата. Может получиться так, что у США будет две кандидатуры: одну поддержат демократы, а другую республиканцы. И здесь очень важно, на кого сделает ставку Порошенко, если второй тур будет без него.



– Что думаете о событиях в ДНР, происходящих после гибели главы республики?



– Сначала скажу то, что знаю о гибели Александра Захарченко. Однозначно его убила украинская диверсионная группа. Я разговаривал с людьми, которые занимаются расследованием. Им обманывать меня не было никакого смысла: у нас доверительные отношения, они знают, что я никогда не сошлюсь на фамилии. Некоторое время назад были обнаружены взрывные устройства в местах, где бывал Захарченко. Все они были изъяты. И взрывчатое вещество было то же самое, что в данном случае. Была оперативная информация, в каких местах находятся эти взрывные устройства. В том числе и в кафе "Сепар" искали. Судя по той оперативной информации, взрывчатка должна была находиться в крыше. Крышу обследовали, перевернули вверх дном, и ничего не нашли. А оказалось, что в светильнике… Взрывчатка была заложена давно. Там было четыре блока питания: разряжался один, включался второй…



Если же оценивать кадровые изменения, происходившие в сентябре, то я думаю, что порядка в ДНР будет больше. Я видел перечень министров. Там много новых людей, некоторых из них я хорошо знаю. Они достаточно профессиональны. И вижу, что это не люди Пушилина. Это значит, что не будет жесткой вертикали власти, не будет диктатора.



– Насколько полезным, эффективным был ваш опыт участия в проекте Новороссия?



– Мы не создали большую Новороссию, даже не смогли создать маленькую (республики не объединились). С этой точки зрения, результативными мои усилия по созданию Новороссии вряд ли можно назвать. Но мы действовали в соответствии с ситуацией, которая на тот момент складывалась.



Я и сейчас считаю, что действовать надо было по-другому: создавать большую Новороссию. Когда этот проект возник на повестке дня, губернаторами во всех областях Юго-Востока были мои друзья. И потом, уже после победы Майдана, руководителями областных управлений СБУ в этих регионах были мои знакомые. Милицейские руководители на Юго-Востоке знали, что их будут снимать с работы за отношение к Майдану. Весной 2014 года весь админресурс Юго-Востока был на нашей стороне. Они ждали команды, были настроены не подчиняться майданным властям. И у России еще были серьезнейшие рычаги влияния на ситуацию в Украине. Были моменты, когда можно было развернуть эту историю иначе…



Беседу вел Александр Каюмов

Специально для "Столетия" Источник - Столетие.ру

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