Плохие российские фильмы предложили использовать для наказания

23:10 20.09.2018

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей, заставляя их смотреть плохие российские фильмы. Об этом сообщило агентство "Москва".



"Иногда смотреть некоторые фильмы, которые выпускают в России, - это действительно мучение. Можно, кстати, внести в Административный и Уголовный кодекс наказание отечественными фильмами, особенно с участием наших комиков. Можно привязывать нерадивых людей к стулу, чтобы они смотрели", - сказал Чернышов.



Представитель ЛДПР отметил, что не все отечественные фильмы подходят в качестве наказания, однако есть ленты низкого качества, не вызывающие интереса у зрителей.



Летом 2017 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обязательном показе патриотических фильмов военным и сотрудникам правоохранительных органов. В пояснительной записке говорилось, что эти меры направлены на повышение уровня патриотизма и положительного отношения к службе.