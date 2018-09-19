Леонид Ивашов. Мир на изломе истории. Будущее России в тумане

00:01 21.09.2018

Планета на пороге пересмотра принципов глобального мироустройства



Доктор исторических наук Леонид Ивашов рассказывает о своей новой книге "Мир на изломе истории".



Впервые опубликованы материалы, которые скрывались под грифом "секретно".



Какие уроки из истории 20-го века мы прежде всего должны выучить.



Планета на пороге пересмотра принципов глобального мироустройства, какую роль в этом играют финансовая элита и теневые структуры.



Почему российское государство служит олигархам, а не народу.



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