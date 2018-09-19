Леонид Ивашов. Мир на изломе истории. Будущее России в тумане

|23:10 Плохие российские фильмы предложили использовать для наказания
21:00 Олег Царев: "Были моменты, когда ситуацию на Украине можно было развернуть иначе…"
20:07 Каз-поэт Олжас Сулейменов решил возродить свое "Антиядерное движение". Может что перепадет?
20:05 Италию обвинили в расизме. ООН направит в страну комиссию по защите прав африканцев и цыган, - И.Баранчеева
20:04 Город на воображаемой карте. С чего начинается родина для казахов Монголии
19:56 Украинский сценарий для Армении, - И.Леонидов
19:54 Чиновный капитализм в России: бюджет на 2019-2021 годы и рост социального расслоения
19:14 В кургане в Восточном Казахстане найдена уникальная пазырыкская принцесса эпохи ранних кочевников III-II вв. до н.э.
19:02 19-летняя киргизка Зере Асылбек спела в бюстгальтере... (видео). Теперь ее дружно гнобят в соц-сетях
18:59 Председатель Верховного суда Кыргызстана Айнаш Токбаева покидает свой пост
17:18 Назначен новый глава представительства Евросоюза в Кыргызстане - Эдуард Ауэр
13:19 Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
13:11 "Подвиги" генерала Перовского и другие конъюнктурные ошибки Валентина Пикуля (полемика), - Б.Махдумзод
13:10 Свой в доску. О кадрах пятого Кыргызбашы, - С.Чериков
13:08 Asia Times: Эр-Рияд готовится извлечь выгоду из роста спроса на нефть
13:07 Foreign Policy: Настало время для переговоров с ДАИШ?
10:04 КазДепутаты сурово осудили героев российского к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"
09:57 Горе от ума. Казахстан презентовал россиянам свою "модель госслужбы" - "адал жол", "саналы урпак", "Астана - адалдык аланы" и... Protecting Business and Investments
09:50 Когда был Нурик маленький... Роман о Назарбаеве четвертый год сочиняет известный? азербайджанский писатель Юнус Огуз
09:23 Уголовное дело против беглого экс-кыр-премьера Омурбека Бабанова приостановлено. Откупился?
09:14 Спикером Бишкекского горкенеша избран 29-летний владелец "Лесного домика" Абиров
09:09 Экс-ОТОшник Аембеков отрицает, что отлупил главу таджикского Горного Бадахшана Джамшеда, - "РО"
08:54 РосПенсии: Реформу Медведева "равшаны" и "джамшуты" поддержат ногами, - "СП"
08:25 Американские тарифы не помеха китайскому росту, - Е.Хвостик
08:23 В Узбекистане освобождать от ответственности "заблудших" экстремистов будет комиссия во главе с генпрокурором
08:22 Любовь, похожая на стон. Как мигранты из Центральной Азии меняют российский рынок секс-услуг, - Е.Иващенко
08:21 Военный институт Кыргызстана возглавил Руслан Шаршембиев (прежнего начальника Темирова сняли за кражу пистолета)
08:17 Афганскому примирению дают второй шанс. В Москву едет переговорщик с талибами Халвак
08:16 В Йемене усиливается чувство голода. Гуманитарный кризис в охваченной войной стране разрастается, - "Къ"
08:13 Пекин нашел болезненную точку Вашингтона, - А.Башкатова
08:11 Революции рождаются в школе. Как русские классики взрастили гроздья гнева на власть, - М.Лазарев
08:10 Иракский бунт – еще не беспощадный, но уже не бессмысленный, - Игорь Панкратенко
08:08 Чего боятся казахстанцы? - "Стратегия"
08:06 Трехъязычие с изъяном, или Английский в Казахстане, - А.Уваров
00:22 Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 4, - О.Айрапетов
00:08 Давление США на Иран связано с серьезными рисками
|Леонид Ивашов. Мир на изломе истории. Будущее России в тумане
00:01 21.09.2018
Планета на пороге пересмотра принципов глобального мироустройства
Доктор исторических наук Леонид Ивашов рассказывает о своей новой книге "Мир на изломе истории".
Впервые опубликованы материалы, которые скрывались под грифом "секретно".
Какие уроки из истории 20-го века мы прежде всего должны выучить.
Планета на пороге пересмотра принципов глобального мироустройства, какую роль в этом играют финансовая элита и теневые структуры.
Почему российское государство служит олигархам, а не народу.
Приобрести новую книгу Л. Г. Ивашова "Мир на изломе истории" - http://день-магазин.рф/