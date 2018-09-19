"Казашки - самые красивые": визажист из Алматы сделала карьеру в Голливуде

00:02 21.09.2018 Казахстанский визажист и гример Ирина Струкова делает карьеру в Голливуде. Коллеги считают, что она является "специалистом по азиатским лицам". За последние годы уроженка Алматы работала на съемочных площадках кинопроектов "Марко Поло", сериалов "Британия" и "Падение ордена". Последняя работа Ирины - голливудская мелодрама "Безумно богатые азиаты", вышедшая в казахстанский прокат на прошлой неделе.



Ирина Струкова рассказала корреспонденту Tengrinews.kz о профессии гримера, съемках в Малайзии, жизни в США и "самых красивых казашках".



О первом алматинском салоне красоты, "Ленинградской" туши, или как все начиналось



Я родилась в Алматы и с детства очень любила рисовать. Окончила местную художественную школу, а после получила высшее художественное образование. У меня диплом архитектурной академии по специальности "архитектор-дизайнер".



Это были 1990-е годы. Тогда мир fashion только начал "просыпаться", развиваться, начинались казахстанские недели моды. Студенткой я активно участвовала в показах и фотомодельных конкурсах в качестве визажиста. Так как у меня хорошо поставлена рука в арте и графике, мейк-апы получались хорошо. Неважно, чем ты рисуешь: косметическими карандашами или красками, тушью, пером. Косметики не было, нужное изобретали сами. Например, смешивали акварельные и масляные краски с кремами и использовали для боди-арта.



Недавно был интересный случай. Коллеги-англичане, занятые на съемках сериала "Чернобыль", обратились за консультацией с вопросом: "Какой макияж носили женщины в Советском Союзе в 1970-1980 годах?" В качестве примера я показала кадры из фильма "Служебный роман", как научно-статистический отдел готовится к рабочему дню. Помните, как там тетеньки в тушь "Ленинградскую" плюют, наносят эту адскую смесь на ресницы, а потом спичкой их разделяют. Этот момент их очень позабавил.



Возвращаясь к теме Алматы. В 1990-е в городе открылся известный элитарный салон красоты, хозяин которого пригласил меня на работу. Кто такой визажист, тогда мало кто знал. Я купила на Зеленом базаре у букинистов толстенную книгу "Секреты современной косметологии и декоративной косметики". Одолев талмуд, с этими знаниями и набором косметики из ЦУМа я начала работать. Для студентки это были хорошие деньги. Но я никогда не думала, что это станет моей профессией.



Работа в Москве, или какие они - звезды экрана?



После окончания института я продолжила работу в салоне. В какой-то момент шеф начал требовать официальный диплом. Тогда в Алматы визажу не обучали. Чтобы получить диплом, я в начале 2000-х рванула в Москву. Я попала в хорошие руки - в Московский клуб визажистов "Форум", сотрудничавший с российскими неделями моды.



В то время в Москву как раз стали приезжать именитые модельеры. Мы молодой командой визажистов очень много работали на показах для Ив Сен Лорана, Версаче, Валентино, Живанши, а также Юдашкина, Зайцева, Чапурина и многих других домов моды.



Несмотря на мою большую загруженность на работе, я еще успевала принимать участие в конкурсах по декоративной косметике и макияжу. Выиграв два чемпионата России, я представляла нашу страну на международном чемпионате Beauty Expo в Дюссельдорфе. Там я выиграла Гран-при. После победы меня пригласили работать на телевидение. На тот момент это было очень необычно и интересно. Я красила ведущих программы "Вести" на телеканале "Россия". Особенно запомнились Мария Ситтель и Сергей Брилев.



Брилев - очень интересный человек. Профессионал с большой буквы, уважал наш труд, и мы, соответственно, очень уважали его. С ним всегда интересно было поговорить. В совершенстве владеет несколькими языками, очень дипломатичен.



С Марией мы познакомились, когда она только пришла в телекомпанию "Россия". Канал тогда начал менять имидж ведущих, чтобы он соответствовал стилю журналистов CNN, BBС. Нужны были живые, яркие макияжи, струящиеся волосы. На начало 2000-х, я считаю, что картинку мы изменили.



Гримерная для ведущих - как второй дом, семья. Первый человек, которого видит телеведущий, когда приходит в пять утра на работу, это гример. Естественно, важны энергетическая совместимость и посыл. Смены длились около 20 часов: мы заступали в пять утра, а последний выпуск новостей был в полночь.



Новостники - это особые люди, они отличаются спецификой работы. Грим всегда начинался после "летучек". Они приходили в гримерную уже полностью погруженные в тему выпуска, повторяли, что сейчас будет в новостях, с кем будет интервью. Гримеру в такие моменты нужно быть предельно корректным, делать свою работу, но при этом не отвлекать ведущего.



В "Вестях" я проработала три года, с тех пор я телевизор не смотрю вообще. Везде, где живу, его нет - отсутствует. Я хапнула новостей на всю оставшуюся жизнь.



После телеканала "Россия" меня пригласили художником по гриму в "Амедиа". В то время она была одной из ведущих кинокомпаний на российском рынке, начав производить качественный сериальный продукт. Ее курировали американцы, все сериалы снимались по технологии Sony Pictures. Я была художником по гриму сериалов в жанре телеромана: "Татьянин день", "Любовь как любовь", "Серцеедки" и "Тридцатилетние".



"Американская мечта", или дорога в Голливуд



Попав в кино, я поняла, что мне очень сильно не хватает знаний по гриму. У нас сильная советская театрально-гримерная школа. Мы сильны в изготовления постижа (изделия из искусственных волос. - Авт.) - парики, усы, бороды. А пластический грим - это сфера, в которой силен Голливуд. Тогда я поставила себе цель - научиться работать так, как в Голливуде. Но на тот момент это, скорее, было мечтой.



Позже на съемках одного из сериалов актер Константин Крюков, племянник Федора Бондарчука, рассказывал, как снималась "9 рота". Бондарчук своих гримеров отправлял на обучение в Голливуд. Они привезли из США для съемок фильма только крови на несколько десятков тысяч долларов. Это звучало фантастически, как сейчас "Тесла" Илона Маска в космосе. Но именно тогда у меня зародилась мысль, что все реально. Только когда осуществится - непонятно. Я зрела лет десять.



В конце 2000-х я вернулась из Москвы в Казахстан и отсюда ездила на обучение в Штаты. В Нью-Йорке и Чикаго изучала технологию air brush - нанесение грима и макияжа при помощи аэрографа. Стала применять эти технологии в нашем кино. Когда мне поступило несколько предложений от казахстанских режиссеров, то я поняла, что, несмотря на сложности с доставкой материалов, хочу развиваться на родине.



В 2013 году я подала документы в самую крупную голливудскую школу - Cinema Makeup School, которая готовит специалистов макияжа, сложного грима спецэффектов, скульпторов и 3D-графиков в кино. Отучившись в Лос-Анджелесе полгода, с этими знаниями я вернулась в Казахстан. Дома я работала на съемочных площадках фильмов Zhat, "Книга легенд: Таинственный лес", "Запрещенные танцы", сериалов "Мозготрясы", "Санжар мен Кайсар", "Семейка Нуркеновых".



В Алматы кинокомпания Weinstein снимала сериал "Марко Поло". В команде были приглашенные специалисты со всего мира - художник по гриму Пол Энгелен, работавший в "Звездных войнах", художник по волосам Пол Патиссон, получивший "Оскар" за "Храброе сердце". Они набирали казахстанских гримеров - меня назначили руководителем гримерного департамента. А после позвали на продолжение съемок в Малайзию. Там, кстати, много наших каскадеров участвовали. Мы прожили в Малайзии девять месяцев. На второй сезон меня пригласили уже как независимого специалиста - взяли в команду "делать" главных персонажей.



Я гримировала актрису сериала "Марко Поло" Джоан Чен, которая также в "Твин Пиксе" играла Джози. Она - профессионал высокого уровня. Перед началом съемочного дня на грим главных персонажей дается полтора-два часа. В это время актеры иногда повторяют текст, репетируют, кидают друг другу реплики. Джоан Чен играла императрицу Чаби - жену Кублай хана. Рядом с ней в соседнем кресле всегда гримировался Бенедикт Вонг, который играл Кублай хана. На предложение партнера покидать реплики Джоан Чен ему говорила: "Хорошо, но только не тогда, когда Ирина будет делать мои губы".



О чем это говорит? Она уважает мой труд. То есть, когда я делаю форму ее губ, она не позволит себе репетировать и говорить реплики. В свою очередь, я тоже всегда уважительно отношусь к актерам. Если роль драматургически сложная, то лишних разговоров не нужно. Если вижу, что какой-то напряг, они пытаются войти в образ, то лучше молчать. Сделать все быстро, четко и отпустить. За это они мне всегда были благодарны - энергетически я на одной волне с ними.



Вот так я попала в Голливуд. После этого у меня было еще несколько проектов. Сериал "Британия" для английского канала Sky Channel, еще один сериал - "Падение ордена" (Knight Falls), он снимался в Праге.



О работе с азиатскими лицами



В прошлом году мне пришло приглашение от моего хорошего друга, известного художника по гриму Хайки Меркер. Одна из ее известных работ - "Отель Будапешт". Мы с ней вместе работали над "Марко Поло", она признала меня как специалиста именно по азиатским лицам.



Мне прислали сценарий от Warner Brothers, написанный по роману Кевина Квана Crazy Rich Asians. В казахстанский прокат фильм вышел на прошлой неделе под названием "Безумно богатые азиаты".



Ознакомившись со сценарием, я через несколько недель вылетела в Куала-Лумпур, где готовилась к съемкам около полутора месяцев. Сами съемки проходили в Куала-Лумпуре, Сингапуре и на островах Лангкави и Пенанг. В фильме я была ответственна за главную героиню Рейчел, которую играет Констанс Ву. У нас с ней сложились очень хорошие отношения. Несколько дней назад я гримировала ее на красную дорожку вручения "Эмми" в Лос-Анджелесе. Констанс Ву была ведущей и открывала церемонию.



Актерский состав "Безумно богатых азиатов" был многонациональным. Там были индонезийцы, сингапурцы, американцы, англичане. У актера Генри Голдинга, который играет главную роль, папа - англичанин, а мама - из племени Айбан с малайзийского Борнео. Сама Констанс - китаянка американского происхождения.



Мои коллеги шутили, что "только Струкова, родившаяся в Казахстане и спец по азиатским лицам, могла "делать" актеров в фильме про азиатов". И ментально эта история похожа на нас, и героини внешне тоже очень напоминают казашек.



Есть такой стереотип, что российские мастера наши азиатские лица красить не могут. Схемы делают как на европейских. Для меня это непонятно. Я не понимаю, как можно "не мочь". Может быть, потому, что я - коренная алматинка? Плюс у меня художественное образование и хорошее знание анатомии. Я выросла на работах известных казахстанских художников Сидоркина и Калмыкова.



"Казашки - самые красивые"



Исходя из своего опыта, я могу сказать, что у казашек самые красивые лица. Считаю, что строение лица монголоидной расы - высокие скулы, тонкий нос, раскосые глаза желто-зеленого цвета - красивее быть не может. В фильме больше всего на казашку похожа Астрид, сестра главного героя. Ее играла актриса Джемма Чан. Она мне кажется олицетворением сидоркинской казашки. У нее тоненький нос, раскосые глаза, брови вразлет, чувственные большие губы и очень высокие наши, "казахские", скулы.



"Алматы - место силы"



Мой сын-подросток учится в школе в США. Он растет на съемочной площадке, хорошо знает английский язык. Его лучшие друзья - актеры, продюсеры, режиссеры. И он, естественно, хочет быть режиссером. Для ребенка он очень стабилен в этом своем желании. На протяжении лет пяти никем другим себя не видит. Жизнь покажет!



В Алматы я приезжаю часто. Я не могу без наших гор и степей. Десять лет в Москве прожила, но так и не привыкла. Я все-таки кочевник, мне нужна степь. Так, чтобы ехать, а она была бескрайней. А в конце взгляд "зацепился" за горы. Здесь - моя душевная и энергетическая база, мое место силы. Источник - Tengrinews.kz

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